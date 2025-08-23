РУС
Новости
1 559 74

В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

зеленский о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, во время которого подчеркнул, что сейчас есть реальный шанс закончить войну в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине - очень особый день: День Государственного флага. Спасибо, Дик, за такие важные и теплые слова поддержки нашим людям, всем украинцам. Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что говорили также о дипломатической работе с партнерами и встречах в Вашингтоне.

"Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Но Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы", - рассказал президент.

Кроме того, стороны обсудили гарантии безопасности.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Схооф говорили о совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство: "Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время. Спасибо!"

Зеленский Владимир (21690) Дик Схооф (26) гарантии безопасности (200)
+13
Чергова імітація бурхливої діяльності Віслюка!
23.08.2025 15:36 Ответить
+11
вже конкретно за їїї бав "зелений ворог" України ,напрацюваннями на користь куйла
23.08.2025 15:33 Ответить
+9
"Потрібен тиск, зустрічі щоб обговорити, готуються напрацювання щодо архітектури, можуть збільшити залученість, команди працюютьнад проектами, дуже дякую"

у перекладі з зеленого:

"ніх..я не робиться"
23.08.2025 15:34 Ответить
вже конкретно за їїї бав "зелений ворог" України ,напрацюваннями на користь куйла
23.08.2025 15:33 Ответить
Чергова імітація бурхливої діяльності Віслюка!
23.08.2025 15:36 Ответить
Напрацювання , архітектура , кокс
23.08.2025 16:11 Ответить
Найкраща гарантія безпеки це мобілізація додаткових верств населення!
23.08.2025 16:16 Ответить
Igor Liashenko #598365 найкраща гарантія безпеки для України - це відсутність зеленого диктатора при владі та повернення справжньої демократії!
23.08.2025 16:30 Ответить
була б влада нормальна - ВЕРСТВИ б вірили в Залужного наприклад
23.08.2025 16:41 Ответить
воювати потрібно не мясом а розумом та знаннями і хитрістю.
23.08.2025 16:46 Ответить
потужна потужність
23.08.2025 16:22 Ответить
Жодного шансу швидко закінчити війну з *********** без капітуляції України не існує. Війна закінчиться лише після виведення окупаційних військ, що відбудеться коли кацапи опиняться на випаленій ними території без постачання і їх втрати стануть катастрофічними. То ж "нам своє робить". А тішити его Деменція Трумпа балабольством можна до його відставки, імпічменту або "наглої смерті" в результаті замаху...
23.08.2025 16:29 Ответить
У період з 22 по 27 липня, відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", соціологи отримали такі результати:

Володимир Зеленський - 31%;Валерій Залужний - 25%;Петро Порошенко - 6%;Кирило Буданов - 5%;Дмитро Разумков - 4%;Сергій Притула - 3%;Юлія Тимошенко - 3%;Андрій Білецький - 3%;Олексій Гончаренко - 3%;Юрій Бойко - 1%;Віталій Кличко - 1%;Інший - 2%;Недійсний бюлетень - 1%;Я не голосуватиму - 5%;Важко відповісти/Не відповів - 9%.

Гупа РЕЙТИНГ !!! Це та група , котра народилися в роки всевласття ПАРТІЇ РЕГІОНІВ .
23.08.2025 16:31 Ответить
Група «Рейтинг» була створена у 2008 році, саме тоді, коли Партія регіонів активно нарощувала свій вплив після парламентських виборів 2007-го і готувалася до повернення Януковича у крісло прем'єра, а згодом і президента. В цей період у країні почали з'являтися та розвиватися нові соціологічні центри, які позиціонували себе як незалежні, але працювали в умовах політичної конкуренції, де влада і великі партії мали значні ресурси.

Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.

Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
23.08.2025 16:33 Ответить
Але ВСЕ ОДНО !!! маємо добрі новини 6 якщо РЕЙТИНГ дав вовці 31 =31(Порошенко+Залужний ) - ТО ХАНА ЗІЛЬОНИМ ТОЧНО , якщо взяти правдиве соцопитування
23.08.2025 16:34 Ответить
Пам'ятаємо, пам'ятаємо ...
23.08.2025 16:40 Ответить
23.08.2025 16:52 Ответить
Й зараз група РЕЙТИНГ - створена ЯНУКОВИЧЕМ - дає вовці аж!!! 31 відсоток а пару місяців тому- було 60!!! Чи це не радість, що українці таки дорослішають.
23.08.2025 16:54 Ответить
"Потрібен тиск, зустрічі щоб обговорити, готуються напрацювання щодо архітектури, можуть збільшити залученість, команди працюютьнад проектами, дуже дякую"

