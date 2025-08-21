Турция считает, что миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня, - Reuters
В Турции считают, что сначала должно быть обеспечено прекращение огня между РФ и Украиной, прежде чем она и другие государства будут принимать решение о миротворческой миссии в рамках гарантий безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Минобороны Турции.
Сейчас военные планировщики в США и Европе начали изучать гарантии безопасности для Украины.
Собеседника из Минобороны Турции спросили, может ли она рассмотреть возможность направления миротворческой миссии в Украину.
"Необходимо сначала обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, затем определить рамки миссии с четким мандатом и уточнить, в каком объеме каждая страна будет участвовать", - отметил турецкий источник.
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.
Переговори від припинення вогню не залежать, а миротворча місія залежить.
Так нах ті миротворці потрібні, якщо війни вже нема?