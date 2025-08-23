Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, під час якої наголосив, що нині є реальний шанс закінчити війну в Україні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі
"Сьогодні в Україні дуже особливий день – День Державного прапора. Дякую, Діку, за такі важливі й теплі слова підтримки нашим людям, усім українцям. Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що говорили також про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.
"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - розповів президент.
Крім того, сторони обговорили гарантії безпеки.
"Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", - додав Зеленський.
Крім того, Зеленський та Схооф говорили про спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво: "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом. Дякую!"
Володимир Зеленський - 31%;Валерій Залужний - 25%;Петро Порошенко - 6%;Кирило Буданов - 5%;Дмитро Разумков - 4%;Сергій Притула - 3%;Юлія Тимошенко - 3%;Андрій Білецький - 3%;Олексій Гончаренко - 3%;Юрій Бойко - 1%;Віталій Кличко - 1%
Гупа РЕЙТИНГ !!! Це та група , котра народилися в роки всевласття ПАРТІЇ РЕГІОНІВ .
Олексій Антипович став директором від моменту заснування й залишається ним досі. У медіа він неодноразово підкреслював, що група прагне тримати дистанцію від політичних сил, проте критики нагадують, що в часи Януковича «Рейтинг» часто з'являвся у політичних інформаційних кампаніях - як і більшість соціологічних компаній тоді.
Тобто виходить, що з самого початку існування «Рейтинг» формувався і діяв у політичному контексті, де домінувала Партія регіонів, і ця тінь походження дотепер впливає на сприйняття компанії.
У нас же є 28 підписаних договорів про "гарантії безпеки" - в чому питання їх потужно застосувати в цей критичний для країни момент?
Єрмак їздив 3 роки, старався, а тепер всі як забули про цю опцію (так само як і "план перемоги", до речі). ... чи то було шоу для хомяків?
28 панфіловських безпекових угод...
І все це в одному абзаці )
30 безпекових угод
План перемоги
План внутрішньої стійкості
Кордони 91 року
Кава в Ялті
Дмитрий Чекалкин
15 квітня 2019 р.
Партия Регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых талантливых людей.
Дмитрий Разумков, политтехнолог В. Зеленского, 7 лет назад лицо "Молодых Регионов"
Порошенко не провів АТО за тижні, не зміг виграти війну у найшвидші терміни, тому давай оберемо Головнокомандувачем людину, яка готова падати на коліна перед агресором, сходитися десь посередині
Порошенко звільнив багато міст і сіл, але чомусь він винуватий в Іловайській трагедії, тому давайте оберемо Головнокомандувачем людину, яка ржала коли відбувалися ці події і косила від армії
Порошенко винуватий в тому, що Україна не позбулася олігархів, тому давайте оберемо маріонетку одного з найгидкіших олігархів, яка заробляє на життя корпоративами для олігархів
Порошенко винуватий в тому, що кумов'я, друзі в оточенні, тому давайте оберемо людину, штаби якої очолюють кумов'я, фінансують друзі (офіційну частину) і яка переписала свій російський бізнес на друга
Порошенко винуватий в корупції, тому давайте оберемо маріонетку, яка від імені свого штабу засилає в НАБУ домовлятися особистого юриста олігарха
Кажуть, що Порошенко краде, наживається на війні (кажуть, бо ніхто приклади не навів), тому давайте оберемо маріонетку олігарха, який вкрав в 20 мільйонів українців 5 мільярдів баксів з Привату, частину з яких перерахували на офшорні рахунки маріонетки
Порошенко винуватий в тому, що Україна вивозила своє вугілля з Донбасу, бо це торгівля на крові, тому давайте оберемо людину, яка обіцяє за рахунок наших податків платити пенсії на окупованих територіях без будь-якого контролю фінансування
Порошенко винуватий в тому, що в нього є легальний бізнес, який платить податки, тому давайте оберемо людину яка має в Україні лише збиткрові компанії, а всі доходи ховає в офшорах
Порошенко винуватий в тому, що пізно закрив цукеркову фабрику в росії, тому давайте оберемо людину, якій російський уряд з казни платить за виробництво пропагандистського кіно з довіреною особою Путіна в головній ролі
Порошенко недостатньо зробив, не такі реформи, ми не живемо як в Європі, тому давайте оберемо людину, яка не має програми, нічого не обіцяє, нічого не гарантує, яка відмовляється дебатувати і яка абсолютно непрофесійна
Порошенко не достатній патріот, тому давайте оберемо людину, яка не може розмовляти державною мовою, зробимо вибір, до якого закликають Жиріновський, Портнов, Азаров, Кісєльов, Губарєв та Охлобистін
Ви можете не любити Порошенка
Але вищенаведене - це логіка самогубця.
А він не хоче, бо скромний і сором'язливий. Тому продовжує розкішні подорожі під час війни за рахунок українських платників податків
Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП - 19.06.24
Україна і США провели два раунди переговорів щодо гарантій безпеки, - Зеленський - 17.02.24
Мир в Україні можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки, - Пісторіус - 15.09.23
Партнери гарантуватимуть Україні безпеку до її вступу в НАТО, - Байден - 13.07.23
НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня, - Сунак - 19.02.23
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц - 06.07.22
Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба - 24.03.22
