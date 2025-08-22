РУС
Трамп о встрече Путина и Зеленского: "Я бы предпочел не присутствовать"

Трамп не хочет присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп не хотел бы участвовать в потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сравнил Владимира Путина и Владимира Зеленского с "маслом и уксусом", поскольку они "не очень хорошо ладят между собой".

"Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе [...]. Они не очень хорошо ладят по понятным причинам, но посмотрим. Мы также посмотрим, буду ли я участвовать во встрече. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы лучше организовал им встречу и посмотрел, что они могут сделать", - заявил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп - единственный человек, который сегодня может остановить Путина, - Зеленский

Президент США добавил, что количество жертв в войне возросло:

"Но, тем временем, они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень бессмысленно, потому что они сейчас теряют 7000 человек. Раньше я говорил вам пять, а теперь они теряют 7000 человек в день, 7000 человек в неделю. Они проигрывают, подумайте об этом, они теряют в среднем 7000 человек в неделю, в основном - солдат. Так что мы хотим, мы хотим увидеть, сможем ли мы это остановить... Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать эту, которую я думал, что она будет посередине по сложности, а она оказывается самой сложной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные усилия Трампа по прекращению войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

Напомним, заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется, поскольку повестка дня "совсем не готова".

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) путин владимир (32048) Трамп Дональд (6452)
+15
ТАкого балабола планета ще не бачила
22.08.2025 18:04 Ответить
+8
цім самим ти ще раз довів що санкцій вд тебе не буде
22.08.2025 18:01 Ответить
+7
Трумп, ти глобальний сцикун!
22.08.2025 17:56 Ответить
нужні нові потуги...
💪💪💪💪 поТУЖИМОСЬ разом 💩
22.08.2025 17:55 Ответить
Та ні, це вже не потуги. Благополучно обісрався Трамп ще на Алясці, а тепер своє споднє натягує Зеленському на голову. Схоже той не проти, а точніше мабуть не має вибору - з одного боку ***** з оманськими плівками, з іншого Трамп з міністерством юстиції США, яке уважно слідкує за намародереним. а народ можна ще подурити.
22.08.2025 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU
22.08.2025 18:51 Ответить
генерал Омельченко В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах)

робила своє бабське конспірологічне припущення - Хйло привезло плінки Епштейна та компромат на Зе й передало Трампу в авто на Алясці ...Мене захейтили - що все й так вже дано відомо а ось тепер слухаємо генерала Омельченко ...
22.08.2025 18:53 Ответить
Трумп, ти глобальний сцикун!
22.08.2025 17:56 Ответить
22.08.2025 18:21 Ответить
цім самим ти ще раз довів що санкцій вд тебе не буде
22.08.2025 18:01 Ответить
..все правильно, не буде свідків як Зеленьский грохне цю сволоту!!!!
22.08.2025 18:01 Ответить
В якій реальності живе ця тварина?
22.08.2025 18:03 Ответить
ТАкого балабола планета ще не бачила
22.08.2025 18:04 Ответить
Условия Украины для встречи - это выполнение Путиным конституции Украины и границ вписаных в ней. То бишь вывод всех российских войск со всей территории Украины: Крыма, Донбасса, и Юга Украины. Иначе нет смысла встречаться. Зеленский не может нарушать конституцию и он обязан по закону защищать все земли Украины. Если Путин не выполнит условия, то не о чем говорить. И Запад должен тоже защищать по своим обязанностям защищать территории Украины за отказ Украины от ядерного оружия. И Запад должен вводить санкции против России и ее союзников с Китая и Индии, чтобы разорвать союз оси зла - это и в нац интересах по безопасности США и Запада.
22.08.2025 18:06 Ответить
Сім війн зупинив однією лівою - а ше ж вчора казав шо 6 - кого він ше вночі зупинив? - наснилось мабуть
22.08.2025 18:10 Ответить
Він навіть Албанію не пожалів!!! Сказав зупинити значить все зупинити!
22.08.2025 18:14 Ответить
Цитата з мультика по їжачка в тумані підходить(
22.08.2025 18:16 Ответить
Боїться крові
22.08.2025 18:16 Ответить
Донні!!! Та це шоу під назвою "Зустріч пуцина із Зєлєнскім" - то власне виключно для одного глядача - для тебе!!! 😊 Без тебе це шоу втрвчає зміст!!!!! 😁
22.08.2025 18:18 Ответить
А що то за трійця на фото? Невже Маркс, Енгельс та Лєнін?
22.08.2025 18:28 Ответить
Для Чубатого ця війна наче футбольний матч. Їсть поп корн та дивиться, хто переможе. Падло.
22.08.2025 18:31 Ответить
А може, влаштувати дуель між Зе та *****, як у стародавні часи?
22.08.2025 18:34 Ответить
Краще б ти заліз під юбку Меланії і більше звідти не вилазив !
22.08.2025 18:41 Ответить
... можна глибше.
22.08.2025 19:18 Ответить
великий і страшний Трамп
22.08.2025 18:50 Ответить
Трампон зрозумів, що зустрічі не буде і зарані вирішив злитися.
22.08.2025 18:53 Ответить
Не буде ніякої зустрічі. Що би що? Розказати друг другу про ісконно руськіє землі та ісконно московькі? Та чим косоворотка відрізняється від вишиванки? Зелька в цьому ніхрєна не смисліт.
22.08.2025 19:36 Ответить
Гандоня сдал на зад (именно раздельно)...
22.08.2025 19:37 Ответить
Трамп знає, що перемовлятись нема про що.
Як різноманітні трампісти кажуть, що достатня поступка від росії - те, що вона погоджується зупинитись замість загарбання всієї України.
Так само можна сказати, що достатня поступка від України - не намагатись звільнити окуповані території силою.
Ми розуміємо, що росія обісреться захоплювати всю Україну, вона в Донбас довбається 11 років.
Ми розуміємо, що без добровольців і без необхідної зброї, яку Захід не дасть і самі ми не виробимо, неможливо вийти на кордони 1991 року.
Заморозка поточної лінії зіткнення без офіційного визнання ТОТ російськими - максимум, на що Україні можна сподіватись у питанні територій. Все інше треба жорстко відкидати.
22.08.2025 19:38 Ответить
 
 