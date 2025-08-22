Саміт Трампа та Путіна на Алясці: президент США мав би посилити тиск на Росію, - The Hill

Російський диктатор Володимир Путін ігнорує дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа. Під час саміту на Алясці минулого тижня глава Білого дому мав би тиснути на Путіна, щоб той припинив війну проти України.

Про це пише газета The Hill, передає Цензор.НЕТ.

Хоча 18 серпня було обнадійливо бачити, як президент США Дональд Трамп зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським пліч-о-пліч, поряд з ключовими лідерами НАТО та Європейського Союзу в Овальному кабінеті, однак Путін завдав превентивного удару –– атакував українське місто.

"Слова Путіна є швидкоплинними. Важливими є його дії та дії його режиму. І якщо слухати його, то він дає чітко зрозуміти, що все ще має намір захопити всю Україну, так чи інакше — за столом переговорів або на полі бою", - йдеться у матеріалі.

Автори пишуть, що команда Трампа має усвідомити, що Путін фактично показує їм щось на зразок "середнього пальця". Через це мир в Україні досі недосяжний, оскільки Путін не відмовляється від своїх вимог щодо українських територій;.

"Погрози команди Трампа про жорсткі санкції залишилися безрезультатними після того, як його саміт на Алясці з Путіним не привів до домовленості про припинення вогню. Путін лише висміяв проліт бомбардувальника B-2 і символічно "позначив свою присутність" в Анкориджі.

Колишній офіцер зовнішньої розвідки КДБ уміло використав саміт, щоб здобути пропагандистські виграші всередині країни, попри всі зусилля Білого дому представити зустріч у вигідному світлі", - додають автори думок.

Путін, здається, знову переконав Трампа, що саме Зеленський не хоче миру, бо не приймає умови капітуляції, висунуті Москвою.

"Проте проблема в тому, що ніхто не наважується сказати Путіну "ні". Білий дім перетворився на щось на кшталт закладу швидкого харчування Burger King для Путіна, де російський диктатор, здається, вважає, що може "отримати все, що захоче", пише The Hill.

Хоча багато хто хоче вірити у можливість мирної угоди між Україною та Росією, нічого не змінилося.

Навіть молодші аналітики розвідки бачать, що Кремль лише тягне час, щоб перегрупуватися, здобути тактичні та стратегічні переваги та створити умови для остаточного наступу на Україну.

"Жодні гарантії безпеки, на які погодиться Росія, не зупинить її наступу. Путін не може і не погодиться на існування незалежної України. Війна закінчиться, коли Путін припинить атаки, і саме це потрібно йому донести — час Трампу сказати Путіну "Ні!"", - додає газета.