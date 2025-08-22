Путин готов встретиться с Зеленским при условии "готовой повестки дня саммита", - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях.

Его заявление цитируют росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, встреча Путина и Зеленского пока не запланирована.

В МИД РФ утверждают, что глава Кремля будет готов к такой встрече, "как только будет подготовлена повестка дня для саммита, а пока ее нет".

Также Лавров добавил, что "Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске Трамп".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