у перекладі з зеленого:

"ніх..я не робиться"
23.08.2025 15:34 Ответить
"ніх..я не робиться"
Як це "ніх..я"?
А поповнення власних кишень офшорних та/або криптовалютних рахунків?
23.08.2025 16:05 Ответить
ну чого ж ні...куя,розтягується час до зупинки війни ,дерибан йде повним ходом,...а ви так без поваги до цієї особи,ая яй яй
23.08.2025 16:24 Ответить
"Любоффь зла, полюбиш і пуйла" вкотре подумав донні, вчергове здаючи Неньку .
23.08.2025 15:34 Ответить
Донні?
У нас же є 28 підписаних договорів про "гарантії безпеки" - в чому питання їх потужно застосувати в цей критичний для країни момент?
Єрмак їздив 3 роки, старався, а тепер всі як забули про цю опцію (так само як і "план перемоги", до речі). ... чи то було шоу для хомяків?
То Донні здає Неньку?
23.08.2025 15:50 Ответить
ті договори вже не на часі,28 бездарних паперців,скільки коштів викинули на вояжі та рекламу....
23.08.2025 16:26 Ответить
Не здивуюсь якщо зьясуеться що операція 28 безпекових угод- це 28раз zемленський літаком накрадені гроші вивозив п.с: 28 операцій порятунку- приховання накрадених грошей з облронки та дорог.
28 панфіловських безпекових угод...
23.08.2025 16:41 Ответить
розумна людина дивиться не на яскраву етикетку а на те що під нею скривають,браво пане
23.08.2025 16:51 Ответить
просто бізнес … на крові , алє для старого бройлера трампа і ойго петухів , курок не має значення , мільярди не пахнуть
23.08.2025 15:54 Ответить
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
23.08.2025 16:04 Ответить
архітектор)
23.08.2025 15:36 Ответить
Такий самий, як і юрист...
23.08.2025 15:42 Ответить
потужний )
23.08.2025 15:43 Ответить
Авторский коллектив:Художник-Маргарита Семёнова,архитектор-Рогалия Левицкая,главный конструктор - Альберт Мудрик.Летний комбинированный костюм "Универсал-69".Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире.Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.Но это еще не все.Легким движением руки,брюки превращаются,брюки превращаются, превращаются брюки,в элегантные шорты.Простите,маленькая техническая неувязка
23.08.2025 16:04 Ответить
як заї 2али придурі які вибрали цього Зебіла
23.08.2025 15:37 Ответить
Ці балачки ні про що вже бісять.
23.08.2025 15:39 Ответить
іістота на роботі,повинен же він для своїх обожнювачив імітувати хоч якусь потужну діяльність
23.08.2025 16:29 Ответить
"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну... Росія не демонструє жодних намірів до миру..."
І все це в одному абзаці )
23.08.2025 15:42 Ответить
Нашо нам все це, коли у нас є Саміт Міра і потужний План Перемоги (та ще й не один!)?
30 безпекових угод
План перемоги
План внутрішньої стійкості
Кордони 91 року
Кава в Ялті
23.08.2025 15:46 Ответить
Існувало так, нині підзабуте, естрадне амплуа: автор-куплєтіст. Пам'ятаєте:
"Паю сєбє налєво, раю сєбє направо..."
23.08.2025 16:10 Ответить
"Архітектура гарантій безпеки..." Ну тобто ніх#я. І оцю херню бубачка продає народу України вже п'ять років.
23.08.2025 15:42 Ответить
"Напрацювання щодо гарантій архітектури... і збільшення залучення..."
Автор цих слів має легкий розумовий розлад.
Простіше кажучи: один дебіл написав, другий прочитав. І жоден не зауважив словесної абракадабри.
23.08.2025 16:05 Ответить
Невмируще бажання невігласів "виражацца па-учьоному"...
23.08.2025 16:12 Ответить
інтелектуальна якість показує,що якщо часто з'являтися шльондромарафоні навіть з розкритим ротом буде зустрінене аваціями та бажанням повторити на біс,а ви про якесь там наповнення тексту,фі як так можливо,він старається,надіється другим приходом на трон
23.08.2025 16:37 Ответить
О! ПреЗЄдент вивчив нове слово: "архітектура".

