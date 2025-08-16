УКР
Підтримка України та тиск на Росію залишаються критично важливими, - прем’єр Нідерландів Схооф

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що військова, фінансова та політична підтримка України, а також санкційний тиск на Росію залишаються ключовими умовами для досягнення справедливого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення стійкого миру в Україні. Приємно бачити, що зараз є перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", - написав Схооф.

Він назвав позитивним кроком те, що Європа та США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки для України та зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть відігравати активну роль у Коаліції охочих. "Наша незмінна військова, фінансова та політична підтримка України, а також тиск на Росію, зокрема у вигляді жорстких санкцій, залишаються надзвичайно важливими", - написав Схооф.

Нідерланди (1620) Україна (6035) Схооф Дік (26)
Все вирішується на полі боя.
Решта - розмови, переговори, уговори, самміти миру, зустрічі, телефонні розмови, ітд це мішура, ілюзії та марево.
16.08.2025 14:52 Відповісти
Оці вже отримали від орків в 2014-му і тепер усими силами протистоять мордору, як можуть.
16.08.2025 14:55 Відповісти
Дякуємо.
16.08.2025 14:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Ne-dy4Lxak

Не хочете Швеця, послухайте оце
16.08.2025 14:58 Відповісти
у сраку оцих всіх аналітиків!!!
єдиний справжній аналатик та переговорник, це зсу!
поки зсу незламні, незламна україна.
трамп може, хоч всі пісюни світу відсмоктати, але останнє слово, саме за зсу!
хто б міг подумати, що аляска стане вирішенням питання третьої світової війни у європі.....
16.08.2025 15:07 Відповісти
а ти вже в сраці- сьогодні ще переєструйся
16.08.2025 15:10 Відповісти
так, звісно у сраці.
вся україна в сраці.
як що б, можна було, перереєструватися та почати спочатку.
ну, хочаб з 1991, було б круто!
але краще з 500 р.н.е.
16.08.2025 15:19 Відповісти
а саме головне!!!
не ототожнюйте україну з гундосою брехливою зе!гнідою!!!
16.08.2025 15:02 Відповісти
 
 