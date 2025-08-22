УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
1 754 22

Трамп про зустріч Путіна й Зеленського: "Я б вважав за краще не бути присутнім"

Трамп не хоче бути присутнім на зустрічі Путіна та Зеленського

Президент США Дональд Трамп не хотів би брати участь в потенційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він заявив журналістам під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп порівняв Володимира Путіна і Володимира Зеленського з "олією й оцтом", оскільки вони "не дуже добре ладнають між собою".

"Ми подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом [...]. Вони не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин, але побачимо. Ми також подивимось, чи братиму я участь у зустрічі. Я б вважав за краще не бути присутнім. Я б краще організував їм зустріч і подивився, що вони можуть зробити", - заявив американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп – єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, - Зеленський

Президент США додав, що кількість жертв у війні зросла:

"Але тим часом вони продовжують воювати і продовжують вбивати людей, що дуже безглуздо, бо вони зараз втрачають 7000 людей. Раніше я казав вам п'ять, а тепер вони втрачають 7000 людей на день, 7000 людей на тиждень. Вони програють, подумайте про це, вони втрачають в середньому 7000 людей на тиждень, здебільшого солдатів. Тож ми хочемо, ми хочемо побачити, чи зможемо ми це зупинити... Я зупинив сім війн. Я хотів би зробити цю, яку я думав, що вона буде посередині за складністю, а вона виявляється найскладнішою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут, - WSJ

Нагадаємо, заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським не планується, оскільки порядок денний "зовсім не готовий".

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) путін володимир (24655) Трамп Дональд (6972)
Топ коментарі
+10
ТАкого балабола планета ще не бачила
показати весь коментар
22.08.2025 18:04 Відповісти
+7
цім самим ти ще раз довів що санкцій вд тебе не буде
показати весь коментар
22.08.2025 18:01 Відповісти
+6
Трумп, ти глобальний сцикун!
показати весь коментар
22.08.2025 17:56 Відповісти
нужні нові потуги...
💪💪💪💪 поТУЖИМОСЬ разом 💩
показати весь коментар
22.08.2025 17:55 Відповісти
Та ні, це вже не потуги. Благополучно обісрався Трамп ще на Алясці, а тепер своє споднє натягує Зеленському на голову. Схоже той не проти, а точніше мабуть не має вибору - з одного боку ***** з оманськими плівками, з іншого Трамп з міністерством юстиції США, яке уважно слідкує за намародереним. а народ можна ще подурити.
показати весь коментар
22.08.2025 18:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU
показати весь коментар
22.08.2025 18:51 Відповісти
генерал Омельченко В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах)

робила своє бабське конспірологічне припущення - Хйло привезло плінки Епштейна та компромат на Зе й передало Трампу в авто на Алясці ...Мене захейтили - що все й так вже дано відомо а ось тепер слухаємо генерала Омельченко ...
показати весь коментар
22.08.2025 18:53 Відповісти
Трумп, ти глобальний сцикун!
показати весь коментар
22.08.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 18:21 Відповісти
цім самим ти ще раз довів що санкцій вд тебе не буде
показати весь коментар
22.08.2025 18:01 Відповісти
..все правильно, не буде свідків як Зеленьский грохне цю сволоту!!!!
показати весь коментар
22.08.2025 18:01 Відповісти
В якій реальності живе ця тварина?
показати весь коментар
22.08.2025 18:03 Відповісти
ТАкого балабола планета ще не бачила
показати весь коментар
22.08.2025 18:04 Відповісти
Условия Украины для встречи - это выполнение Путиным конституции Украины и границ вписаных в ней. То бишь вывод всех российских войск со всей территории Украины: Крыма, Донбасса, и Юга Украины. Иначе нет смысла встречаться. Зеленский не может нарушать конституцию и он обязан по закону защищать все земли Украины. Если Путин не выполнит условия, то не о чем говорить. И Запад должен тоже защищать по своим обязанностям защищать территории Украины за отказ Украины от ядерного оружия. И Запад должен вводить санкции против России и ее союзников с Китая и Индии, чтобы разорвать союз оси зла - это и в нац интересах по безопасности США и Запада.
показати весь коментар
22.08.2025 18:06 Відповісти
Сім війн зупинив однією лівою - а ше ж вчора казав шо 6 - кого він ше вночі зупинив? - наснилось мабуть
показати весь коментар
22.08.2025 18:10 Відповісти
Він навіть Албанію не пожалів!!! Сказав зупинити значить все зупинити!
показати весь коментар
22.08.2025 18:14 Відповісти
Цитата з мультика по їжачка в тумані підходить(
показати весь коментар
22.08.2025 18:16 Відповісти
Боїться крові
показати весь коментар
22.08.2025 18:16 Відповісти
Донні!!! Та це шоу під назвою "Зустріч пуцина із Зєлєнскім" - то власне виключно для одного глядача - для тебе!!! 😊 Без тебе це шоу втрвчає зміст!!!!! 😁
показати весь коментар
22.08.2025 18:18 Відповісти
А що то за трійця на фото? Невже Маркс, Енгельс та Лєнін?
показати весь коментар
22.08.2025 18:28 Відповісти
Для Чубатого ця війна наче футбольний матч. Їсть поп корн та дивиться, хто переможе. Падло.
показати весь коментар
22.08.2025 18:31 Відповісти
А може, влаштувати дуель між Зе та *****, як у стародавні часи?
показати весь коментар
22.08.2025 18:34 Відповісти
Краще б ти заліз під юбку Меланії і більше звідти не вилазив !
показати весь коментар
22.08.2025 18:41 Відповісти
великий і страшний Трамп
показати весь коментар
22.08.2025 18:50 Відповісти
Трампон зрозумів, що зустрічі не буде і зарані вирішив злитися.
показати весь коментар
22.08.2025 18:53 Відповісти
 
 