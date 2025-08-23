В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, во время которого подчеркнул, что сейчас есть реальный шанс закончить войну в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине - очень особый день: День Государственного флага. Спасибо, Дик, за такие важные и теплые слова поддержки нашим людям, всем украинцам. Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что говорили также о дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне.

"Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Но Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы", - рассказал президент.

Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Схооф говорили о совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство: "Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время. Спасибо!"