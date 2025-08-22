УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
623 18

Рубіо вважає, що Європа має взяти на себе головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN

Гарантії безпеки для України Європа має грати головну роль

Держсекретар Марко Рубіо заявив європейським колегам, що США братимуть участь у гарантіях безпеки для України, проте адміністрація Трампа вважає, що Європа має взяти на себе провідну роль.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Європейський дипломат, знайомий із розмовою, сказав, що Рубіо про це заявив у четвер під час зустрічі з європейськими колегами.

У Білому домі не надали подробиць щодо конкретних гарантій безпеки, які можуть зобов'язатися надати США.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

Читайте: Туреччина вважає, що миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню, - Reuters

Автор: 

Європа (1966) США (24108) Рубіо Марко (279) гарантії безпеки (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
тоді сша має тихо піти в ліс , а копалини в Україні має видобувати ЄС . також звільніть місце в Радбезі бо його має займати сильна країна, а не барижна компанія яка не поважає міжнародні закони .
показати весь коментар
22.08.2025 12:17 Відповісти
+3
Тобто, хитрожопий Доляріо пояснює, що Америка хоче тихцем та навшпиньках з'єпатися.
показати весь коментар
22.08.2025 12:16 Відповісти
+2
Тобто як ядерну зброю і корисні копалини в України забрали сша а як гарантії безпеки так Європа повинна надавати. Ага, Орбан з Фіцо багато Україні допоможуть.
показати весь коментар
22.08.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нахрена из дня в день перепичатывать одни и те же новости?
показати весь коментар
22.08.2025 12:12 Відповісти
Ничего в мире не поменялось, никто не хочет брать на себя никакой отвественности за других и только друг на друга стрелки перекидывают. В результате все сойдутся на том что Украина сама пусть себе обеспечивает гарантии и родят какуюто бумажку на подобии будапешта. Я все жду когда путя решится проверить 5-ю статью, ведь реально же не будет работать
показати весь коментар
22.08.2025 12:15 Відповісти
Тобто, хитрожопий Доляріо пояснює, що Америка хоче тихцем та навшпиньках з'єпатися.
показати весь коментар
22.08.2025 12:16 Відповісти
Все, що робиться після війни, нам як неповноцінним,розповідають щодня мантру про відбудову, гарантії безпеки і т.д. Все обставлено ніби війна вже закінчилась. Так відривати від реальності треба ще вміти.
показати весь коментар
22.08.2025 12:16 Відповісти
А все ж дуже просто - США додавила Європу до розтрат на НАТО на користь витрат на Україну ... Але Європа чекає , а що ж вона дочекається тепер в поміч від США ... А що США . Класно тільки-но розповів Бобиренко та й Портніков про те ... Поки буде тампон хйла при влвді США, ( як мінімум до 2029) , він нічого не робитиме. Хоча мрії про те , що він стане вічним володарем як Ху та СІ розібʼються об дійсність політичних реалій ось вже восени при розкручені перевиборів у Платі. Але тампорн поки-що задався ідеєю фікс -переманити Ху з рашкою до своїх планів розбити Китай . А навіщо Китаю портіть атнашєнія с Пу - крайній схід рашки вже належить Сі без бою . Й так все варитиметься з надією лиш на політичну ситуацію в США, коли респи відчують ( а рейтинги вже про це кажуть) , що вони втрачають більшість у Палаті. Поки що апеляція відмінила рішення по Трампу на 500 млн дол штрафу - й його згасаючи мізки будуть в ейфорії. А час йде й скоро Сенат та Палата повернуть до Вашінгтону. Тому я вірую в аналіз від Піонтковського - до жовтня проблеми рашки посиляться як доміно... Он вже 20 відсотків НПЗ йок... Заправки для громадян усього Криму закриті на очікування кінця СВО - так оголосила влада ))-ПОЧЕКАТИ КІНЦЯ ВІЙНИ . А ПАРТНЕРИ скоро таки проснуться ...
показати весь коментар
22.08.2025 12:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_1CcgMW61SU&t=129s

це про те, як кожен п"ятий НПЗ у рашці вже йок,і літачкам бензинчику треба ... Й це тільки дрони працюють від України...
показати весь коментар
22.08.2025 12:47 Відповісти
тоді сша має тихо піти в ліс , а копалини в Україні має видобувати ЄС . також звільніть місце в Радбезі бо його має займати сильна країна, а не барижна компанія яка не поважає міжнародні закони .
показати весь коментар
22.08.2025 12:17 Відповісти
Тобто як ядерну зброю і корисні копалини в України забрали сша а як гарантії безпеки так Європа повинна надавати. Ага, Орбан з Фіцо багато Україні допоможуть.
показати весь коментар
22.08.2025 12:20 Відповісти
***** скалало що не дозволить ніяких іноземних військ на території України крім своїх. Тобто всі ваші гарантії це черговий пшик.
показати весь коментар
22.08.2025 12:23 Відповісти
Як яз вичавить під порожні ганантії то сша перши, а ось як війна то сша на Європу тицають.
показати весь коментар
22.08.2025 12:23 Відповісти
А Європа к завжди лямку тягне. І закінчення війни поки що не в її інтересах
показати весь коментар
22.08.2025 12:24 Відповісти
***** может делать что угодно, величие США сдулось, им похер на Украину, на Будапештские соглашения.
показати весь коментар
22.08.2025 12:29 Відповісти
США завжди тікали сцикуни
показати весь коментар
22.08.2025 12:50 Відповісти
А якщо Україна свторить свою ЯЗ і Європа погодиться і допоможе, то Америка захоче повернути провідну роль собі, чи не захоче. Чи буде триндіти про нерозповсюдження отого всього? Земле - зупинись, я зійду... Був оплот демократії (ну на крайняк я так собі думав) і нема... Дуже важко розчаровуватись, але таке се ля ві...
показати весь коментар
22.08.2025 12:50 Відповісти
Вужики. З 14-го року пишу, що необхідно подати позов в Міжнарожний суд до Будапештських гарантів за недотримання своїх зобов'язань, а не гратись в закулісні договорняки. Всі дипломатичні кроки потрібно робити офіційно в присутності медіа, а не закулісні, і з чітким викладенням претензій та оцінкою фактичних кроків і дій. Очевидно що для цього нам потрібен президент з яйцями в голові і без шлейфу якихось мутних зобов'язань за спиною накопичених на різних неофіційних зустрічах тет-а-тет. Взагалі потрібна на законодавчому рівні зоборона першим особам держави на любі перемовини без свідків, а ще краще аудіо та відеофіксації.
показати весь коментар
22.08.2025 13:07 Відповісти
Так Рубіо правильно пропонує, бо сподіватись на гарантії США - займатись самообманом. Штати завжди кинуть.
показати весь коментар
22.08.2025 13:13 Відповісти
 
 