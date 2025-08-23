УКР
Новини Гарантії безпеки для України
1 751 77

Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої наголосив, що нині є реальний шанс закінчити війну в Україні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні дуже особливий день – День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що говорили також про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основа безпекових гарантій - потужна українська армія, - прем’єр Канади Карні

"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - розповів президент.

Крім того, сторони обговорили гарантії безпеки.

"Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", - додав Зеленський.

Також читайте: Підтримка України та тиск на Росію залишаються критично важливими, - прем’єр Нідерландів Схооф

Крім того, Зеленський та Схооф говорили про спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво: "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!"

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) Схооф Дік (26) гарантії безпеки (201)
+15
Чергова імітація бурхливої діяльності Віслюка!
показати весь коментар
23.08.2025 15:36 Відповісти
+13
вже конкретно за їїї бав "зелений ворог" України ,напрацюваннями на користь куйла
показати весь коментар
23.08.2025 15:33 Відповісти
+11
"Потрібен тиск, зустрічі щоб обговорити, готуються напрацювання щодо архітектури, можуть збільшити залученість, команди працюютьнад проектами, дуже дякую"

у перекладі з зеленого:

"ніх..я не робиться"
показати весь коментар
23.08.2025 15:34 Відповісти
Напрацювання , архітектура , кокс
показати весь коментар
23.08.2025 16:11 Відповісти
Найкраща гарантія безпеки це мобілізація додаткових верств населення!
показати весь коментар
23.08.2025 16:16 Відповісти
Igor Liashenko #598365 найкраща гарантія безпеки для України - це відсутність зеленого диктатора при владі та повернення справжньої демократії!
показати весь коментар
23.08.2025 16:30 Відповісти
була б влада нормальна - ВЕРСТВИ б вірили в Залужного наприклад
показати весь коментар
23.08.2025 16:41 Відповісти
воювати потрібно не мясом а розумом та знаннями і хитрістю.
показати весь коментар
23.08.2025 16:46 Відповісти
потужна потужність
показати весь коментар
23.08.2025 16:22 Відповісти
Жодного шансу швидко закінчити війну з *********** без капітуляції України не існує. Війна закінчиться лише після виведення окупаційних військ, що відбудеться коли кацапи опиняться на випаленій ними території без постачання і їх втрати стануть катастрофічними. То ж "нам своє робить". А тішити его Деменція Трумпа балабольством можна до його відставки, імпічменту або "наглої смерті" в результаті замаху...
показати весь коментар
23.08.2025 16:29 Відповісти
У період з 22 по 27 липня, відповідаючи на запитання: "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", соціологи отримали такі результати:

Володимир Зеленський - 31%;Валерій Залужний - 25%;Петро Порошенко - 6%;Кирило Буданов - 5%;Дмитро Разумков - 4%;Сергій Притула - 3%;Юлія Тимошенко - 3%;Андрій Білецький - 3%;Олексій Гончаренко - 3%;Юрій Бойко - 1%;Віталій Кличко - 1%;Інший - 2%;Недійсний бюлетень - 1%;Я не голосуватиму - 5%;Важко відповісти/Не відповів - 9%.

Гупа РЕЙТИНГ !!! Це та група , котра народилися в роки всевласття ПАРТІЇ РЕГІОНІВ .
показати весь коментар
23.08.2025 16:31 Відповісти
Група «Рейтинг» була створена у 2008 році, саме тоді, коли Партія регіонів активно нарощувала свій вплив після парламентських виборів 2007-го і готувалася до повернення Януковича у крісло прем'єра, а згодом і президента. В цей період у країні почали з'являтися та розвиватися нові соціологічні центри, які позиціонували себе як незалежні, але працювали в умовах політичної конкуренції, де влада і великі партії мали значні ресурси.

Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.

Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
показати весь коментар
23.08.2025 16:33 Відповісти
Але ВСЕ ОДНО !!! маємо добрі новини 6 якщо РЕЙТИНГ дав вовці 31 =31(Порошенко+Залужний ) - ТО ХАНА ЗІЛЬОНИМ ТОЧНО , якщо взяти правдиве соцопитування
показати весь коментар
23.08.2025 16:34 Відповісти
Пам'ятаємо, пам'ятаємо ...
показати весь коментар
23.08.2025 16:40 Відповісти
23.08.2025 16:52 Відповісти
Й зараз група РЕЙТИНГ - створена ЯНУКОВИЧЕМ - дає вовці аж!!! 31 відсоток а пару місяців тому- було 60!!! Чи це не радість, що українці таки дорослішають.
показати весь коментар
23.08.2025 16:54 Відповісти
"Потрібен тиск, зустрічі щоб обговорити, готуються напрацювання щодо архітектури, можуть збільшити залученість, команди працюютьнад проектами, дуже дякую"

у перекладі з зеленого:

"ніх..я не робиться"
показати весь коментар
23.08.2025 15:34 Відповісти
"ніх..я не робиться"
Як це "ніх..я"?
А поповнення власних кишень офшорних та/або криптовалютних рахунків?
показати весь коментар
23.08.2025 16:05 Відповісти
ну чого ж ні...куя,розтягується час до зупинки війни ,дерибан йде повним ходом,...а ви так без поваги до цієї особи,ая яй яй
показати весь коментар
23.08.2025 16:24 Відповісти
"Любоффь зла, полюбиш і пуйла" вкотре подумав донні, вчергове здаючи Неньку .
показати весь коментар
23.08.2025 15:34 Відповісти
Донні?
У нас же є 28 підписаних договорів про "гарантії безпеки" - в чому питання їх потужно застосувати в цей критичний для країни момент?
Єрмак їздив 3 роки, старався, а тепер всі як забули про цю опцію (так само як і "план перемоги", до речі). ... чи то було шоу для хомяків?
То Донні здає Неньку?
показати весь коментар
23.08.2025 15:50 Відповісти
ті договори вже не на часі,28 бездарних паперців,скільки коштів викинули на вояжі та рекламу....
показати весь коментар
23.08.2025 16:26 Відповісти
Не здивуюсь якщо зьясуеться що операція 28 безпекових угод- це 28раз zемленський літаком накрадені гроші вивозив п.с: 28 операцій порятунку- приховання накрадених грошей з облронки та дорог.
28 панфіловських безпекових угод...
показати весь коментар
23.08.2025 16:41 Відповісти
розумна людина дивиться не на яскраву етикетку а на те що під нею скривають,браво пане
показати весь коментар
23.08.2025 16:51 Відповісти
просто бізнес … на крові , алє для старого бройлера трампа і ойго петухів , курок не має значення , мільярди не пахнуть
показати весь коментар
23.08.2025 15:54 Відповісти
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
показати весь коментар
23.08.2025 16:04 Відповісти
архітектор)
показати весь коментар
23.08.2025 15:36 Відповісти
Такий самий, як і юрист...
показати весь коментар
23.08.2025 15:42 Відповісти
потужний )
показати весь коментар
23.08.2025 15:43 Відповісти
Авторский коллектив:Художник-Маргарита Семёнова,архитектор-Рогалия Левицкая,главный конструктор - Альберт Мудрик.Летний комбинированный костюм "Универсал-69".Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире.Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.Но это еще не все.Легким движением руки,брюки превращаются,брюки превращаются, превращаются брюки,в элегантные шорты.Простите,маленькая техническая неувязка
показати весь коментар
23.08.2025 16:04 Відповісти
як заї 2али придурі які вибрали цього Зебіла
показати весь коментар
23.08.2025 15:37 Відповісти
Ці балачки ні про що вже бісять.
показати весь коментар
23.08.2025 15:39 Відповісти
іістота на роботі,повинен же він для своїх обожнювачив імітувати хоч якусь потужну діяльність
показати весь коментар
23.08.2025 16:29 Відповісти
"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну... Росія не демонструє жодних намірів до миру..."
І все це в одному абзаці )
показати весь коментар
23.08.2025 15:42 Відповісти
Нашо нам все це, коли у нас є Саміт Міра і потужний План Перемоги (та ще й не один!)?
30 безпекових угод
План перемоги
План внутрішньої стійкості
Кордони 91 року
Кава в Ялті
показати весь коментар
23.08.2025 15:46 Відповісти
Існувало так, нині підзабуте, естрадне амплуа: автор-куплєтіст. Пам'ятаєте:
"Паю сєбє налєво, раю сєбє направо..."
показати весь коментар
23.08.2025 16:10 Відповісти
"Архітектура гарантій безпеки..." Ну тобто ніх#я. І оцю херню бубачка продає народу України вже п'ять років.
показати весь коментар
23.08.2025 15:42 Відповісти
"Напрацювання щодо гарантій архітектури... і збільшення залучення..."
Автор цих слів має легкий розумовий розлад.
Простіше кажучи: один дебіл написав, другий прочитав. І жоден не зауважив словесної абракадабри.
показати весь коментар
23.08.2025 16:05 Відповісти
Невмируще бажання невігласів "виражацца па-учьоному"...
показати весь коментар
23.08.2025 16:12 Відповісти
інтелектуальна якість показує,що якщо часто з'являтися шльондромарафоні навіть з розкритим ротом буде зустрінене аваціями та бажанням повторити на біс,а ви про якесь там наповнення тексту,фі як так можливо,він старається,надіється другим приходом на трон
показати весь коментар
23.08.2025 16:37 Відповісти
О! ПреЗЄдент вивчив нове слово: "архітектура".

