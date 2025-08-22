УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
6 080 62

Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

Трамп бажає змусити Україну піти на поступки Росії

Лідер США Дональд Трамп все ще не хоче тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки досі переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як сказав посадовець Білого дому, Трамп продовжує висловлювати впевненість у розмовах з соратниками, що переговори про припинення війни в Україні все ще на правильному шляху.

Однак дедалі більше стає зрозуміло, що переговори, які президент США публічно прогнозував як такі, що можуть завершитися тристороннім самітом впродовж тижня, перетворюються на "виснажливу тяганину", за словами іншого чиновник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч Путіна й Зеленського: "Я б вважав за краще не бути присутнім"

Трамп та його команда національної безпеки "продовжують контактувати з російськими та українськими чиновниками щодо двосторонньої зустрічі", - повідомив чиновник Білого дому.

На запитання про очевидну обережність Кремля представник відповів ухильно, сказавши, що "подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

"Він [Трамп] давно вважає, що Росія має перевагу в самій війні і її потрібно вмовляти до мирних переговорів. Україна, з іншого боку, сильно залежить від США в питаннях озброєння та розвідки. Тому є більше важелів тиску, щоб змусити її погодитися на угоду", - сказав Politico колишній чиновник адміністрації США.

Читайте також: Саміт Трампа та Путіна на Алясці: президент США мав би посилити тиск на Росію, - The Hill

Також Politico пише, що союзники НАТО побачили проблиск надії в понеділок у заяві Трампа про те, що США готові відіграти роль у підтримці післявоєнних гарантій безпеки для України.

Але головний чиновник Пентагону з політики Елбридж Колбі пізніше сказав невеликій групі європейських міністрів оборони, що будь-яка участь США буде "мінімальною".

"Є деякі підстави для оптимізму. Але є також побоювання, що він все ще не усвідомлює, наскільки це складно, і що, якщо все не складеться так швидко, як він хоче, він просто занудьгує і втратить інтерес", - додав один високопоставлений чиновник з європейської країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ

Автор: 

Трамп Дональд (6972) переговори з Росією (1414) війна в Україні (5816)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Чи був ще дурніший президент США ,де кожна заява суперечить одна одній ? а про міжнароне право ,непорушність кордонів він нічого не чув ? жодних сумнівів що це і є той завербований агент краснов.
показати весь коментар
22.08.2025 19:26 Відповісти
+16
Ну так нехай віддає параші 5 територій США.
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
+14
показати весь коментар
22.08.2025 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну!!! А лохам Марахон для заспокоєння щось інше впарював ? Чи ні
показати весь коментар
22.08.2025 19:22 Відповісти
Ну так нехай віддає параші 5 територій США.
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
нам потрібен мир але не такою ціною!
показати весь коментар
22.08.2025 20:56 Відповісти
Донні- гандонні - ******* маразматичний. З цього аморального брехливого дебіла, що вже вижив з розуму, крім аналізів взяти нічого.
показати весь коментар
22.08.2025 21:24 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:23 Відповісти
відвали !
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
чим чи почому?
показати весь коментар
22.08.2025 19:31 Відповісти
Наступним кроком повинна бути заява Трмапа - АМЕРИКАНЦІ!!! Я відміняю домовленість з Європою про продаж зброї для України на 1 млрд доларів . Військовпромисловий комплекс разом з робочими місцями ЗАКАТАЙТЕ ГУБУ
показати весь коментар
22.08.2025 19:29 Відповісти
Під#уйловник рудий іди на#ер зі своїм миром
показати весь коментар
22.08.2025 20:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU



Генерал контррозвідки Омельченко В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах)

ПУТІН показав ТРАМПУ "файли Епштейна"? | ГРИГОРІЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
показати весь коментар
22.08.2025 19:24 Відповісти
Перефразую - тобто він говорить те що і будь-який росіянський пропогандист. А в чому різниця між ним і рузкімі? Аааааа він балалайку сховав дома
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
Є недавненький випуск Швеця , де він в подробицях розповів, як американський прокурор вивіз до гебенії кусок вирізаних файлів зі справи Епштейна.
Ще був перший термін Трампа - а справа Епштейна 2019-2020рр

