Туреччина вважає, що миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню, - Reuters
У Туреччині вважають, що спочатку має бути забезпечено припинення вогню між РФ та Україною, перш ніж вона та інші держави ухвалюватимуть рішення щодо миротворчої місії в рамках гарантій безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерело в Міноборони Туреччини.
Наразі військові планувальники у США та Європі розпочали вивчати гарантії безпеки для України.
Співрозмовника з Міноборони Туреччини запитали, чи може вона розглянути можливість направлення миротворчої місії в Україну.
"Необхідно спочатку забезпечити припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом та уточнити, в якому обсязі кожна країна братиме участь", - зазначило турецьке джерело.
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.
Переговори від припинення вогню не залежать, а миротворча місія залежить.
Так нах ті миротворці потрібні, якщо війни вже нема?