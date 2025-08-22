РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Рубио считает, что Европа должна взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - CNN

Гарантии безопасности для Украины Европа должна играть главную роль

Госсекретарь Марко Рубио заявил европейским коллегам, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины, однако администрация Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Европейский дипломат, знакомый с разговором, сказал, что Рубио об этом заявил в четверг во время встречи с европейскими коллегами.

В Белом доме не предоставили подробностей относительно конкретных гарантий безопасности, которые могут обязаться предоставить США.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

Читайте: Турция считает, что миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня, - Reuters

Европа (2000) США (27759) Рубио Марко (273) гарантии безопасности (192)
Топ комментарии
+4
тоді сша має тихо піти в ліс , а копалини в Україні має видобувати ЄС . також звільніть місце в Радбезі бо його має займати сильна країна, а не барижна компанія яка не поважає міжнародні закони .
22.08.2025 12:17 Ответить
+2
А Європа к завжди лямку тягне. І закінчення війни поки що не в її інтересах
22.08.2025 12:24 Ответить
+1
Тобто, хитрожопий Доляріо пояснює, що Америка хоче тихцем та навшпиньках з'єпатися.
22.08.2025 12:16 Ответить
нахрена из дня в день перепичатывать одни и те же новости?
22.08.2025 12:12 Ответить
Ничего в мире не поменялось, никто не хочет брать на себя никакой отвественности за других и только друг на друга стрелки перекидывают. В результате все сойдутся на том что Украина сама пусть себе обеспечивает гарантии и родят какуюто бумажку на подобии будапешта. Я все жду когда путя решится проверить 5-ю статью, ведь реально же не будет работать
22.08.2025 12:15 Ответить
Тобто, хитрожопий Доляріо пояснює, що Америка хоче тихцем та навшпиньках з'єпатися.
22.08.2025 12:16 Ответить
Все, що робиться після війни, нам як неповноцінним,розповідають щодня мантру про відбудову, гарантії безпеки і т.д. Все обставлено ніби війна вже закінчилась. Так відривати від реальності треба ще вміти.
22.08.2025 12:16 Ответить
А все ж дуже просто - США додавила Європу до розтрат на НАТО на користь витрат на Україну ... Але Європа чекає , а що ж вона дочекається тепер в поміч від США ... А що США . Класно тільки-но розповів Бобиренко та й Портніков про те ... Поки буде тампон хйла при влвді США, ( як мінімум до 2029) , він нічого не робитиме. Хоча мрії про те , що він стане вічним володарем як Ху та СІ розібʼються об дійсність політичних реалій ось вже восени при розкручені перевиборів у Платі. Але тампорн поки-що задався ідеєю фікс -переманити Ху з рашкою до своїх планів розбити Китай . А навіщо Китаю портіть атнашєнія с Пу - крайній схід рашки вже належить Сі без бою . Й так все варитиметься з надією лиш на політичну ситуацію в США, коли респи відчують ( а рейтинги вже про це кажуть) , що вони втрачають більшість у Палаті. Поки що апеляція відмінила рішення по Трампу на 500 млн дол штрафу - й його згасаючи мізки будуть в ейфорії. А час йде й скоро Сенат та Палата повернуть до Вашінгтону. Тому я вірую в аналіз від Піонтковського - до жовтня проблеми рашки посиляться як доміно... Он вже 20 відсотків НПЗ йок... Заправки для громадян усього Криму закриті на очікування кінця СВО - так оголосила влада ))-ПОЧЕКАТИ КІНЦЯ ВІЙНИ . А ПАРТНЕРИ скоро таки проснуться ...
22.08.2025 12:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_1CcgMW61SU&t=129s

це про те, як кожен п"ятий НПЗ у рашці вже йок,і літачкам бензинчику треба ... Й це тільки дрони працюють від України...
22.08.2025 12:47 Ответить
тоді сша має тихо піти в ліс , а копалини в Україні має видобувати ЄС . також звільніть місце в Радбезі бо його має займати сильна країна, а не барижна компанія яка не поважає міжнародні закони .
22.08.2025 12:17 Ответить
Тобто як ядерну зброю і корисні копалини в України забрали сша а як гарантії безпеки так Європа повинна надавати. Ага, Орбан з Фіцо багато Україні допоможуть.
22.08.2025 12:20 Ответить
***** скалало що не дозволить ніяких іноземних військ на території України крім своїх. Тобто всі ваші гарантії це черговий пшик.
22.08.2025 12:23 Ответить
Як яз вичавить під порожні ганантії то сша перши, а ось як війна то сша на Європу тицають.
22.08.2025 12:23 Ответить
А Європа к завжди лямку тягне. І закінчення війни поки що не в її інтересах
22.08.2025 12:24 Ответить
***** может делать что угодно, величие США сдулось, им похер на Украину, на Будапештские соглашения.
22.08.2025 12:29 Ответить
США завжди тікали сцикуни
22.08.2025 12:50 Ответить
А якщо Україна свторить свою ЯЗ і Європа погодиться і допоможе, то Америка захоче повернути провідну роль собі, чи не захоче. Чи буде триндіти про нерозповсюдження отого всього? Земле - зупинись, я зійду... Був оплот демократії (ну на крайняк я так собі думав) і нема... Дуже важко розчаровуватись, але таке се ля ві...
22.08.2025 12:50 Ответить
Вужики. З 14-го року пишу, що необхідно подати позов в Міжнарожний суд до Будапештських гарантів за недотримання своїх зобов'язань, а не гратись в закулісні договорняки. Всі дипломатичні кроки потрібно робити офіційно в присутності медіа, а не закулісні, і з чітким викладенням претензій та оцінкою фактичних кроків і дій. Очевидно що для цього нам потрібен президент з яйцями в голові і без шлейфу якихось мутних зобов'язань за спиною накопичених на різних неофіційних зустрічах тет-а-тет. Взагалі потрібна на законодавчому рівні зоборона першим особам держави на любі перемовини без свідків, а ще краще аудіо та відеофіксації.
22.08.2025 13:07 Ответить
 
 