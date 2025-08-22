Рубио считает, что Европа должна взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - CNN

Госсекретарь Марко Рубио заявил европейским коллегам, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, однако администрация Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Европейский дипломат, знакомый с разговором, сказал, что Рубио об этом заявил в четверг во время встречи с европейскими коллегами.

В Белом доме не предоставили подробностей относительно конкретных гарантий безопасности, которые могут обязаться предоставить США.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

