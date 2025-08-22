УКР
Новини
2 756 13

Путін готовий зустрітися із Зеленським за умови "готового порядку денного саміту", - Лавров

Лавров назвав умову зустрічі Путіна та Зеленського

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Його заяву цитують росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, зустріч Путіна і Зеленського поки не запланована.

У МЗС РФ стверджують, що очільник Кремля буде готовий до такої зустрічі, "щойно буде підготовлено порядок денний для саміту, а поки його немає".

Також Лавров додав, що "Росія погодилася продемонструвати гнучкість із низки питань, які порушив на Алясці Трамп".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але варто опрацювати всі питання, - Лавров

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

Читайте також: Трамп вирішив відійти від мирних перемовин між Росією та Україною, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) Лавров Сергій (1643) путін володимир (24655)
Топ коментарі
+5
А що там готувати?Вон нах... з України і всі діла.Такий собі порядок денний.З Криму також бо то Україна.Займіться своєю країною,а нехрін шастати по сусідам.
показати весь коментар
22.08.2025 15:01 Відповісти
+3
"за деяких умов" - далі йтиме простирадло пунктів з умовами, починаючи з вимоги віддати неокуповані території, російської мови, церкви, відмови від НАТО і тд.
показати весь коментар
22.08.2025 15:06 Відповісти
+2
показати весь коментар
22.08.2025 15:30 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-vimagae-vid-ukraini-vidmovitisya-vid-donbasu-nato-ta-zakhidnikh-viysk-reuters Путін вимагає від України відмовитися від Донбасу, НАТО та західних військ . Може ему ще одностатевы щлюбы заборонить?!
показати весь коментар
22.08.2025 14:58 Відповісти
Який з трьох чи чотирьох ****** готовий.
показати весь коментар
22.08.2025 14:58 Відповісти
А що там готувати?Вон нах... з України і всі діла.Такий собі порядок денний.З Криму також бо то Україна.Займіться своєю країною,а нехрін шастати по сусідам.
показати весь коментар
22.08.2025 15:01 Відповісти
"ПТН ПШХ"- и 30 миллионов подписей.....
показати весь коментар
22.08.2025 15:01 Відповісти
Всім керує кінь лавровський,пукін лиш як медіакартинка
показати весь коментар
22.08.2025 15:06 Відповісти
"за деяких умов" - далі йтиме простирадло пунктів з умовами, починаючи з вимоги віддати неокуповані території, російської мови, церкви, відмови від НАТО і тд.
показати весь коментар
22.08.2025 15:06 Відповісти
Не буде ніякої зустрічі, не розповсюджуйте всяку кацапську пропаганду!
показати весь коментар
22.08.2025 15:07 Відповісти
А повестка саммита, как обычно - разоружение и выход из 4х областей?
показати весь коментар
22.08.2025 15:13 Відповісти
Пи₴діж на пи₴діжі та пи₴діжом поганяє.
показати весь коментар
22.08.2025 15:15 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 15:30 Відповісти
Рол условия это ты Трампу рассказывай.. Может ему когда и надоест слушать ваш бред..
показати весь коментар
22.08.2025 15:42 Відповісти
Шо це за "порядок денний"??? Все ж просто: ***** має віддати наказ припинити вогонь, а потім нехай збираються переговорники і домовляються про деталі.
показати весь коментар
22.08.2025 16:15 Відповісти
Прочитав коменти - то зрозумів, що до ТОП-коментів додати щось суттєвіше не вдасться.
показати весь коментар
22.08.2025 16:24 Відповісти
 
 