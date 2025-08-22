Трамп про зустріч Путіна й Зеленського: "Я б вважав за краще не бути присутнім"
Президент США Дональд Трамп не хотів би брати участь в потенційній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це він заявив журналістам під час брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп порівняв Володимира Путіна і Володимира Зеленського з "олією й оцтом", оскільки вони "не дуже добре ладнають між собою".
"Ми подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом [...]. Вони не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин, але побачимо. Ми також подивимось, чи братиму я участь у зустрічі. Я б вважав за краще не бути присутнім. Я б краще організував їм зустріч і подивився, що вони можуть зробити", - заявив американський президент.
Президент США додав, що кількість жертв у війні зросла:
"Але тим часом вони продовжують воювати і продовжують вбивати людей, що дуже безглуздо, бо вони зараз втрачають 7000 людей. Раніше я казав вам п'ять, а тепер вони втрачають 7000 людей на день, 7000 людей на тиждень. Вони програють, подумайте про це, вони втрачають в середньому 7000 людей на тиждень, здебільшого солдатів. Тож ми хочемо, ми хочемо побачити, чи зможемо ми це зупинити... Я зупинив сім війн. Я хотів би зробити цю, яку я думав, що вона буде посередині за складністю, а вона виявляється найскладнішою".
Нагадаємо, заява Трампа пролунала після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським не планується, оскільки порядок денний "зовсім не готовий".
