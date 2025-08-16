Підтримка України та тиск на Росію залишаються критично важливими, - прем’єр Нідерландів Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що військова, фінансова та політична підтримка України, а також санкційний тиск на Росію залишаються ключовими умовами для досягнення справедливого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем'єр-міністра у Х.

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення стійкого миру в Україні. Приємно бачити, що зараз є перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", - написав Схооф.

Він назвав позитивним кроком те, що Європа та США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки для України та зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть відігравати активну роль у Коаліції охочих. "Наша незмінна військова, фінансова та політична підтримка України, а також тиск на Росію, зокрема у вигляді жорстких санкцій, залишаються надзвичайно важливими", - написав Схооф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримую Україну на її шляху до справедливого і міцного миру. Принцип територіальної цілісності є недоторканним, - президент Естонії Каріс