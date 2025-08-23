Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця

Президент України Володимир Зеленський відкритий до обговорення територіальних аспектів у разі переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

"Я думаю, що президент Зеленський висловився дуже чітко, і президент Зеленський керується як правовою базою, що діє в Україні, так і громадськими настроями, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. І це було чітко висловлено як наша позиція у Вашингтоні. Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.

