УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9857 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки Зустріч Зеленського та Путіна
2 731 62

Зеленський готовий обговорювати територіальні питання на зустрічі з Путіним, - Кислиця

Кислиця про територіальні питання

Президент України Володимир Зеленський відкритий до обговорення територіальних аспектів у разі переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NBC News заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

"Я думаю, що президент Зеленський висловився дуже чітко, і президент Зеленський керується як правовою базою, що діє в Україні, так і громадськими настроями, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. І це було чітко висловлено як наша позиція у Вашингтоні. Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла від спроб тиску на Україну щодо відмови від частини територій на користь Росії під час можливих мирних домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) путін володимир (24668) територіальні претензії (30) Кислиця Сергій (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
зеленський готовий - тут ясно,
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
показати весь коментар
23.08.2025 09:34 Відповісти
+6
Сподіваюсь що обговорити ще не значить віддати
показати весь коментар
23.08.2025 09:31 Відповісти
+6
А ви подивится у його, Zе "чесні" очинята там все ясно видно.
показати весь коментар
23.08.2025 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шта, ....ять?
показати весь коментар
23.08.2025 09:29 Відповісти
те саме !
буде "граніцу немножко двігать" як і обіцяв навесні 2014-го терористу безлєру під час гастролів в зайнятій сєпврами Горлівці

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:50 Відповісти
це чіткий пас трамплу, щоб давив тепер на пуйла а не на Україну
показати весь коментар
23.08.2025 09:30 Відповісти
дійсно, а чом би не спасовать перед трампом не лише рідкозьомами, а й "кємськой волостью"
хай забирає буйло !
у нас України ще 80% залишиться...

.
показати весь коментар
23.08.2025 09:53 Відповісти
Сподіваюсь що обговорити ще не значить віддати
показати весь коментар
23.08.2025 09:31 Відповісти
А ви подивится у його, Zе "чесні" очинята там все ясно видно.
показати весь коментар
23.08.2025 09:36 Відповісти
є надія, що все ж таки деякі політики пояснили Зе як потрібно "грати" з ******, котрий вимагає спочатку 4 области та Крим.

щоб показати тампону - Україна готова до перемовин, а сосія ні
показати весь коментар
23.08.2025 09:39 Відповісти
У Вави в голові може затриматись тіл ки думкп про вкрадені гроши або куля. Все інше влітає у одне вухо і міттево зі свистом вилітає з іншого.
показати весь коментар
23.08.2025 09:42 Відповісти
Здали раніше, просто передача затягується, завдяки небайдужим громадянам і ЗСУ.
показати весь коментар
23.08.2025 09:38 Відповісти
ти же бачиш що заяви йдуть - з боку московитів виступає лавруша, а з України Кислиця

