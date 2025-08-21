Туреччина вважає, що миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню, - Reuters

У Туреччині вважають, що спочатку має бути забезпечено припинення вогню між РФ та Україною, перш ніж вона та інші держави ухвалюватимуть рішення щодо миротворчої місії в рамках гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерело в Міноборони Туреччини.

Наразі військові планувальники у США та Європі розпочали вивчати гарантії безпеки для України.

Читайте також: Туреччина уважно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган

Співрозмовника з Міноборони Туреччини запитали, чи може вона розглянути можливість направлення миротворчої місії в Україну.

"Необхідно спочатку забезпечити припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом та уточнити, в якому обсязі кожна країна братиме участь", - зазначило турецьке джерело.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

Також читайте: Трампа закликали розмістити винищувачі в Румунії, - Times