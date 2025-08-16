Підтримка України та тиск на Росію залишаються критично важливими, - прем’єр Нідерландів Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що військова, фінансова та політична підтримка України, а також санкційний тиск на Росію залишаються ключовими умовами для досягнення справедливого миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.
"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення стійкого миру в Україні. Приємно бачити, що зараз є перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", - написав Схооф.
Він назвав позитивним кроком те, що Європа та США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки для України та зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть відігравати активну роль у Коаліції охочих. "Наша незмінна військова, фінансова та політична підтримка України, а також тиск на Росію, зокрема у вигляді жорстких санкцій, залишаються надзвичайно важливими", - написав Схооф.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Решта - розмови, переговори, уговори, самміти миру, зустрічі, телефонні розмови, ітд це мішура, ілюзії та марево.
Не хочете Швеця, послухайте оце
єдиний справжній аналатик та переговорник, це зсу!
поки зсу незламні, незламна україна.
трамп може, хоч всі пісюни світу відсмоктати, але останнє слово, саме за зсу!
хто б міг подумати, що аляска стане вирішенням питання третьої світової війни у європі.....
вся україна в сраці.
як що б, можна було, перереєструватися та почати спочатку.
ну, хочаб з 1991, було б круто!
але краще з 500 р.н.е.
не ототожнюйте україну з гундосою брехливою зе!гнідою!!!