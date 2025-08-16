Поддержка Украины и давление на Россию остаются критически важными, - премьер Нидерландов Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также санкционное давление на Россию остаются ключевыми условиями для достижения справедливого мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке премьер-министра в Х.

"Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на достижение устойчивого мира в Украине. Приятно видеть, что сейчас есть перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы. Переговоры могут проводиться только с Украиной", - написал Схооф.

Он назвал положительным шагом то, что Европа и США совместно работают над необходимыми гарантиями безопасности для Украины и отметил, что Нидерланды будут продолжать играть активную роль в Коалиции желающих. "Наша неизменная военная, финансовая и политическая поддержка Украины, а также давление на Россию, в частности в виде жестких санкций, остаются чрезвычайно важными", - написал Схооф.

