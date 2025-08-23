Основа гарантий безопасности - мощная украинская армия, - премьер Канады Карни
Канада подчеркивает важность поддержки сильного украинского войска как лучшей гарантии безопасности.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", - сказал Карни.
Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе. "Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы", - отметил премьер-министр.
Карни добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украине. "Обязательным является участие США, но Канада тоже потенциально будет иметь важную роль", - заверил он.
Згідно з коротким звітом з Офісу Прем'єр-міністра, Карні і Трамп "обговорили поточні торгові виклики, можливості та спільні пріоритети" в тому, що чиновники описали як "плідну та широкомасштабну розмову". Вони також обговорили, як "будувати на лідерстві президента Трампа, щоб підтримати довгостроковий мир та безпеку для України та Європи" - що, очевидно, є посиланням на зусилля США з організації підтримки союзників, щоб допомогти захистити Україну від Росії через гарантії безпеки, якщо ці дві країни зможуть досягти угоди про мир.
Тариф, пов'язаний з кордоном, який Трамп підвищив до 35 відсотків наприкінці липня, застосовується практично до всіх канадських експорту до США, які не відповідають Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA). Існує також нижча ставка для енергетичних продуктів і калійних добрив.
І в кінцевому підсумку, ця угода ще не була на горизонті", - сказав Леблан після терміну 1 серпня.
А Європа нехай платить Україні сповна за захист свого благополуччя і не нявкає, як орбани.
а не як 51 штат за доніною придурковатою забаганкою.