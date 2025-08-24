Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточне визначення територіальних кордонів України залишатиметься у руках самих українців.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC Meet the Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Венса, для мирного врегулювання необхідно вирішити два ключові питання - території та гарантії безпеки.

Він зазначив, що зрештою саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни.

"Українці в кінцевому підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони їхньої країни",- сказав політик.

Також в цьому ж інтерв'ю Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

