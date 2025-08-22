РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Встреча Зеленского и Путина
2 429 12

Путин готов встретиться с Зеленским при условии "готовой повестки дня саммита", - Лавров

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

Его заявление цитируют росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, встреча Путина и Зеленского пока не запланирована.

В МИД РФ утверждают, что глава Кремля будет готов к такой встрече, "как только будет подготовлена повестка дня для саммита, а пока ее нет".

Также Лавров добавил, что "Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске Трамп".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной, - The Guardian

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Лавров Сергей (2358) путин владимир (32048)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А що там готувати?Вон нах... з України і всі діла.Такий собі порядок денний.З Криму також бо то Україна.Займіться своєю країною,а нехрін шастати по сусідам.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
+1
Всім керує кінь лавровський,пукін лиш як медіакартинка
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
+1
"за деяких умов" - далі йтиме простирадло пунктів з умовами, починаючи з вимоги віддати неокуповані території, російської мови, церкви, відмови від НАТО і тд.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-vimagae-vid-ukraini-vidmovitisya-vid-donbasu-nato-ta-zakhidnikh-viysk-reuters Путін вимагає від України відмовитися від Донбасу, НАТО та західних військ . Може ему ще одностатевы щлюбы заборонить?!
показать весь комментарий
22.08.2025 14:58 Ответить
Який з трьох чи чотирьох ****** готовий.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:58 Ответить
А що там готувати?Вон нах... з України і всі діла.Такий собі порядок денний.З Криму також бо то Україна.Займіться своєю країною,а нехрін шастати по сусідам.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
"ПТН ПШХ"- и 30 миллионов подписей.....
показать весь комментарий
22.08.2025 15:01 Ответить
Всім керує кінь лавровський,пукін лиш як медіакартинка
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
"за деяких умов" - далі йтиме простирадло пунктів з умовами, починаючи з вимоги віддати неокуповані території, російської мови, церкви, відмови від НАТО і тд.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:06 Ответить
Не буде ніякої зустрічі, не розповсюджуйте всяку кацапську пропаганду!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:07 Ответить
А повестка саммита, как обычно - разоружение и выход из 4х областей?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:13 Ответить
Пи₴діж на пи₴діжі та пи₴діжом поганяє.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:15 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 15:30 Ответить
Рол условия это ты Трампу рассказывай.. Может ему когда и надоест слушать ваш бред..
показать весь комментарий
22.08.2025 15:42 Ответить
Шо це за "порядок денний"??? Все ж просто: ***** має віддати наказ припинити вогонь, а потім нехай збираються переговорники і домовляються про деталі.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:15 Ответить
 
 