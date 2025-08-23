Основа гарантий безопасности - мощная украинская армия, - премьер Канады Карни

Канада подчеркивает важность поддержки сильного украинского войска как лучшей гарантии безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", - сказал Карни.

Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе. "Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы", - отметил премьер-министр.

Карни добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украине. "Обязательным является участие США, но Канада тоже потенциально будет иметь важную роль", - заверил он.