А адженду завезуть?
23.08.2025 15:44 Ответить
вечорами пролістують з менеджерами брошури з виставок,азбука вже закінчилася,ще трішки доберуться до інструкції для мобільного телефону
23.08.2025 16:40 Ответить
Та шо ж ти ставиш воза попереду коня - війну вже закінчив?
23.08.2025 15:50 Ответить
Закінчив 3 рази елдаку в кулак.
23.08.2025 15:59 Ответить
Пам'ятаєте, "пракнікнавєнний голас с хріпаццой":
"В сваєй ґалавє я вайну уже кончіл..."?
(Дослівність не гарантую).
23.08.2025 16:15 Ответить
Про які всі забудуть через місяць як і про твій потужний план миру?
23.08.2025 15:55 Ответить
23.08.2025 15:58 Ответить
Zемленський спочатку топтався по прапору України, а потім пробав 20% території і 10 мільйонів населення.
23.08.2025 16:01 Ответить
щоб в нього ноги повідсихали.
23.08.2025 16:06 Ответить
До цього знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток.
Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
23.08.2025 16:09 Ответить
Абсолютно вірно!

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZWCyxryYiH4ztTP09Ol4jl4EQrNMWF-LFzILpsBa_Bl-tzgZsnBrIeN15Z6Lsppykby3deGZbpQ3qSkQVUbWc9Q03nH8Q4XGG7uHw7g2XHaJWvRMy6tiHHkOCtiE3Z-uaZvzyX4Szlyar1HsjEe5o6w-LacwhAWBcsIPVq5x-Qe4g&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid02Q1QDkXroJ8NKsqMReCBmMjNCCCEK8oiZn9SSrqXJQp7TLr3iZjgrxz3No9KzVoFkl?__cft__[0]=AZWCyxryYiH4ztTP09Ol4jl4EQrNMWF-LFzILpsBa_Bl-tzgZsnBrIeN15Z6Lsppykby3deGZbpQ3qSkQVUbWc9Q03nH8Q4XGG7uHw7g2XHaJWvRMy6tiHHkOCtiE3Z-uaZvzyX4Szlyar1HsjEe5o6w-LacwhAWBcsIPVq5x-Qe4g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой.

Ничего личного, чисто бизнес…

Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей.

Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского, 7 лет назад лицо "Молодых Регионов"

Mason Lemberg:

Порошенко не провів АТО за тижні, не зміг виграти війну у найшвидші терміни, тому давай оберемо Головнокомандувачем людину, яка готова падати на коліна перед агресором, сходитися десь посередині

Порошенко звільнив багато міст і сіл, але чомусь він винуватий в Іловайській трагедії, тому давайте оберемо Головнокомандувачем людину, яка ржала коли відбувалися ці події і косила від армії

Порошенко винуватий в тому, що Україна не позбулася олігархів, тому давайте оберемо маріонетку одного з найгидкіших олігархів, яка заробляє на життя корпоративами для олігархів

Порошенко винуватий в тому, що кумов'я, друзі в оточенні, тому давайте оберемо людину, штаби якої очолюють кумов'я, фінансують друзі (офіційну частину) і яка переписала свій російський бізнес на друга

Порошенко винуватий в корупції, тому давайте оберемо маріонетку, яка від імені свого штабу засилає в НАБУ домовлятися особистого юриста олігарха

Кажуть, що Порошенко краде, наживається на війні (кажуть, бо ніхто приклади не навів), тому давайте оберемо маріонетку олігарха, який вкрав в 20 мільйонів українців 5 мільярдів баксів з Привату, частину з яких перерахували на офшорні рахунки маріонетки

Порошенко винуватий в тому, що Україна вивозила своє вугілля з Донбасу, бо це торгівля на крові, тому давайте оберемо людину, яка обіцяє за рахунок наших податків платити пенсії на окупованих територіях без будь-якого контролю фінансування

Порошенко винуватий в тому, що в нього є легальний бізнес, який платить податки, тому давайте оберемо людину яка має в Україні лише збиткрові компанії, а всі доходи ховає в офшорах

Порошенко винуватий в тому, що пізно закрив цукеркову фабрику в росії, тому давайте оберемо людину, якій російський уряд з казни платить за виробництво пропагандистського кіно з довіреною особою Путіна в головній ролі

Порошенко недостатньо зробив, не такі реформи, ми не живемо як в Європі, тому давайте оберемо людину, яка не має програми, нічого не обіцяє, нічого не гарантує, яка відмовляється дебатувати і яка абсолютно непрофесійна

Порошенко не достатній патріот, тому давайте оберемо людину, яка не може розмовляти державною мовою, зробимо вибір, до якого закликають Жиріновський, Портнов, Азаров, Кісєльов, Губарєв та Охлобистін

Ви можете не любити Порошенка

Але вищенаведене - це логіка самогубця.

