Поддержка Украины и давление на Россию остаются критически важными, - премьер Нидерландов Схооф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также санкционное давление на Россию остаются ключевыми условиями для достижения справедливого мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке премьер-министра в Х.
"Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на достижение устойчивого мира в Украине. Приятно видеть, что сейчас есть перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", - написал Схооф.
Он назвал положительным шагом то, что Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности для Украины и отметил, что Нидерланды будут продолжать играть активную роль в Коалиции желающих. "Наша неизменная военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также давление на Россию, в частности в виде жестких санкций, остаются чрезвычайно важными", - написал Схооф.
Решта - розмови, переговори, уговори, самміти миру, зустрічі, телефонні розмови, ітд це мішура, ілюзії та марево.
Не хочете Швеця, послухайте оце
єдиний справжній аналатик та переговорник, це зсу!
поки зсу незламні, незламна україна.
трамп може, хоч всі пісюни світу відсмоктати, але останнє слово, саме за зсу!
хто б міг подумати, що аляска стане вирішенням питання третьої світової війни у європі.....
вся україна в сраці.
як що б, можна було, перереєструватися та почати спочатку.
ну, хочаб з 1991, було б круто!
але краще з 500 р.н.е.
не ототожнюйте україну з гундосою брехливою зе!гнідою!!!