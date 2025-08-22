РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
3 186 32

Мирные усилия Трампа относительно прекращения войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

Мирный план Трампа по Украине зашел в тупик

Усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в российско-украинской войне зашли в тупик. Надежды американского лидера на саммит с российским диктатором и президентом Украины для заключения мирного соглашения также не оправдались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мирные усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик за четыре дня. Недавний оптимизм угас, и Трамп ищет новые ответы", - пишет издание.

Еще в понедельник президент США хвастался быстрым заключением мирного соглашения, а уже в четверг заявлял, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых ударов по РФ, перед этим раскритиковав своего предшественника Джо Байдена.

Отмечается, что такое изменение позиции подчеркнуло угасание оптимизма относительно последних усилий Трампа по прекращению войны в Украине. Также не оправдался и запасной план президента США относительно встречи Путина и Зеленского для обсуждения прекращения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Участники переговоров все еще обсуждают возможный состав миротворческих сил, которые, в случае мирного соглашения, будут сдерживать Москву от нового вторжения. Однако и эта идея была стремительно отвергнута Кремлем, добавляет издание.

Журналисты WSJ пишут, что Трамп сталкивается с неопределенностью, которая следует за ним по пятам уже семь месяцев, - насколько он готов давить на Путина и как далеко может зайти в поддержке Зеленского и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп

"Неспособность достичь дипломатического прорыва частично объясняется резким контрастом в стиле ведения переговоров президента США и российского диктатора. По словам бывших помощников, Трамп склонен к импровизации и в значительной степени полагается на личные отношения. Путин же методичен и не сентиментален. Он играет в долгую, рассчитывая, что его войска смогут улучшить свои позиции на фронте, пока продолжаются переговоры", - говорится в статье.

Однако в администрации Трампа продолжают надеяться на скорое достижение мирного соглашения.

В то же время ряд бывших высокопоставленных чиновников уверены, что всеобъемлющее урегулирование маловероятно.

Также читайте: Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet

Автор: 

