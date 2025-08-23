Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця
Президент України Володимир Зеленський відкритий до обговорення територіальних аспектів у разі переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.
"Я думаю, що президент Зеленський висловився дуже чітко, і президент Зеленський керується як правовою базою, що діє в Україні, так і громадськими настроями, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. І це було чітко висловлено як наша позиція у Вашингтоні. Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.
буде "граніцу немножко двігать" як і обіцяв навесні 2014-го терористу безлєру під час гастролів в зайнятій сєпврами Горлівці
.
хай забирає буйло !
у нас України ще 80% залишиться...
.
щоб показати тампону - Україна готова до перемовин, а сосія ні
Це політична та дипломатична гра
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
нема такого в Констітуції України, що не можна міняти преза під чяс війни,
Парламент не можна, а за преза там розпливчято - і не то шо би да і не то шо би ні....
от кому війна мати рідна - це бубі і зеленим.
ви коли останній раз читали Констітуцію України, чи ніколи?
як не зелений, так от вона - особиста Констітуція
Пам'ятаєте, як Зе здав у "почесний полон" Азовців? Обіцяв, що все домовлено і вони негайно повернуться.
Так він і з Україною вчинить - все підпише, назве це потужною перемогою та з#беться за кордон.
а це як? чи єта другоє?
які такі аргументи в нього є?
ми пятимося назад, кацапня кілометр за кілометром бере кожен день - які перемовини з ким і навіщо?