Знову запрошую слухати генерала Омельченка . Посилання див вище
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
золотий час жірнашлухтики!
кожної години генеруй усіляку *****!
бидло заглотує, все підряд.
бабло тече рікою!
показати весь коментар
22.08.2025 19:25 Відповісти
Ага, чергові тлумачення слів Трампа, який сам слабо розуміє що тільки но сказав...
показати весь коментар
22.08.2025 20:06 Відповісти
а небидли написали це вище
показати весь коментар
22.08.2025 20:13 Відповісти
Позвольте по интересоваться на каком этапе начинается бабло?
Почалася генерація та пішло бабло, чи після того як заковтнули?
показати весь коментар
22.08.2025 21:09 Відповісти
бабло не починається і не закінчується!
бабло вічне!
показати весь коментар
22.08.2025 21:15 Відповісти
Чи був ще дурніший президент США ,де кожна заява суперечить одна одній ? а про міжнароне право ,непорушність кордонів він нічого не чув ? жодних сумнівів що це і є той завербований агент краснов.
показати весь коментар
22.08.2025 19:26 Відповісти
рудий довбограй, обісцяний кацапськими шльондрами! За бабло, яке йому, як віслюку моркву, обіцяє ***** , готовий на все
показати весь коментар
22.08.2025 19:27 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 19:27 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.08.2025 20:05 Відповісти
Доні уже втомив увесь світ. Нерішучість не зупиняє, а стимулює агресора. Проблему можна було давно вирішити - зброя Україні та жорсткі енергетичні санкції проти кацапстану. Але ні, бо хтось одержує насолоду від процесу.
показати весь коментар
22.08.2025 19:28 Відповісти
Трамп все робить, як сплавнував десь у минулому році. Своїх тез та дій він не змінює. Можете і надалі вважати його дурним.
показати весь коментар
22.08.2025 19:30 Відповісти
Доннi, - ти вже пiдшукав собi недороге житло в Ростiвi?😀
показати весь коментар
22.08.2025 19:30 Відповісти
Кончена руда ідіотина.
показати весь коментар
22.08.2025 19:30 Відповісти
По суті все вірно !
В ситуації війни на виживання , з таким противником , все суспільство повинно мобілізувати максимум зусиль !
А що маємо натомість ? Маємо "батальйон Монако" , тотальну корупцію під час війни і стабільний транзит кацапської нафти ..
Які питання ?
показати весь коментар
22.08.2025 19:30 Відповісти
"Війна до перемоги!" Ось-ось полетять мільони рожевих "фламінго" по рф разом з мільярдами дронів!
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
Вот как приятно общаться с экспертами. Они херни не скажут.
Без обид? Просто арифметика.
В прошлом году был самый минимльный транзит через Украину с 91-го года.
С каждого заработанного доллара 5 центов приносит транзит через Украину.
Писав свой пост вы знали эти цифры?
показати весь коментар
22.08.2025 21:24 Відповісти
і що ?
Війна вже 11 років - і весь час йде транзит , а до цього року ще й газ транзитували ...
Про що розмова ?
показати весь коментар
22.08.2025 21:29 Відповісти
Про транзит и принятие решений. Почему нефть транспортируют, газ транспорт транспортировали, а амиак ни в какую? А ведь тогда бы Одессу не обстреливали.
Хотелось бы услышать мнение специалиста
показати весь коментар
22.08.2025 21:34 Відповісти
нада проста пєрєстать стрєлять
показати весь коментар
22.08.2025 19:31 Відповісти
Цього рудого довбо.ба потрібно віддати на досліди.
показати весь коментар
22.08.2025 19:32 Відповісти
Так а за шо тоді тобі нобелівку? Натиснути на слабшого щоб прийняв умови сильнішого - нах'уя ти треба? І взагалі виходить що нобелівку мають ху-йлу видать...
показати весь коментар
22.08.2025 19:33 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
Телепень
показати весь коментар
22.08.2025 19:37 Відповісти
Полковник кгб краснов будет висеть на одной берёзке с путиным! Фашизм не пройдёт!!!
показати весь коментар
22.08.2025 19:38 Відповісти
Дядя ти дебіл ?
показати весь коментар
22.08.2025 19:40 Відповісти
Заголовок взагалі не відповідає змісту.
показати весь коментар
22.08.2025 19:42 Відповісти
Ну на хєра нам твої послуги путінського передаста? І без тебе ми давно знаємо його вимоги.
показати весь коментар
22.08.2025 19:50 Відповісти
Трамп про це сказав не один раз прямим текстом.
показати весь коментар
22.08.2025 19:50 Відповісти
Поколіна,що нелолугий телепень трумп думає.
показати весь коментар
22.08.2025 19:52 Відповісти
Знову голослівне балабольство без жодних доказів "з посиланням на джерела", для того щоб сформувати у громадськості думку що будь-яка мирна угода "погана", і війну зараз ну ніяк не закінчити.
показати весь коментар
22.08.2025 19:56 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
22.08.2025 20:00 Відповісти
Трамп пусть сосет лапу и мечтает о Шнобелевке. У нас есть ракета Фламинго, гроза всего и вся, так что рашистам скоро придет конец.
показати весь коментар
22.08.2025 20:04 Відповісти
А надав би, Україні, оті ракети АТАКАМСИ, то і взагалі, Українці б, уже і завершили, московську війну проти Мирної України!! Ох уже, ці казкарі з США, Клінтон, Обама, Байден, Трамп….! То два-три тижні, то 50 днів, то по пів року, як Трамп, блокують….
показати весь коментар
22.08.2025 20:04 Відповісти
всі в світі політики знають, шо трамп під* філ як і ху* ло , та завербованне чмо кремлем з 1981р...хіба трамп може шось зробити , проти свого куратора в москві ?! НІТ ...
показати весь коментар
22.08.2025 20:08 Відповісти
Як Україна може протистояти коли увесь світ і далі торгує з головним спонсором війни Китаєм та Індією?
Треба негайно вводити 100% мита на товари з Китаю.
Взагалі не зрозуміло як світ буде жити без міжнародного права.
показати весь коментар
22.08.2025 20:16 Відповісти
імпічмент не за горами...
показати весь коментар
22.08.2025 20:17 Відповісти
рідкісна потвора
показати весь коментар
22.08.2025 20:34 Відповісти
Ох, як не хочеться санкції проти росії вводити
показати весь коментар
22.08.2025 20:36 Відповісти
Завтра вже забуде і скаже що тиснути треба на куйла.
показати весь коментар
22.08.2025 20:40 Відповісти
Знову у діда зайоб!?
показати весь коментар
22.08.2025 20:55 Відповісти
Чудовий зайоб!
показати весь коментар
22.08.2025 20:59 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-tyanet-pauzu-evropa-shhit-ukrainy/ Олег Пономарь: Трамп снова тянет паузу; а Европа - щит Украины
 Так как Трамп не готов вводить жесткие санкции против России и вооружить Украину до зубов, то у него остается путь - давить на Украину. Но между Трампом и Украиной встала живым щитом Европа. Поэтому пока снова - пауза.
Трамп сегодня сказал:«Я думал, что этот будет где-то посередине по сложности. А конфликт оказался самым сложным…». «Они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо…». «Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Это как масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим». «И посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочёл, чтобы они провели встречу и посмотрели сами, что они могут сделать».

