Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico
Лідер США Дональд Трамп все ще не хоче тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки досі переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.
Про це пише видання Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Як сказав посадовець Білого дому, Трамп продовжує висловлювати впевненість у розмовах з соратниками, що переговори про припинення війни в Україні все ще на правильному шляху.
Однак дедалі більше стає зрозуміло, що переговори, які президент США публічно прогнозував як такі, що можуть завершитися тристороннім самітом впродовж тижня, перетворюються на "виснажливу тяганину", за словами іншого чиновник Білого дому.
Трамп та його команда національної безпеки "продовжують контактувати з російськими та українськими чиновниками щодо двосторонньої зустрічі", - повідомив чиновник Білого дому.
На запитання про очевидну обережність Кремля представник відповів ухильно, сказавши, що "подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".
"Він [Трамп] давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні і її потрібно вмовляти до мирних переговорів. Україна, з іншого боку, сильно залежить від США в питаннях озброєння та розвідки. Тому є більше важелів тиску, щоб змусити її погодитися на угоду", - сказав Politico колишній чиновник адміністрації США.
Також Politico пише, що союзники НАТО побачили проблиск надії в понеділок у заяві Трампа про те, що США готові відіграти роль у підтримці післявоєнних гарантій безпеки для України.
Але головний чиновник Пентагону з політики Елбридж Колбі пізніше сказав невеликій групі європейських міністрів оборони, що будь-яка участь США буде "мінімальною".
"Є деякі підстави для оптимізму. Але є також побоювання, що він все ще не усвідомлює, наскільки це складно, і що, якщо все не складеться так швидко, як він хоче, він просто занудьгує і втратить інтерес", - додав один високопоставлений чиновник з європейської країни.
В ситуації війни на виживання , з таким противником , все суспільство повинно мобілізувати максимум зусиль !
А що маємо натомість ? Маємо "батальйон Монако" , тотальну корупцію під час війни і стабільний транзит кацапської нафти ..
Які питання ?
Без обид? Просто арифметика.
В прошлом году был самый минимльный транзит через Украину с 91-го года.
С каждого заработанного доллара 5 центов приносит транзит через Украину.
Писав свой пост вы знали эти цифры?
Війна вже 11 років - і весь час йде транзит , а до цього року ще й газ транзитували ...
Про що розмова ?
Хотелось бы услышать мнение специалиста
Треба негайно вводити 100% мита на товари з Китаю.
Взагалі не зрозуміло як світ буде жити без міжнародного права.
Так как Трамп не готов вводить жесткие санкции против России и вооружить Украину до зубов, то у него остается путь - давить на Украину. Но между Трампом и Украиной встала живым щитом Европа. Поэтому пока снова - пауза.
Трамп сегодня сказал:«Я думал, что этот будет где-то посередине по сложности. А конфликт оказался самым сложным…». «Они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо…». «Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Это как масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим». «И посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочёл, чтобы они провели встречу и посмотрели сами, что они могут сделать».
То же самое пишет Politico сегодня: «Несмотря на публичный оптимизм Трампа, мирные переговоры между США, Россией и Украиной зашли в тупик. Лавров назвал переговоры с Западом «дорогой в никуда», в то время как Россия усилила ракетные атаки. Трамп, по-прежнему не желающий оказывать давление на Путина, считает, что Украине в конечном итоге придётся принять соглашение, в основном на условиях России.»
Америка - обогощаться на войне.