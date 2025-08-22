Мирные усилия Трампа относительно прекращения войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

Усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в российско-украинской войне зашли в тупик. Надежды американского лидера на саммит с российским диктатором и президентом Украины для заключения мирного соглашения также не оправдались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мирные усилия Трампа по достижению мира в Украине зашли в тупик за четыре дня. Недавний оптимизм угас, и Трамп ищет новые ответы", - пишет издание.

Еще в понедельник президент США хвастался быстрым заключением мирного соглашения, а уже в четверг заявлял, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых ударов по РФ, перед этим раскритиковав своего предшественника Джо Байдена.

Отмечается, что такое изменение позиции подчеркнуло угасание оптимизма относительно последних усилий Трампа по прекращению войны в Украине. Также не оправдался и запасной план президента США относительно встречи Путина и Зеленского для обсуждения прекращения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Участники переговоров все еще обсуждают возможный состав миротворческих сил, которые, в случае мирного соглашения, будут сдерживать Москву от нового вторжения. Однако и эта идея была стремительно отвергнута Кремлем, добавляет издание.

Журналисты WSJ пишут, что Трамп сталкивается с неопределенностью, которая следует за ним по пятам уже семь месяцев, - насколько он готов давить на Путина и как далеко может зайти в поддержке Зеленского и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 2 недели узнаем, будет ли мир в Украине. После США "будут действовать иначе", - Трамп

"Неспособность достичь дипломатического прорыва частично объясняется резким контрастом в стиле ведения переговоров президента США и российского диктатора. По словам бывших помощников, Трамп склонен к импровизации и в значительной степени полагается на личные отношения. Путин же методичен и не сентиментален. Он играет в долгую, рассчитывая, что его войска смогут улучшить свои позиции на фронте, пока продолжаются переговоры", - говорится в статье.

Однако в администрации Трампа продолжают надеяться на скорое достижение мирного соглашения.

В то же время ряд бывших высокопоставленных чиновников уверены, что всеобъемлющее урегулирование маловероятно.

Также читайте: Детали предложения Трампа Путину по Украине: фактическое признание ВОТ на 100 лет, перемирие, а не мирное соглашение, - Onet