Новости Гарантии безопасности для Украины
Мы говорим о тех гарантиях безопасности, которые будут защищать нас, а не о "гарантиях безопасности" от РФ, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны "гарантии безопасности" от России.

Об этом он сказал во время совместного с премьер-министром Канады Марком Карни общения с журналистами, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что Россия была одним из подписантов Будапештского меморандума и нарушила свои гарантии.

"Согласно, например, одному из документов по гарантиям безопасности для Украины, а именно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантов именно этой безопасности. В то же время она сама и нарушила свои гарантии, свои обещания. Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем",- сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина доверяет тем странам, которые были рядом с самого начала этой агрессии.

"Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию, страны, которые давали оружие, страны, которые обеспечивали гуманитарную поддержку, страны, которые усиливали нас в моменты блэкаутов энергетических, страны, которые помогают возвращать нам детей, людей из плена",- сказал Зеленский.

Президент добавил, что ключевым гарантом безопасности Украины есть и будет ВСУ. Он отметил, что частью гарантий безопасности должна быть сильная и большая украинская армия и отечественное производство оружия.

Читайте также: В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Зеленский Владимир (21697) россия (96953) гарантии безопасности (202)
+1
****** ты в натуре Лох!?
24.08.2025 17:53 Ответить
+1
Ми говоримо - ось і всі результати діяльності зеленського!
24.08.2025 17:57 Ответить
+1
Захід нам поможе
24.08.2025 17:58 Ответить
Надо каждую русню ****** на кукурузу!
24.08.2025 17:48 Ответить
****** ты в натуре Лох!?
24.08.2025 17:53 Ответить
Ми перетворилися на живе нагадування про те, що суб'єктність країни вимірюється не рівнем національного доходу. Що держави, які звикли вважати себе передовими, можуть не скласти іспит в аналогічних умовах. Що колишній поділ на суб'єктів та об'єктів геополітики дав тріщину - і що головною країною планети раптово стала наша.
24.08.2025 17:57 Ответить
Ми говоримо - ось і всі результати діяльності зеленського!
24.08.2025 17:57 Ответить
Захід нам поможе
24.08.2025 17:58 Ответить
Заграница нам поможет. Союз меча и орала. (Кто к нам с мечом придет, тот в орало получит).
24.08.2025 18:49 Ответить
ШО-ШО воно висрало? ВОНО , котре СВОЇМ ПРоЯНУКОВИЧЕВСЬКИМ кращим менеджерським оточенням РОЗКРАДАЛО не просто країну у війні , ЗАХИСНИКІВ на фронті , перемогу й довіру, воно вбивало Україну як країну демократії , свободи слова , вільної від узурпування влади ... Воно РОЗКРАДАЛО НЕ ТІЛЬКИ МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НА ФОРТИФІКАЦЯХ ВОНО КРАЛО ВІРУ У МАЙБУТНЄ!!!
24.08.2025 18:08 Ответить
Своїми словами кажучи це, що нам не потрібні гарантії безпеки від Росії, Зеленський розв'язав Росії руки, тепер вони можуть казати, що Україна не захотіла гарантій, то можемо продовжувати бойові дії.
24.08.2025 18:08 Ответить
Гарантии безопасности для Украины- не киздёж, а дальнобойные баллистические ракеты с самым разнообразным содержимым их БЧ, способные уничтожить население мааацквы и других парашных городов. Но эти гарантии с 2019 г. закатаны в асфальт, и остался гундосый киздёж.
24.08.2025 18:11 Ответить
І все ж таки ми не росіяни...не назвали лікарню хворільня.
24.08.2025 18:12 Ответить
ти не ля ля ,а скажи де сюрпрайз ?
24.08.2025 18:16 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:

24.08.2025 18:40 Ответить
Как говорит наш шеф, если человек идиот, это надолго.
24.08.2025 18:48 Ответить
о гарантиях- которые будут защищать нас- кагал
24.08.2025 18:48 Ответить
 
 