Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточне визначення територіальних кордонів України залишатиметься у руках самих українців.
Про це він сказав в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Венса, для мирного врегулювання необхідно вирішити два ключові питання - території та гарантії безпеки.
Він зазначив, що зрештою саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни.
"Українці в кінцевому підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони їхньої країни",- сказав політик.
Також в цьому ж інтерв'ю Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.