А адженду завезуть?
показати весь коментар
23.08.2025 15:44 Відповісти
вечорами пролістують з менеджерами брошури з виставок,азбука вже закінчилася,ще трішки доберуться до інструкції для мобільного телефону
показати весь коментар
23.08.2025 16:40 Відповісти
Та шо ж ти ставиш воза попереду коня - війну вже закінчив?
показати весь коментар
23.08.2025 15:50 Відповісти
Закінчив 3 рази елдаку в кулак.
показати весь коментар
23.08.2025 15:59 Відповісти
Пам'ятаєте, "пракнікнавєнний голас с хріпаццой":
"В сваєй ґалавє я вайну уже кончіл..."?
(Дослівність не гарантую).
показати весь коментар
23.08.2025 16:15 Відповісти
Про які всі забудуть через місяць як і про твій потужний план миру?
показати весь коментар
23.08.2025 15:55 Відповісти
23.08.2025 15:58 Відповісти
Zемленський спочатку топтався по прапору України, а потім пробав 20% території і 10 мільйонів населення.
показати весь коментар
23.08.2025 16:01 Відповісти
щоб в нього ноги повідсихали.
показати весь коментар
23.08.2025 16:06 Відповісти
До цього знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток.
Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
показати весь коментар
23.08.2025 16:09 Відповісти
Абсолютно вірно!

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZWCyxryYiH4ztTP09Ol4jl4EQrNMWF-LFzILpsBa_Bl-tzgZsnBrIeN15Z6Lsppykby3deGZbpQ3qSkQVUbWc9Q03nH8Q4XGG7uHw7g2XHaJWvRMy6tiHHkOCtiE3Z-uaZvzyX4Szlyar1HsjEe5o6w-LacwhAWBcsIPVq5x-Qe4g&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/pfbid02Q1QDkXroJ8NKsqMReCBmMjNCCCEK8oiZn9SSrqXJQp7TLr3iZjgrxz3No9KzVoFkl?__cft__[0]=AZWCyxryYiH4ztTP09Ol4jl4EQrNMWF-LFzILpsBa_Bl-tzgZsnBrIeN15Z6Lsppykby3deGZbpQ3qSkQVUbWc9Q03nH8Q4XGG7uHw7g2XHaJWvRMy6tiHHkOCtiE3Z-uaZvzyX4Szlyar1HsjEe5o6w-LacwhAWBcsIPVq5x-Qe4g&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня 2019 р. ·

ЗЕК-команда стала ЗЕ-командой.

