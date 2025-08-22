Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

Лідер США Дональд Трамп все ще не хоче тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки досі переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як сказав посадовець Білого дому, Трамп продовжує висловлювати впевненість у розмовах з соратниками, що переговори про припинення війни в Україні все ще на правильному шляху.

Однак дедалі більше стає зрозуміло, що переговори, які президент США публічно прогнозував як такі, що можуть завершитися тристороннім самітом впродовж тижня, перетворюються на "виснажливу тяганину", за словами іншого чиновник Білого дому.

Трамп та його команда національної безпеки "продовжують контактувати з російськими та українськими чиновниками щодо двосторонньої зустрічі", - повідомив чиновник Білого дому.

На запитання про очевидну обережність Кремля представник відповів ухильно, сказавши, що "подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

"Він [Трамп] давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні і її потрібно вмовляти до мирних переговорів. Україна, з іншого боку, сильно залежить від США в питаннях озброєння та розвідки. Тому є більше важелів тиску, щоб змусити її погодитися на угоду", - сказав Politico колишній чиновник адміністрації США.

Також Politico пише, що союзники НАТО побачили проблиск надії в понеділок у заяві Трампа про те, що США готові відіграти роль у підтримці післявоєнних гарантій безпеки для України.

Але головний чиновник Пентагону з політики Елбридж Колбі пізніше сказав невеликій групі європейських міністрів оборони, що будь-яка участь США буде "мінімальною".

"Є деякі підстави для оптимізму. Але є також побоювання, що він все ще не усвідомлює, наскільки це складно, і що, якщо все не складеться так швидко, як він хоче, він просто занудьгує і втратить інтерес", - додав один високопоставлений чиновник з європейської країни.

