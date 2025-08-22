Основа безпекових гарантій - потужна українська армія, - прем’єр Канади Карні

Канада наголошує на важливості підтримки сильного українського війська як найкращої гарантії безпеки.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - сказав Карні.

Він наголосив, що безпека України повинна бути всеосяжною: на суші, у морі й у повітрі. "Члени Коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме у рамках цієї чисельної групи", - зазначив премʼєр-міністр.

Карні додав, що Канада активно бере участь в обговоренні майбутніх безпекових гарантій Україні. "Обовʼязковою є участь США, але Канада теж потенційно матиме важливу роль", - запевнив він.

Також читайте: Рубіо вважає, що Європа має взяти на себе головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN