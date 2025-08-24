УКР
Ми говоримо про ті гарантії безпеки, які нас будуть захищати, а не про "гарантії безпеки" від РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібні "гарантії безпеки" від Росії.

Про це він сказав під час  спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави нагадав, що Росія була одним із підписантів Будапештського меморандуму і порушила свої гарантії.

"Згідно, наприклад, одного із документів щодо гарантій безпеки для України, а саме Будапештського меморандуму, Росія була одним із гарантерів саме цієї безпеки. Водночас вона сама і порушила свої гарантії, свої обіцянки. Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації, від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому",- сказав президент.

Він наголосив, що Україна довіряє тим країнам, які були поруч від самого початку цієї агресії.

"Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію, країни, які давали зброю, країни, які забезпечували гуманітарну підтримку, країни, які посилювали нас в моменти блекаутів енергетичних, країни, які допомагають повертати нам дітей, людей з полону",- сказав Зеленський.

Президент додав, що ключовим гарантом безпеки України є і буде ЗСУ. Він зазначив, що частиною гарантій безпеки має бути сильна і велика українська армія та вітчизняне виробництво зброї.

