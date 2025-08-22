Путін готовий зустрітися із Зеленським за умови "готового порядку денного саміту", - Лавров

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов.

Його заяву цитують росЗМІ.

За словами Лаврова, зустріч Путіна і Зеленського поки не запланована.

У МЗС РФ стверджують, що очільник Кремля буде готовий до такої зустрічі, "щойно буде підготовлено порядок денний для саміту, а поки його немає".

Також Лавров додав, що "Росія погодилася продемонструвати гнучкість із низки питань, які порушив на Алясці Трамп".

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

