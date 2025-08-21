РУС
Турция считает, что миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня, - Reuters

Миротворцы в Украине Что говорят в Турции

В Турции считают, что сначала должно быть обеспечено прекращение огня между РФ и Украиной, прежде чем она и другие государства будут принимать решение о миротворческой миссии в рамках гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

Сейчас военные планировщики в США и Европе начали изучать гарантии безопасности для Украины.

Собеседника из Минобороны Турции спросили, может ли она рассмотреть возможность направления миротворческой миссии в Украину.

"Необходимо сначала обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, затем определить рамки миссии с четким мандатом и уточнить, в каком объеме каждая страна будет участвовать", - отметил турецкий источник.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

От парадокс:
Переговори від припинення вогню не залежать, а миротворча місія залежить.

Так нах ті миротворці потрібні, якщо війни вже нема?
21.08.2025 15:46 Ответить
Якісь не миротворці,а мирокористувачі
21.08.2025 15:51 Ответить
Це як поліція яка приїзжає на бійку, дочікується її завершення, а потім стає між учасниками.
21.08.2025 16:09 Ответить
А коли буде припинення вогню??? Путіна влаштовує війна і він може говорити.... Проводити різні переговори... лиш би не мішели наступати, а Зеленський труситься за свою шкурку і накрадені бабки
21.08.2025 16:20 Ответить
 
 