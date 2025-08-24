УКР
Новини Гарантії безпеки для України
947 23

Венс заявив, що росіяни будуть залучені до обговорення гарантій безпеки Україні

венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що з Росією буде обговорюватися завершення війни, а також гарантії безпеки.

Про це американський політик сказав в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Венса, Росія буде "частиною розмови про завершення війни", тож "матиме частку" й в обговоренні гарантій безпеки.

"Ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, у них в цьому буде частка. Вони (росіяни, - ред.) говоритимуть про це. Це не означає, що вони матимуть війська на українській території, але як ви можете розумно забезпечити гарантії безпеки, не розмовляючи з росіянами про те, що буде необхідно для завершення війни?", - сказав віцепрезидент США.

За словами Венса, США наполягають на тому, що Україні потрібне надання гарантій безпеки, які убезпечать її від повторного російського вторгнення.

Він також додав, що Європа, очевидно, відіграватиме велику роль у наданні цих гарантій.

росія (67319) Джей Ді Венс (131) гарантії безпеки (203)
+8
Хай краще Венс піде щє один диван трахне
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
+6
показати весь коментар
24.08.2025 21:01 Відповісти
+5
а чому ми повинні слухати підара-венса? коли зброю він ось заморозив.
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Цих придурків ще хтось слухає?
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
а чому ми повинні слухати підара-венса? коли зброю він ось заморозив.
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
******
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Хай краще Венс піде щє один диван трахне
показати весь коментар
24.08.2025 21:02 Відповісти
Україні потрібні гарантії. Щоб США черговий раз нас не кинули.
показати весь коментар
24.08.2025 21:03 Відповісти
Сильно він головою вдарився
показати весь коментар
24.08.2025 21:04 Відповісти
Щось забагато цього підарка сьогодні... напевно прикриває свого боса що грає у гольф
показати весь коментар
24.08.2025 21:04 Відповісти
,У,,,,**** .ВИ .ПОЗОРНІ РАШИСТСЬКО -АМЕРИКАНСЬКІ ПСИ МАЛИ СВОЇ ЧАСТКИ В БУДАПЕШТІ.ІДІТЬ НАКУЙ РАЗОМ ІЗ ЧАСТКАМИ І ХОРОМ
показати весь коментар
24.08.2025 21:05 Відповісти
вони хворі ті магівці,
ви щє залучьте вовка до перемовин з гарантії безпеки ягняти..
показати весь коментар
24.08.2025 21:05 Відповісти
Гітлера ніхто **** не запрошував. Їбанутись.
показати весь коментар
24.08.2025 21:05 Відповісти
Вони розводять балачки, які не реальні і далекі від реального світу. Так засиraти інфопростір може тільки трамп і команда.
показати весь коментар
24.08.2025 21:06 Відповісти
це називається заяви й для респів рейганівських для респів МАГА -дивіться якому каналу ... саме типу нейтральному, де він пройшов прекрасний виграшний раунд з демократами на виборах
показати весь коментар
24.08.2025 21:07 Відповісти
він не тільки рятує Трампа , він просуває себе , бо саме його всунули разом з Рубіо на премовини з Європейцями й саме при ньому та ри Рубіо Трамп по гучному зв"язку вілчитуивався хйлу вибігши раптом з зустрічі з Європейцями.
показати весь коментар
24.08.2025 21:10 Відповісти
Венс пішов в ср* ку , хорьок фсбешний ! бачимо шо ви робите , швиденько легалізувати 🤡 ,шоб він підписав гарантії безпеки від мишебратяв, та визнання окупованних теріторій за русньою !!! ...
показати весь коментар
24.08.2025 21:08 Відповісти
це усратий ВЕНС готується до розбірок в СЕНАТІ та ПАЛАТІ
показати весь коментар
24.08.2025 21:12 Відповісти
Маніяки можуть бути приймати участь в обговоренні безпеки жертви? Що за ❌ уйня?
показати весь коментар
24.08.2025 21:10 Відповісти
Закінчиться цей наскок таким же чином я і минулорічні Саміти Миру.
показати весь коментар
24.08.2025 21:10 Відповісти
Цю наволоч венса. Да пішовти нах.й чмо
показати весь коментар
24.08.2025 21:18 Відповісти
"Гарантія", що гарантам ще треба зібратись, щоб щось вирішити - то Будапештський меморандум номер 2.
Єдина гарантія - це обов'язкова відправка визначеної кількості визначених в угоді видів озброєнь з конкретними характеристиками, а також постійна наявність миротворців з країн НАТО, не помічених у підтримці #уйла, у яких ще до їх потрапляння в Україну є незмінний наказ застосувати зброю проти кого завгодно, хто ступить на територію України зі зброєю. Нехай повітряну атаку не відбивають, але наземну вони мусять відбивати разом із ЗСУ.

А інакше "розвод лохів" нехай залишать самим собі.
Зеленський, падло, де хоч одне бойове застосування фламінгів? Скільки можна підігравати кацапам і нічого не робити? Чому тушки досі не палають? Чому міги досі не палають? Досить з нас твоїх анало-говнєтних відосиків, де зброя? Якщо не можеш нічого виробити - ДОСИТЬ ПАДЛО ОБІЦЯТИ!
показати весь коментар
24.08.2025 21:20 Відповісти
Не пішов ти нах@й
показати весь коментар
24.08.2025 21:20 Відповісти
За словами Венса, США наполягають на тому, що Україні потрібне надання гарантій безпеки, які убезпечать її від повторного російського вторгнення.
Петяботам це не вигідно. Так їхній кумир не зійде на трон вдруге. Хоча з його рейтингом 6%😁 він взагалі нікуди не потрапить, навіть у ВР.
показати весь коментар
24.08.2025 21:23 Відповісти
 
 