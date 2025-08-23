Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої наголосив, що нині є реальний шанс закінчити війну в Україні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні дуже особливий день – День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що говорили також про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - розповів президент.

Крім того, сторони обговорили гарантії безпеки.

"Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", - додав Зеленський.

Крім того, Зеленський та Схооф говорили про спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво: "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!"