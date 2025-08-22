РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Отношения Трампа и путина
676 25

Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Зеленский считает, что Трамп может остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа единственным человеком, способным остановить российско-украинскую войну и диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства сообщил во время совместного с генсеком НАТО Марком Рютте общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У меня был долгий разговор с президентом Трампом, и у нас было общее понимание, как может идти дипломатическое направление. Мы не имеем никаких договоренностей с "русскими". Мы договаривались с президентом Трампом, и он - единственный человек, который сегодня может остановить Путина. На мой взгляд", - подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно рассказал о подготовке к возможной трехсторонней встрече.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне делают все, чтобы встречи на уровне лидеров не было, - Зеленский

"Мы договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление, которое предложил президент Трамп. Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Потом у него была связь с российской стороной, и он сказал: "Давайте сначала сделаем двусторонний трек". И это - предложение россиян, он сказал... А потом - трехсторонний", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы "мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны".

"Поэтому я сказал: мы готовы. Желательно было бы - сразу трехсторонний формат. Но если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем - трехсторонний трек. Давайте говорить о дате и говорить о месте", - добавил он.

Читайте также: Путин готов встретиться с Зеленским при условии "готовой повестки дня саммита", - Лавров

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Пока що він зупиняє тільки Україну, а ***** зупинити даже не намагався
показать весь комментарий
22.08.2025 15:26 Ответить
+4
хрін це вдасться трампу, бо пуйло міцно тримає його за муді..
показать весь комментарий
22.08.2025 15:24 Ответить
+3
фхухххх....
ну, нарешті.
тобто, про фламінго, то чистий прогон від голободька?
з від сьогодні, всі дрочимо на рудого самозакоханого імбецила!
наш зе!лідор, так домовився.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хрін це вдасться трампу, бо пуйло міцно тримає його за муді..
показать весь комментарий
22.08.2025 15:24 Ответить
А чи хоче?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:25 Ответить
14:39



Орбан поскаржився Трампу на Україну через обстріл російського нафтопроводу "Дружба"
показать весь комментарий
22.08.2025 15:25 Ответить
Пока що він зупиняє тільки Україну, а ***** зупинити даже не намагався
показать весь комментарий
22.08.2025 15:26 Ответить
фхухххх....
ну, нарешті.
тобто, про фламінго, то чистий прогон від голободька?
з від сьогодні, всі дрочимо на рудого самозакоханого імбецила!
наш зе!лідор, так домовився.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:26 Ответить
я вважаю ,що ця одна людина це Роберт Мадяр .
показать весь комментарий
22.08.2025 15:27 Ответить
посмокчи йому, Гнида Оманська
показать весь комментарий
22.08.2025 15:28 Ответить
Лизати сраку трампона-ось потужна стратегія клована.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:30 Ответить
Тоді всі Європейські лідери- теж кловани ?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:39 Ответить
"влядимір, стоп!! раз-два"
показать весь комментарий
22.08.2025 15:30 Ответить
Вірю, вірю Бубочці. А як же інакше. Трамп зупиняє отого візіві, а караючу руку Трампа може направити тільки найвеличніший і найпотужніший лідор **********. Хто сумнівається, то той паскудна опозиція і критикан наймудрішого.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:33 Ответить
У Зеленского завжди хтось винуватий, але аж ніяк не він. Бо він нічого не робить, тому не може бути винуватим! Тож, якщо щось не вийде, то буде винуватим Трамп. А Зеля на вибори з хорошим настроєм і чистою совістю.

показать весь комментарий
22.08.2025 15:34 Ответить
Насамперед слід примусити Доні припинити ухилятися від виконання обов"язків лідера найвеличнішої держави світу. Ухилянство - це вірус у загалі нікчемних полохал. "Доні, виходь, підлий боягузе!!!"
показать весь комментарий
22.08.2025 15:34 Ответить
Він не може ходити. Його зализали.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:36 Ответить
Все, давайте нового президента для України. Цей збожеволів.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:36 Ответить
Йому гейропейці сказали, що трампу треба лизати. Інакше діла не буде.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:38 Ответить
Всі лижуть зад Трампу...а коли його повноваження закінчаться -це буде найгірший президент США.
показать весь комментарий
22.08.2025 15:38 Ответить
Немає такого хто може зупинити диктатора *****, його зупинили ЗСУ і тепер потрібно добити кацапстанців і звільнити українську територію!
показать весь комментарий
22.08.2025 15:39 Ответить
Якби прислухався до людей,то можливо і війни не було б.Янелох,я президент,мені 45 років.Тепер в рота Трампу заглядаєш.Той за 24 години обіцяв закінчити війну,потім 90 днів,шість раз по дві неділі, 50 днів, зараз знову два тижні.Не поспішає рудий пес,мабуть мало "дякую"йому сказав?
показать весь комментарий
22.08.2025 15:40 Ответить
Вперше чую, щоб шнирь, заважав пахану...
показать весь комментарий
22.08.2025 15:59 Ответить
шо ти відкриваєш свого дзьоба як шпак сраку?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:03 Ответить
Зовсім, Володю, ти подурнів! Бо якось раптово забув, що єдиним, хто може зупинити путіна - є Збройні Сили України! І до чого тут якийсь Трап - хз!
показать весь комментарий
22.08.2025 16:08 Ответить
Ага, ага. І доріжку простелить... За два дні, дві неділі, місяць, пів року...Це не та людина, якій істина дорожча за все інше. Старий безпринципний мудак нічого не зможе.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:08 Ответить
Тепер жодна заява лідерів країн неможлива без цієї вступної мантри.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:13 Ответить
Муйня! - Сі може зупинити путлєра
показать весь комментарий
22.08.2025 16:14 Ответить
 
 