Ничего личного, чисто бизнес…

Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей.

Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского, 7 лет назад лицо "Молодых Регионов"

Mason Lemberg:

Порошенко не провів АТО за тижні, не зміг виграти війну у найшвидші терміни, тому давай оберемо Головнокомандувачем людину, яка готова падати на коліна перед агресором, сходитися десь посередині

Порошенко звільнив багато міст і сіл, але чомусь він винуватий в Іловайській трагедії, тому давайте оберемо Головнокомандувачем людину, яка ржала коли відбувалися ці події і косила від армії

Порошенко винуватий в тому, що Україна не позбулася олігархів, тому давайте оберемо маріонетку одного з найгидкіших олігархів, яка заробляє на життя корпоративами для олігархів

Порошенко винуватий в тому, що кумов'я, друзі в оточенні, тому давайте оберемо людину, штаби якої очолюють кумов'я, фінансують друзі (офіційну частину) і яка переписала свій російський бізнес на друга

Порошенко винуватий в корупції, тому давайте оберемо маріонетку, яка від імені свого штабу засилає в НАБУ домовлятися особистого юриста олігарха

Кажуть, що Порошенко краде, наживається на війні (кажуть, бо ніхто приклади не навів), тому давайте оберемо маріонетку олігарха, який вкрав в 20 мільйонів українців 5 мільярдів баксів з Привату, частину з яких перерахували на офшорні рахунки маріонетки

Порошенко винуватий в тому, що Україна вивозила своє вугілля з Донбасу, бо це торгівля на крові, тому давайте оберемо людину, яка обіцяє за рахунок наших податків платити пенсії на окупованих територіях без будь-якого контролю фінансування

Порошенко винуватий в тому, що в нього є легальний бізнес, який платить податки, тому давайте оберемо людину яка має в Україні лише збиткрові компанії, а всі доходи ховає в офшорах

Порошенко винуватий в тому, що пізно закрив цукеркову фабрику в росії, тому давайте оберемо людину, якій російський уряд з казни платить за виробництво пропагандистського кіно з довіреною особою Путіна в головній ролі

Порошенко недостатньо зробив, не такі реформи, ми не живемо як в Європі, тому давайте оберемо людину, яка не має програми, нічого не обіцяє, нічого не гарантує, яка відмовляється дебатувати і яка абсолютно непрофесійна

Порошенко не достатній патріот, тому давайте оберемо людину, яка не може розмовляти державною мовою, зробимо вибір, до якого закликають Жиріновський, Портнов, Азаров, Кісєльов, Губарєв та Охлобистін

Ви можете не любити Порошенка

Але вищенаведене - це логіка самогубця.

23.08.2025 16:45 Відповісти
Насиплють стількі гарантій, ригати будемо потужніше, ніж після Будапештський. "Архітектура".... Ніхера собі словоблуд.... "Читал на ночь пейджер, много думал"... А як же потужне слово "кластер".... Що, кластери безпеки не готові?
показати весь коментар
23.08.2025 16:01 Відповісти
Навіщо, ці "напрацювання"?, у нас вже є План Перемоги...
показати весь коментар
23.08.2025 16:04 Відповісти
Забуло уже як каталося на гастролях і на попідписував 28 угод безпекових ,пропагандони аж захльобувалися на шмарафоні,за нову лапшу взялося
показати весь коментар
23.08.2025 16:08 Відповісти
То був відпочинок за рахунок платників податків і закордонної допомоги в прямому ефірі.
Ви просто не так зрозуміли
показати весь коментар
23.08.2025 16:13 Відповісти
До речі! Якщо застосувати одночасно усі 28 безпекових угод, станеться така перемога, що Zемленського автоматично канонізують усі церкви світу.
А він не хоче, бо скромний і сором'язливий. Тому продовжує розкішні подорожі під час війни за рахунок українських платників податків
показати весь коментар
23.08.2025 16:17 Відповісти
23.08.2025 16:09 Відповісти
Архітектура вже була