23.08.2025 16:45 Ответить
Насиплють стількі гарантій, ригати будемо потужніше, ніж після Будапештський. "Архітектура".... Ніхера собі словоблуд.... "Читал на ночь пейджер, много думал"... А як же потужне слово "кластер".... Що, кластери безпеки не готові?
23.08.2025 16:01 Ответить
Навіщо, ці "напрацювання"?, у нас вже є План Перемоги...
23.08.2025 16:04 Ответить
Забуло уже як каталося на гастролях і на попідписував 28 угод безпекових ,пропагандони аж захльобувалися на шмарафоні,за нову лапшу взялося
23.08.2025 16:08 Ответить
То був відпочинок за рахунок платників податків і закордонної допомоги в прямому ефірі.
Ви просто не так зрозуміли
23.08.2025 16:13 Ответить
До речі! Якщо застосувати одночасно усі 28 безпекових угод, станеться така перемога, що Zемленського автоматично канонізують усі церкви світу.
А він не хоче, бо скромний і сором'язливий. Тому продовжує розкішні подорожі під час війни за рахунок українських платників податків
23.08.2025 16:17 Ответить
23.08.2025 16:09 Ответить
Архітектура вже була

23.08.2025 16:14 Ответить
Порохобот, ти що не відрізняєш архітектуру від плану?
23.08.2025 16:19 Ответить
Це надпотужно! "Архітектура гарантій безпеки", такої ***** наш Лідор зелохторату ще не обіцяв😂
23.08.2025 16:18 Ответить
Всі чекають,що це буде фламінгами.
23.08.2025 16:20 Ответить
Фламінго. Навіяло)
Коли рейтинг падає придумують отаке.
Це ******** ефективний спосіб управління масами і давній спосіб найобування 73% лохів. Підкормлюють крихтами надії та обіцянками. Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, і той же Трамп та *****.
Кацапське, точніше ще радянське мислення - годувати плебс тз "світлим майбутнім", неважливо у вигляді комунізму чи іншої гидоти, яке прийде завдяки досягненням партії та уряду (чи потужного та незламного лідора)
23.08.2025 16:27 Ответить
А можна, я все таки надіятимусь?))Ну ,а раптом)
23.08.2025 16:31 Ответить
Це тіпо "відповідь" Віслюка на закиди що він зупинив ракетні програми в 2019-му. Типу, смарітє, кіко у нас страшних і пафосних назв і планів!
Звичайний зелений піздьож для підтримання потужності вкраїнчиків
Навіть школяри в таке не повірять, скоріш рівень дєтсаду.)))
23.08.2025 16:37 Ответить
Яка в тебе їорлша думка про школяріав)Це ті не повірять,що часом на військових нападають 5 на 1?
23.08.2025 16:40 Ответить
Люди обрали у владу тих хто все життя робили шоу, а тепер дивуються що замість реальних дій вони роблять шоу)
23.08.2025 16:44 Ответить
Твої "напрацювання" потужні шкодять більше Україні чим ворог.
23.08.2025 16:39 Ответить
Зеленський не хоче миру
23.08.2025 16:42 Ответить
Архітектор грьобаний. Вірю тільки ВСУ.
23.08.2025 16:43 Ответить
Це вже вкотре...
23.08.2025 17:01 Ответить
Вся та "архітектура напрацювань" не варта однієї балістичної ракети...
23.08.2025 17:02 Ответить
Той хто на замовлення рашистів висьміював Україну з дибільним 95 кварталом ,хто не готував країну до війни ,хто є чотирижди ухилянтом пропонує гарантії безпеки, чи не ти і твоє оточення є гарантами небезпеки.
23.08.2025 17:02 Ответить
настав час для рішучих дій.. потрібно скликати черговий самміт миру і підписати ще десятка півтора безпекових угод
23.08.2025 17:14 Ответить
 
 