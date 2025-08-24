УКР
1 647 29

Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточне визначення територіальних кордонів України залишатиметься у руках самих українців.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Венса, для мирного врегулювання необхідно вирішити два ключові питання - території та гарантії безпеки.

Він зазначив, що зрештою саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни.

"Українці в кінцевому підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони їхньої країни",- сказав політик.

Також в цьому ж інтерв'ю Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

територіальна цілісність (210) війна в Україні (5833) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+9
рудий злився та пійшов грати у гольф, замість нього вийшов ще один телепень
показати весь коментар
24.08.2025 21:39 Відповісти
+4
Українські території пролягатимуть там де пролягали в 1991 році. КРАПКА
показати весь коментар
24.08.2025 21:51 Відповісти
+2
я як українець скажу ,Венс ти їбанько пересовуй межі своєї країни .
показати весь коментар
24.08.2025 21:52 Відповісти
рудий злився та пійшов грати у гольф, замість нього вийшов ще один телепень
показати весь коментар
24.08.2025 21:39 Відповісти
Він сьогодні знову зупинив постачання важливої номенклатури американської зброї в Україну, посилаючись на низькі запаси, - пише Associated Press.

Зупинка стосується ракет Patriot, GMLRS, Hellfires та снарядів для гаубиць.

Виловив https://t.me/smolii_ukraine/116733 Андрій Смолій
показати весь коментар
24.08.2025 21:47 Відповісти
червона доріжка у Анкориджі від рудого для ***** це дорога до пекла для України
показати весь коментар
24.08.2025 21:53 Відповісти
Так кацапи все наше відкидають - потрібно шоб США за Україну вписались - нє?
показати весь коментар
24.08.2025 21:39 Відповісти
потрібно знищувати кацапів а не чекати допомоги від США, з цією командою можна ще отримати санкціії на Україну або зняття санкцій з )(уйла
показати весь коментар
24.08.2025 21:41 Відповісти
Ше на початках писав - кацапи прийшли вбивати нас - шоб цього не сталося потрібно вбити їх - але в нас різні вагові категорії - потрібна сильна допомога Заходу
показати весь коментар
24.08.2025 21:49 Відповісти
А що нам скаже рудий донні за наші окуповані кацапами території?
подарує їх своєму другові ***** та забʼє на рішення Українців?
показати весь коментар
24.08.2025 21:42 Відповісти
розміновували Чонгар та здали Південь України зрадники та ************* у владі
мова наразі за інше - США є основним військовим партнером України, не якоїсь конкретної влади чи політичної персони, а саме України та її народу
саме у силах США допомогти Україні протистояти кацапській навалі, щоби народ мав змогу у демократичний спосіб вирішити питання майбутньої влади, однією з головних завдань якої буде притягнення винних за здачу України до відповідальності
а пасивна позиція США, у т.ч. на догоду *****, ні до чого доброго в Україні не призведе
показати весь коментар
24.08.2025 21:59 Відповісти
Так це вже США вирішувати що робити ,приклад- 1953 рік Південна Корея, їхній тодішній Президент Лі Син Ман теж хотів воювати з Кімом ( дідом теперішнього Кіма ) до" перемоги" і "кордонів 1945 року" ,але новообраний Президент США Дуайт Ейзенхауер - сказав " хочете воювати ,так воюйте ,але вже без нашої допомоги " і заключив перемир'я з Північною Кореєю ( а фактично з СССР і Китаєм ) і тодішня лінія фронту стала демаркаційною лінією ( а фактично кордоном між Північчю і Півднем )і ось вже 72 роки там мир ,а Південна Корея перетворилась в одну з найбагатших і найрозвиненіших країн Азії.
показати весь коментар
24.08.2025 22:13 Відповісти
Ти хочеш подарувати ***** 20 % території України? Ну-ну.
показати весь коментар
24.08.2025 22:42 Відповісти
Залишлося вже сказати-колись я з команди демів називав трампа Гітлером-2 , недавно я підтримував ультрапарвих в Німеччні перед виборам, втікши з поважного антирашистського саміту у Мюнхені так й не зустрівшись з урядовцями Німеччини , а може ось-ось так назву хйла , але... то такоє- то просто політичне блдство.
показати весь коментар
24.08.2025 21:42 Відповісти
who let the dog out?
показати весь коментар
24.08.2025 21:43 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:45 Відповісти
Кордони Держави ми не маємо права навіть обговорювати.Можливо зони перемир'я,тимчасово.Але не кордони!
показати весь коментар
24.08.2025 21:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=InUVj24NnBM

трішки дотепно та весело про політику з Бобиренко

БОБЫРЕНКО: Китай приказал рф НЕМЕДЛЕННО СВЕРНУТЬ СВО! Встреча в Вашингтоне изменила абсолютно все -це ютуб російською так назвав
показати весь коментар
24.08.2025 21:46 Відповісти
Українські території пролягатимуть там де пролягали в 1991 році. КРАПКА
показати весь коментар
24.08.2025 21:51 Відповісти
Після цих слів ти просто зоб'язаний йти в окоп , якщо ти справжній патрійот
показати весь коментар
24.08.2025 22:02 Відповісти
я як українець скажу ,Венс ти їбанько пересовуй межі своєї країни .
показати весь коментар
24.08.2025 21:52 Відповісти
Їбанько той чию країну ділять як хотять, і це не америка.
показати весь коментар
24.08.2025 22:00 Відповісти
Український Білгород, Ростів та Кубань з виходом до Каспію.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C_1918.jpg
показати весь коментар
24.08.2025 21:52 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:56 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:57 Відповісти
Шановні диванні ура-патріоти це Трамп розміновува Чонгар і просрав Південь ,чи янєлох боневтікович ? І нічого перекладати наші проблеми на чужу голову .
показати весь коментар
24.08.2025 22:00 Відповісти
Четорех кратний ухтлянт України! Людина відродившая Антимайдан у владі ! Чемпіон світу по балабольству!..Скажите як його зовуть?..Зе! тралала-ла лала- тралала ла лала..Ле!..
показати весь коментар
24.08.2025 22:56 Відповісти
в конституции Украины прописано. Или Венс имеет ввиду, что когда экономика РФ рухнет, в РФ начнется голодные восстания и Украина может забрать и свои исторические территории от Курска до Краснодарского края.
показати весь коментар
24.08.2025 22:23 Відповісти
Цей гарант безпеки зламався, несіть нового.
Ми українці давно вже вирішили де пролягають кордони нашої країни і заї@алися це доносити до гаранта безпеки по Будапештському меморандуму.
показати весь коментар
24.08.2025 22:33 Відповісти
Вони вже е на карті..Давно..З 1991 року..дядя ти шо дурний чи прикидаешся?
показати весь коментар
24.08.2025 22:51 Відповісти
 
 