переговоры (5130) Трамп Дональд (6452) война в Украине (5775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А зусилля були?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:39 Ответить
+11
Вам не подобається переговорна стратегія Трампа?
Що ж, давайте порівняємо її зі здобутками Віслюка ЗА ТРИ РОКИ:
- "Формула миру"
- Десятки "безпекових договорів"
- Глобальний саміт миру
- План перемоги
- План стійкості
- І ще сотні тусовок, тобто самітів. Хіба ж то були не гастролі?!
А ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:44 Ответить
+10
трамп намагється усіма способами не вводити санкції проти рашки
показать весь комментарий
22.08.2025 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зусилля були?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:39 Ответить
Вам не подобається переговорна стратегія Трампа?
Що ж, давайте порівняємо її зі здобутками Віслюка ЗА ТРИ РОКИ:
- "Формула миру"
- Десятки "безпекових договорів"
- Глобальний саміт миру
- План перемоги
- План стійкості
- І ще сотні тусовок, тобто самітів. Хіба ж то були не гастролі?!
А ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:44 Ответить
Результату 0! - так порівняйте можливості Трампа і Зелі - ми різних вагових категоріях - він може давити на рашку
показать весь комментарий
22.08.2025 16:47 Ответить
Та ні! Результат є!
Багато тисяч вбитих і покалічених, сотні знищених міст і сіл, багато, багато мільйонів з наших кишень...
Хіба ж то не результат? Хіба ж то мало?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:56 Ответить
А ми можем один на один вистояти проти кацапів? - потрібна допомога Заходу
показать весь комментарий
22.08.2025 16:59 Ответить
Так мова ж не про допомогу! Мова бро безглузду діяльність недолугого створіння, яке за наші гроші і ціною наших життів влаштувало собі ось таке шикарне життя.
Результат тих 28 безпекових угод? Ну хоч щось?! А просто порожні папірці.
Але подорожі по світу, шопінги з першою лядою, шикарні готелі, перельоти в персональному літаку, шикарні трапези в елітних ресторанах... А в результаті що? Відосіки? І все?!
І ціна того всього?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:12 Ответить
Давайте не порівнювати двох брехливих гівнюків, а мислити неупереджено. Ніяких зусиль зі сторони Трампа не було, крім саботажу санкцій. З моменту входу в Білий дім Трамп сам назвав свої ж обіцянки припитнити війну сарказмом (до речі в нього навіть клепки не має зрозуміти різницю між sarcasm і joke - жарт) і фактично став парламентарем рашки, який вимагає капітуляції і передає умови.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:13 Ответить
Ззавдання Віслюка було в тому, щоб переконати Трампа, що він увійде в історію якщо допоможе саме нам, давши зброю і іншу допомогу - він забезпечить силу, яка заставить кацапів сісти за стіл переговорів.
А в нас важливі міжнародні перемовини їздять два великих *****...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:24 Ответить
Я не хочу наразі сперечатись на тему віслюків, бо не вважаю їх таким, а вважаю їх свідомими саботажниками. Трамп хоч і тупий дебіл, але свідомий союзник ***** і переконати його неможливо. Ви ж не вважаєте Мерца віслюком і інших, які намагались вплинути на позицію Трампа? Неважливо купив його *****, шантажує якимсь гидким компроматом чи просто тому що Трамп дебіл від народження (на мою думку присутні всі три фактори), переконувати його безперспективно, а от змусити можна. Для цього потрібно всім і нашим дипломатам, і європейським політикам тупо ігнорувати Трампа, Венса та Рубіо, точно так, як ця трійця тупо ігнорує здоровий глузд і зусилля європейців. У європейських політиків вже кілька місяців не має іншого вибору, як обмежити контакти з трампівською адміністрацією та натомість зосередитись на роботі з Сенатом і Конгресом США, які Трамп не може ігнорувати. На жаль поки не видно розуміння цього і тому ситуація патова не тільки у війні, а й в економіці.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:14 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 16:40 Ответить
Кілька томагавків..і проблема почне зникати..
показать весь комментарий
22.08.2025 16:40 Ответить
К началу апреля 2023 года российская армия выпустила по Украине почти 5000 ракет.
Может вы ведете речь о старинных Першингах?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:59 Ответить
Знову кацапомовний..не розумію.
показать весь комментарий
22.08.2025 18:04 Ответить
Поточні результати дипломатії Трумпа:
- ***** перестав вимагати денацифікації і демілітаризації;
- ***** не вимагає покинути залишки Запорізької та Херсонської областей;
- Віслюк Оманськи вдів піджак;
показать весь комментарий
22.08.2025 16:41 Ответить
трамп намагється усіма способами не вводити санкції проти рашки
показать весь комментарий
22.08.2025 16:41 Ответить
Треба дві неділі...
показать весь комментарий
22.08.2025 16:44 Ответить
Він,взагалі-то, розуміє що відбувається?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:44 Ответить
Ні..в нього паркінсон, у маска аспергера..штатами правлять хворі на голлву..
показать весь комментарий
22.08.2025 16:51 Ответить
Все значно простіше - товстенька папочка в ФСБ. там і фото, там і відео...
показать весь комментарий
22.08.2025 17:14 Ответить
Папочка хвору голову не відміняє..
показать весь комментарий
22.08.2025 17:27 Ответить
А вони з нього виходили?
показать весь комментарий
22.08.2025 16:47 Ответить
Тю.Він взагалі казав що зупинить війну за один день.Ще тоді було ясно що він балабол.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:50 Ответить
Журналіст-ідіот прикидається що аналізує слова Трампа, який ляпає що попало.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:51 Ответить
"мирні зусилля" рудого довбойоба з самого початку були приречені на провал
показать весь комментарий
22.08.2025 16:53 Ответить
Про які зусилля мова, про припинення допомоги?
То таким шляхом "мир" може настати виключно кацапський...
показать весь комментарий
22.08.2025 16:54 Ответить
Дак трумп і хоче щоб Україна капітулювала 😭
показать весь комментарий
22.08.2025 18:33 Ответить
Це і є план Трампа. Він його і робить десь з минулого року. Причому дій та тезисів він, особо не палясь, не міняє. Досить з нього робити дурня, там що, всі радники та весь Госдеп дурні? Це свідома політика.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:01 Ответить
Хто б міг подумати ...
А чому ж так сталося ?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:04 Ответить
Хамаз на мiсцi, iранськи iсламiсти також, Пухляк не схуд, ****** на червоному килимi. Оплески!!!
показать весь комментарий
22.08.2025 17:18 Ответить
Хто це так фотошопить обличчя Т.на фото,мабуть лабораторія оп?
Якщо подивитись амер.тб,то образ зовсім інший на екрані,і не рижий,і не скривлене обличчя.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:30 Ответить
Тиснути на Україну, та руки викркчувати. А ***** гарний хлопець. Ото і всі "зусилля " цього уйобка.
показать весь комментарий
22.08.2025 17:40 Ответить
"у Києва немає шансів виграти війну без нових ударів по РФ", який же це глухий кут?
показать весь комментарий
22.08.2025 18:30 Ответить
 
 