Це політична та дипломатична гра
показати весь коментар
23.08.2025 09:42 Відповісти
Гра в що?
показати весь коментар
23.08.2025 10:12 Відповісти
100% 👍
показати весь коментар
23.08.2025 09:48 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 09:31 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 09:55 Відповісти
зеленський готовий - тут ясно,
це він в 42 був нелохом, зараз вже повний - оформлений.
показати весь коментар
23.08.2025 09:34 Відповісти
Це зрозуміло, ось тількі потужний план поміняти Суджу потужно просрали, дружно хіхікая над тупими газопроводними військами кацапів. Тож зелений банкрот має на обмін тількі наші території.
показати весь коментар
23.08.2025 09:34 Відповісти
Президент повинен! Президент зобов'язаний бути невігласом. Інакше невігласи за нього не проголосують.
показати весь коментар
23.08.2025 09:36 Відповісти
Обещать жениться - не значит жениться.
показати весь коментар
23.08.2025 09:38 Відповісти
Та шоб його прям там і не женили...
показати весь коментар
23.08.2025 10:57 Відповісти
Вальодтя, а шо там твої оті плани з якимити носився як довьень з писаною торбиною? План перемоги, плам миру, план жиру, чуйський план тощо. Де вониі як працюють? Гондурас до них вже приєднався?
показати весь коментар
23.08.2025 09:38 Відповісти
ні в якому разі і ніколи за кацапню, але буба просрочений....
нема такого в Констітуції України, що не можна міняти преза під чяс війни,
Парламент не можна, а за преза там розпливчято - і не то шо би да і не то шо би ні....
от кому війна мати рідна - це бубі і зеленим.
показати весь коментар
23.08.2025 09:41 Відповісти
Так в цьому і фішка. Пуйло підпише мир, трампон отримає свою нобелівку, а потім пуйло скаже що його обдурили і буба прострочений
показати весь коментар
23.08.2025 09:50 Відповісти
ви розумієте і я розумію - от же ж попали на дебільне напоржатово, кровью харкаємо....
показати весь коментар
23.08.2025 09:58 Відповісти
Територіальне питання хіба не на реферундумі має вирішуватись?
показати весь коментар
23.08.2025 09:42 Відповісти
не можна під чяс війни проводити референдуми.
ви коли останній раз читали Констітуцію України, чи ніколи?
показати весь коментар
23.08.2025 09:47 Відповісти
В мене нічого про війну не написано. Лише уважніше прочитай.
показати весь коментар
23.08.2025 09:49 Відповісти
Но выборы проводить можно.Да?
показати весь коментар
23.08.2025 10:02 Відповісти
то у вас своя Констітуція?
як не зелений, так от вона - особиста Констітуція
показати весь коментар
23.08.2025 10:31 Відповісти
а там багато цікавих і розумних речей...
показати весь коментар
23.08.2025 09:50 Відповісти
іван васіліч зєля, скаже ***** васілічу "да забірайтє! ділов то на капєйку!"
показати весь коментар
23.08.2025 09:43 Відповісти
Плани путлєра незмінні - хіба побалакати для Донні - але шо це дасть? - він скаже шо Укпаїна не готова поступитись територіями - він вже казав - поставте Конституцію на паузу і йдіть на мирову - поки кацапи не захопили більше - як каже Портніков - в нас два варіанти - ******* і дуже *******
показати весь коментар
23.08.2025 09:46 Відповісти
тобто, озвучить те, про що домовився в Омані? чи це щось нове?
показати весь коментар
23.08.2025 09:48 Відповісти
А це ЩО ??? https://www.obozrevatel.com/politics-news/myi-svoyu-zemlyu-ne-podarim-okkupantu-zelenskij-pozdravil-ukraintsev-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-video.htm
показати весь коментар
23.08.2025 09:48 Відповісти
То буба прочитав з іншої бумажки, не мішайте йому працювати
показати весь коментар
23.08.2025 09:52 Відповісти
хто такий Кислиця,- дрібний клерк, його заява типовий вкид в простір ,в очікуванні реакції суспільства ,після набу та сап будуть обережніші с заявами перших осіб
показати весь коментар
23.08.2025 09:50 Відповісти
Мені цікаво: якщо зе все ж здасть якісь території пуйлу, тоді його зе-електорат так само підтримуватиме і казатиме, що вова - стратег і най-най? У нас же ж у частини населення - зомбомарафон...
показати весь коментар
23.08.2025 09:57 Відповісти
Я стесняюсь спросить,а каковы по ВАШЕМУ мнению должны быть действия в сегодняшний ситуации?Тоесть в ситуации,когда больше и больше всё зависит только от Украины?
показати весь коментар
23.08.2025 10:08 Відповісти
стісняєтеся? - не спрахуйте..
показати весь коментар
23.08.2025 10:19 Відповісти