То же самое пишет Politico сегодня: «Несмотря на публичный оптимизм Трампа, мирные переговоры между США, Россией и Украиной зашли в тупик. Лавров назвал переговоры с Западом «дорогой в никуда», в то время как Россия усилила ракетные атаки. Трамп, по-прежнему не желающий оказывать давление на Путина, считает, что Украине в конечном итоге придётся принять соглашение, в основном на условиях России.»
показати весь коментар
22.08.2025 21:02 Відповісти
То некомпетентний Байден допомагав Україні боротися і казав, що Америка буде стояти з Україною пліч-о-пліч стільки, скільки це буде потрібно. А компетентний Трамп відразу пропонує Україні капітулювати.
показати весь коментар
22.08.2025 21:03 Відповісти
Проведіть старому мудаку курс історії України,підсуньте Будапештський меморандум,хай почитає договір 1997року з па-рашею,признання і ратифікацією парламентами України і госдури про визнання кордонів.Працюйте ЗЕлені потвори.
показати весь коментар
22.08.2025 21:04 Відповісти
в общем рыжий клоун сдулся - пупка показал ему дулю, клоуна сейчас активно пинает вся США и ЕС пресса )
показати весь коментар
22.08.2025 21:14 Відповісти
Украина будет бороться до краха экономики России и освобождения своих земель. Экономика России уже валиться, а ракеты Украины ее добьют! Украина сильнее, чем кажется. А Россия слабее, чем себя хочет показать. А США просто говорят Россия друг, но в тоже время вооружают Украину с Западом. Как в военной стратегии держатся ближе к врагу.
показати весь коментар
22.08.2025 21:15 Відповісти
Каждый должен заниматься своим делом.
Америка - обогощаться на войне.
показати весь коментар
22.08.2025 21:29 Відповісти
No comments. Він просто шизоїд...
показати весь коментар
22.08.2025 21:22 Відповісти
https://t.me/sofasignals/9885 Мы все смеялись с Арестовича и его попыток выйти на контакт с командой Трампа, а Арестович не просто это сделал, но и проник в само сознание Трампа
показати весь коментар
22.08.2025 21:26 Відповісти
 
 