показати весь коментар
23.08.2025 16:14 Відповісти
Порохобот, ти що не відрізняєш архітектуру від плану?
показати весь коментар
23.08.2025 16:19 Відповісти
Це надпотужно! "Архітектура гарантій безпеки", такої ***** наш Лідор зелохторату ще не обіцяв😂
показати весь коментар
23.08.2025 16:18 Відповісти
Всі чекають,що це буде фламінгами.
показати весь коментар
23.08.2025 16:20 Відповісти
Фламінго. Навіяло)
Коли рейтинг падає придумують отаке.
Це ******** ефективний спосіб управління масами і давній спосіб найобування 73% лохів. Підкормлюють крихтами надії та обіцянками. Лох з надією чекає, час іде, бабло *********. Потім коли вже старі обіцянки підзабулися закидують нові. Активно і зелена влада юзає, і той же Трамп та *****.
Кацапське, точніше ще радянське мислення - годувати плебс тз "світлим майбутнім", неважливо у вигляді комунізму чи іншої гидоти, яке прийде завдяки досягненням партії та уряду (чи потужного та незламного лідора)
показати весь коментар
23.08.2025 16:27 Відповісти
А можна, я все таки надіятимусь?))Ну ,а раптом)
показати весь коментар
23.08.2025 16:31 Відповісти
Це тіпо "відповідь" Віслюка на закиди що він зупинив ракетні програми в 2019-му. Типу, смарітє, кіко у нас страшних і пафосних назв і планів!
Звичайний зелений піздьож для підтримання потужності вкраїнчиків
Навіть школяри в таке не повірять, скоріш рівень дєтсаду.)))
показати весь коментар
23.08.2025 16:37 Відповісти
Яка в тебе їорлша думка про школяріав)Це ті не повірять,що часом на військових нападають 5 на 1?
показати весь коментар
23.08.2025 16:40 Відповісти
Люди обрали у владу тих хто все життя робили шоу, а тепер дивуються що замість реальних дій вони роблять шоу)
показати весь коментар
23.08.2025 16:44 Відповісти
Твої "напрацювання" потужні шкодять більше Україні чим ворог.
показати весь коментар
23.08.2025 16:39 Відповісти
Зеленський не хоче миру
показати весь коментар
23.08.2025 16:42 Відповісти
Архітектор грьобаний. Вірю тільки ВСУ.
показати весь коментар
23.08.2025 16:43 Відповісти
Це вже вкотре...
показати весь коментар
23.08.2025 17:01 Відповісти
Вся та "архітектура напрацювань" не варта однієї балістичної ракети...
показати весь коментар
23.08.2025 17:02 Відповісти
Той хто на замовлення рашистів висьміював Україну з дибільним 95 кварталом ,хто не готував країну до війни ,хто є чотирижди ухилянтом пропонує гарантії безпеки, чи не ти і твоє оточення є гарантами небезпеки.
показати весь коментар
23.08.2025 17:02 Відповісти
настав час для рішучих дій.. потрібно скликати черговий самміт миру і підписати ще десятка півтора безпекових угод
показати весь коментар
23.08.2025 17:14 Відповісти
збв
23.08.2025 17:19 Відповісти
Зеленский, так ты же весь прошлый год за бюджетные деньги объездил всю Европу над составлением плана безопасности и победы Украины.
Ну, и где этот план в действии?
Теперь опять заново?
показати весь коментар
23.08.2025 17:21 Відповісти
По перше перестаньте себе звинувачувати . По друге будуть те людьми. По трете зеленський винуватий. І це факт беззаперечно.
показати весь коментар
23.08.2025 17:27 Відповісти
 
 