Наш Лідор про це домовився ще в 2022 році в Омані, але на перешкоді стали ЗСУ, добровольці, волонтери і прочіє бендеровци
показати весь коментар
23.08.2025 09:58 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 09:58 Відповісти
Сам факт готовности обсуждать территориальные вопросы - уже предательство. Тут нечего обсуждать. У нам есть международно признанные границы. Линия разграничения... Другими словами, готов отдать всё, что Путя откусил. Здесь будет натряхивать про никогда не признаем и что если Россия через 1000 лет развалится, то мы сразу же побежим за своим....
показати весь коментар
23.08.2025 10:02 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 10:03 Відповісти
Припеніть вже маячню нести про переговори клоуна з терористом ,чи є якась державна політика ,чи все робится що б сподобатись Трампу.?
показати весь коментар
23.08.2025 10:03 Відповісти
Нехай тільки спробує віддати хоч один матр нашої землі, на наступний же день буде драпати як зек з України!
показати весь коментар
23.08.2025 10:04 Відповісти
О, знову знесуни обізвалися.
показати весь коментар
23.08.2025 10:23 Відповісти
Ти что же пес смердящий, государственние земли разбазариваешь. Так на тебя никаких областей не напасешься.
показати весь коментар
23.08.2025 10:04 Відповісти
"Я думаю, що президент Зеленський висловився дуже чітко, і президент Зеленський керується як правовою базою, що діє в Україні, так і громадськими настроями, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. тоді накуя "кислий" втираєш "оманський договорняк"-Але коли ми говорили про територіальні питання, я думаю, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти з президентом Путіним і обговорити це, і початком розмов щодо територіального питання є лінія розмежування, яка зараз там є", - пояснив дипломат.
показати весь коментар
23.08.2025 10:12 Відповісти
Цікаво, яка буде реакція громадськості, якщо президентом запропонує взамін за окуповані території віддати Україні території на Колимі. Для заселення корупціонерами і баригами.
показати весь коментар
23.08.2025 10:54 Відповісти
Пам'ятаєте, як зеленський рятував Ярослава Журавля? Навіть взяв під особистий контроль.
Пам'ятаєте, як Зе здав у "почесний полон" Азовців? Обіцяв, що все домовлено і вони негайно повернуться.
Так він і з Україною вчинить - все підпише, назве це потужною перемогою та з#беться за кордон.
показати весь коментар
23.08.2025 10:21 Відповісти
Ми не подаруємо свою землю окупантам - Зеленський під час урочистостей до Дня Державного прапора у Києві.
а це як? чи єта другоє?
показати весь коментар
23.08.2025 10:22 Відповісти
Ну, воно ж не мішки вергати.
показати весь коментар
23.08.2025 10:24 Відповісти
нагуря буба хоче зустрітися з ******?
які такі аргументи в нього є?
ми пятимося назад, кацапня кілометр за кілометром бере кожен день - які перемовини з ким і навіщо?
показати весь коментар
23.08.2025 10:26 Відповісти
На зустрічі на Алясці пуйло передав трампу копію флешки з порно записами Епштейна, де в головній ролі трамп і якась 15 річна тьолка. А що він передасть Буратіні? Приблизно уявляючи, що за істота цей буратіна, можу уявити, що на флешкі буде, як він смокче російські пісюни десь у сауні під москвою. Зеленому виродку варто остерігатисяь своїх бажань про зустріч, бо вони можуть збутися.
показати весь коментар
23.08.2025 10:28 Відповісти
Наглое ИПСО. Все в Украине понят следующие высказывания Зеленского В.А. - 20 октября 2020 в. своем послании Верховной Раде Зеленский заявил: "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести - вопрос в справедливости". Зеленский В.А.: "Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили"
показати весь коментар
23.08.2025 10:33 Відповісти
я би провів вибори серед залишився в Україні українців....
показати весь коментар
23.08.2025 10:35 Відповісти
пана Залужного от тільки треба повідомити...
показати весь коментар
23.08.2025 10:38 Відповісти
Будемо обговорювати територію Сосії?
показати весь коментар
23.08.2025 10:41 Відповісти
Інакще якщо будуть обговорювати території України це тягне на кримінальну справу за державну зраду.
показати весь коментар
23.08.2025 10:44 Відповісти
І все це вава придумав? Сумніваюсь, литвин написав, вава озвучив
показати весь коментар
23.08.2025 10:41 Відповісти
Боже 7 майже років пройшло, а ми так і не зрозуміли, що буба не по думках....
показати весь коментар
23.08.2025 10:51 Відповісти
 
 