Рубіо вважає, що Європа має взяти на себе головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN

Держсекретар Марко Рубіо заявив європейським колегам, що США братимуть участь у гарантіях безпеки для України, проте адміністрація Трампа вважає, що Європа має взяти на себе провідну роль.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Європейський дипломат, знайомий із розмовою, сказав, що Рубіо про це заявив у четвер під час зустрічі з європейськими колегами.

У Білому домі не надали подробиць щодо конкретних гарантій безпеки, які можуть зобов'язатися надати США.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

Читайте: Туреччина вважає, що миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню, - Reuters