УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5200 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
366 12

Основа безпекових гарантій - потужна українська армія, - прем’єр Канади Карні

прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Канада наголошує на важливості підтримки сильного українського війська як найкращої гарантії безпеки.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - сказав Карні.

Він наголосив, що безпека України повинна бути всеосяжною: на суші, у морі й у повітрі. "Члени Коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме у рамках цієї чисельної групи", - зазначив премʼєр-міністр.

Карні додав, що Канада активно бере участь в обговоренні майбутніх безпекових гарантій Україні. "Обовʼязковою є участь США, але Канада теж потенційно матиме важливу роль", - запевнив він.

Також читайте: Рубіо вважає, що Європа має взяти на себе головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN

Автор: 

Канада (2250) гарантії безпеки (191) Карні Марк (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Ще залишилися розумні люди у Північній Америці. А ось південніше Канади - повний швах.
показати весь коментар
23.08.2025 00:07 Відповісти
+1
Хоч одна розумна людина знайшлась.
А Європа нехай платить Україні сповна за захист свого благополуччя і не нявкає, як орбани.
показати весь коментар
23.08.2025 00:08 Відповісти
+1
Раз більше ніяких гарантій не буде, то не заважайте нам робити ядерну зброю
показати весь коментар
23.08.2025 00:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо й віримо Канаді!!!
показати весь коментар
23.08.2025 00:05 Відповісти
"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної Канадійської армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - повинен також сказати Карні.
показати весь коментар
23.08.2025 00:06 Відповісти
Да Анан в свое время в такое г…… наступила
показати весь коментар
23.08.2025 00:14 Відповісти
Прем'єр-міністр Марк Карні поговорив з Трампом по телефону в четвер - вперше з тих пір, як дві сторони не змогли досягти угоди щодо торгової угоди на початку цього місяця.
Згідно з коротким звітом з Офісу Прем'єр-міністра, Карні і Трамп "обговорили поточні торгові виклики, можливості та спільні пріоритети" в тому, що чиновники описали як "плідну та широкомасштабну розмову". Вони також обговорили, як "будувати на лідерстві президента Трампа, щоб підтримати довгостроковий мир та безпеку для України та Європи" - що, очевидно, є посиланням на зусилля США з організації підтримки союзників, щоб допомогти захистити Україну від Росії через гарантії безпеки, якщо ці дві країни зможуть досягти угоди про мир.
показати весь коментар
23.08.2025 00:26 Відповісти
Офіційний представник Білого дому сказав CBC News, що угоди немає, оскільки Канада "неодноразово демонструвала недостатню серйозність під час торгових обговорень стосовно зняття торгових бар'єрів".

Тариф, пов'язаний з кордоном, який Трамп підвищив до 35 відсотків наприкінці липня, застосовується практично до всіх канадських експорту до США, які не відповідають Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA). Існує також нижча ставка для енергетичних продуктів і калійних добрив.
показати весь коментар
23.08.2025 00:33 Відповісти
Міністр торгівлі Канади та США Домінік Леблан сказав, що уряд не готовий прийняти погані угоди від американців."Ми завжди говорили, що не приймемо просто будь-яку угоду. Ми приймемо угоду, яка була б на користь робітників канадської економіки.
І в кінцевому підсумку, ця угода ще не була на горизонті", - сказав Леблан після терміну 1 серпня.
показати весь коментар
23.08.2025 00:36 Відповісти
Ще залишилися розумні люди у Північній Америці. А ось південніше Канади - повний швах.
показати весь коментар
23.08.2025 00:07 Відповісти
Хоч одна розумна людина знайшлась.
А Європа нехай платить Україні сповна за захист свого благополуччя і не нявкає, як орбани.
показати весь коментар
23.08.2025 00:08 Відповісти
Раз більше ніяких гарантій не буде, то не заважайте нам робити ядерну зброю
показати весь коментар
23.08.2025 00:16 Відповісти
основа безпеки - це дохла паРаша
показати весь коментар
23.08.2025 00:26 Відповісти
Короче защищайте сами себя. Зачем вообще воду в ступе молоть столько времени?
показати весь коментар
23.08.2025 00:29 Відповісти
ви там теє - Канада всім потрібна як самостійна країна,
а не як 51 штат за доніною придурковатою забаганкою.
показати весь коментар
23.08.2025 00:32 Відповісти
 
 