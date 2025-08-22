Основа безпекових гарантій - потужна українська армія, - прем’єр Канади Карні
Канада наголошує на важливості підтримки сильного українського війська як найкращої гарантії безпеки.
Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - сказав Карні.
Він наголосив, що безпека України повинна бути всеосяжною: на суші, у морі й у повітрі. "Члени Коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме у рамках цієї чисельної групи", - зазначив премʼєр-міністр.
Карні додав, що Канада активно бере участь в обговоренні майбутніх безпекових гарантій Україні. "Обовʼязковою є участь США, але Канада теж потенційно матиме важливу роль", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згідно з коротким звітом з Офісу Прем'єр-міністра, Карні і Трамп "обговорили поточні торгові виклики, можливості та спільні пріоритети" в тому, що чиновники описали як "плідну та широкомасштабну розмову". Вони також обговорили, як "будувати на лідерстві президента Трампа, щоб підтримати довгостроковий мир та безпеку для України та Європи" - що, очевидно, є посиланням на зусилля США з організації підтримки союзників, щоб допомогти захистити Україну від Росії через гарантії безпеки, якщо ці дві країни зможуть досягти угоди про мир.
Тариф, пов'язаний з кордоном, який Трамп підвищив до 35 відсотків наприкінці липня, застосовується практично до всіх канадських експорту до США, які не відповідають Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA). Існує також нижча ставка для енергетичних продуктів і калійних добрив.
І в кінцевому підсумку, ця угода ще не була на горизонті", - сказав Леблан після терміну 1 серпня.
А Європа нехай платить Україні сповна за захист свого благополуччя і не нявкає, як орбани.
а не як 51 штат за доніною придурковатою забаганкою.