Мы говорим о тех гарантиях безопасности, которые будут защищать нас, а не о "гарантиях безопасности" от РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны "гарантии безопасности" от России.

Об этом он сказал во время совместного с премьер-министром Канады Марком Карни общения с журналистами, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что Россия была одним из подписантов Будапештского меморандума и нарушила свои гарантии.

"Согласно, например, одному из документов по гарантиям безопасности для Украины, а именно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантов именно этой безопасности. В то же время она сама и нарушила свои гарантии, свои обещания. Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем",- сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина доверяет тем странам, которые были рядом с самого начала этой агрессии.

"Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию, страны, которые давали оружие, страны, которые обеспечивали гуманитарную поддержку, страны, которые усиливали нас в моменты блэкаутов энергетических, страны, которые помогают возвращать нам детей, людей из плена",- сказал Зеленский.

Президент добавил, что ключевым гарантом безопасности Украины есть и будет ВСУ. Он отметил, что частью гарантий безопасности должна быть сильная и большая украинская армия и отечественное производство оружия.

Читайте также: В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский