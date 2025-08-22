Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа единственным человеком, способным остановить российско-украинскую войну и диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства сообщил во время совместного с генсеком НАТО Марком Рютте общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У меня был долгий разговор с президентом Трампом, и у нас было общее понимание, как может идти дипломатическое направление. Мы не имеем никаких договоренностей с "русскими". Мы договаривались с президентом Трампом, и он - единственный человек, который сегодня может остановить Путина. На мой взгляд", - подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно рассказал о подготовке к возможной трехсторонней встрече.

"Мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Потом у него была связь с российской стороной, и он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек". И это - предложение россиян, он сказал... А потом - трехсторонний", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы "мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны".

"Поэтому я сказал: мы готовы. Желательно было бы - сразу трехсторонний формат. Но если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем - трехсторонний трек. Давайте говорить о дате и говорить о месте", - добавил он.

