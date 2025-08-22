Трамп о встрече Путина и Зеленского: "Я бы предпочел не присутствовать"

Президент США Дональд Трамп не хотел бы участвовать в потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сравнил Владимира Путина и Владимира Зеленского с "маслом и уксусом", поскольку они "не очень хорошо ладят между собой".

"Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе [...]. Они не очень хорошо ладят по понятным причинам, но посмотрим. Мы также посмотрим, буду ли я участвовать во встрече. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы лучше организовал им встречу и посмотрел, что они могут сделать", - заявил американский президент.

Президент США добавил, что количество жертв в войне возросло:

"Но, тем временем, они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень бессмысленно, потому что они сейчас теряют 7000 человек. Раньше я говорил вам пять, а теперь они теряют 7000 человек в день, 7000 человек в неделю. Они проигрывают, подумайте об этом, они теряют в среднем 7000 человек в неделю, в основном - солдат. Так что мы хотим, мы хотим увидеть, сможем ли мы это остановить... Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать эту, которую я думал, что она будет посередине по сложности, а она оказывается самой сложной".

Напомним, заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется, поскольку повестка дня "совсем не готова".