Венс заявив, що росіяни будуть залучені до обговорення гарантій безпеки Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.
Про це американський політик сказав в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Венса, Росія буде "частиною розмови про завершення війни", тож "матиме частку" й в обговоренні гарантій безпеки.
"Ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, у них в цьому буде частка. Вони (росіяни, - ред.) говоритимуть про це. Це не означає, що вони матимуть війська на українській території, але як ви можете розумно забезпечити гарантії безпеки, не розмовляючи з росіянами про те, що буде необхідно для завершення війни?", - сказав віцепрезидент США.
За словами Венса, США наполягають на тому, що Україні потрібне надання гарантій безпеки, які убезпечать її від повторного російського вторгнення.
Він також додав, що Європа, очевидно, відіграватиме велику роль у наданні цих гарантій.
ви щє залучьте вовка до перемовин з гарантії безпеки ягняти..
Єдина гарантія - це обов'язкова відправка визначеної кількості визначених в угоді видів озброєнь з конкретними характеристиками, а також постійна наявність миротворців з країн НАТО, не помічених у підтримці #уйла, у яких ще до їх потрапляння в Україну є незмінний наказ застосувати зброю проти кого завгодно, хто ступить на територію України зі зброєю. Нехай повітряну атаку не відбивають, але наземну вони мусять відбивати разом із ЗСУ.
А інакше "розвод лохів" нехай залишать самим собі.
Зеленський, падло, де хоч одне бойове застосування фламінгів? Скільки можна підігравати кацапам і нічого не робити? Чому тушки досі не палають? Чому міги досі не палають? Досить з нас твоїх анало-говнєтних відосиків, де зброя? Якщо не можеш нічого виробити - ДОСИТЬ ПАДЛО ОБІЦЯТИ!
Петяботам це не вигідно. Так їхній кумир не зійде на трон вдруге. Хоча з його рейтингом 6%😁 він взагалі нікуди не потрапить, навіть у ВР.