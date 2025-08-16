РУС
Поддержка Украины и давление на Россию остаются критически важными, - премьер Нидерландов Схооф

Новый премьер Нидерландов в разговоре с Зеленским заверил в поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также санкционное давление на Россию остаются ключевыми условиями для достижения справедливого мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке премьер-министра в Х.

"Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на достижение устойчивого мира в Украине. Приятно видеть, что сейчас есть перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", - написал Схооф.

Он назвал положительным шагом то, что Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности для Украины и отметил, что Нидерланды будут продолжать играть активную роль в Коалиции желающих. "Наша неизменная военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также давление на Россию, в частности в виде жестких санкций, остаются чрезвычайно важными", - написал Схооф.

Все вирішується на полі боя.
Решта - розмови, переговори, уговори, самміти миру, зустрічі, телефонні розмови, ітд це мішура, ілюзії та марево.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:52 Ответить
Оці вже отримали від орків в 2014-му і тепер усими силами протистоять мордору, як можуть.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:55 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
16.08.2025 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak

Не хочете Швеця, послухайте оце
показать весь комментарий
16.08.2025 14:58 Ответить
у сраку оцих всіх аналітиків!!!
єдиний справжній аналатик та переговорник, це зсу!
поки зсу незламні, незламна україна.
трамп може, хоч всі пісюни світу відсмоктати, але останнє слово, саме за зсу!
хто б міг подумати, що аляска стане вирішенням питання третьої світової війни у європі.....
показать весь комментарий
16.08.2025 15:07 Ответить
а ти вже в сраці- сьогодні ще переєструйся
показать весь комментарий
16.08.2025 15:10 Ответить
так, звісно у сраці.
вся україна в сраці.
як що б, можна було, перереєструватися та почати спочатку.
ну, хочаб з 1991, було б круто!
але краще з 500 р.н.е.
показать весь комментарий
16.08.2025 15:19 Ответить
а саме головне!!!
не ототожнюйте україну з гундосою брехливою зе!гнідою!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 15:02 Ответить
 
 