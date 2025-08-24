Венс заявив, що росіяни будуть залучені до обговорення гарантій безпеки Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

Про це американський політик сказав в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Венса, Росія буде "частиною розмови про завершення війни", тож "матиме частку" й в обговоренні гарантій безпеки.

"Ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, у них в цьому буде частка. Вони (росіяни, - ред.) говоритимуть про це. Це не означає, що вони матимуть війська на українській території, але як ви можете розумно забезпечити гарантії безпеки, не розмовляючи з росіянами про те, що буде необхідно для завершення війни?", - сказав віцепрезидент США.

За словами Венса, США наполягають на тому, що Україні потрібне надання гарантій безпеки, які убезпечать її від повторного російського вторгнення.

Він також додав, що Європа, очевидно, відіграватиме велику роль у наданні цих гарантій.

Читайте також: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, які нас будуть захищати, а не про "гарантії безпеки" від РФ, - Зеленський