Основа гарантий безопасности - мощная украинская армия, - премьер Канады Карни

премьер-министр Канады Марк Карни

Канада подчеркивает важность поддержки сильного украинского войска как лучшей гарантии безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", - сказал Карни.

Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе. "Члены Коалиции желающих будут иметь возможность поддержать все эти элементы. Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы", - отметил премьер-министр.

Карни добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украине. "Обязательным является участие США, но Канада тоже потенциально будет иметь важную роль", - заверил он.

Также читайте: Рубио считает, что Европа должна взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - CNN

Міністр торгівлі Канади та США Домінік Леблан сказав, що уряд не готовий прийняти погані угоди від американців."Ми завжди говорили, що не приймемо просто будь-яку угоду. Ми приймемо угоду, яка була б на користь робітників канадської економіки.
І в кінцевому підсумку, ця угода ще не була на горизонті", - сказав Леблан після терміну 1 серпня.
23.08.2025 00:36 Ответить
Дякуємо й віримо Канаді!!!
23.08.2025 00:05 Ответить
Ще залишилися розумні люди у Північній Америці. А ось південніше Канади - повний швах.
23.08.2025 00:07 Ответить
"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної Канадійської армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - повинен також сказати Карні.
23.08.2025 00:06 Ответить
Да Анан в свое время в такое г…… наступила
23.08.2025 00:14 Ответить
Прем'єр-міністр Марк Карні поговорив з Трампом по телефону в четвер - вперше з тих пір, як дві сторони не змогли досягти угоди щодо торгової угоди на початку цього місяця.
Згідно з коротким звітом з Офісу Прем'єр-міністра, Карні і Трамп "обговорили поточні торгові виклики, можливості та спільні пріоритети" в тому, що чиновники описали як "плідну та широкомасштабну розмову". Вони також обговорили, як "будувати на лідерстві президента Трампа, щоб підтримати довгостроковий мир та безпеку для України та Європи" - що, очевидно, є посиланням на зусилля США з організації підтримки союзників, щоб допомогти захистити Україну від Росії через гарантії безпеки, якщо ці дві країни зможуть досягти угоди про мир.
23.08.2025 00:26 Ответить
Офіційний представник Білого дому сказав CBC News, що угоди немає, оскільки Канада "неодноразово демонструвала недостатню серйозність під час торгових обговорень стосовно зняття торгових бар'єрів".

Тариф, пов'язаний з кордоном, який Трамп підвищив до 35 відсотків наприкінці липня, застосовується практично до всіх канадських експорту до США, які не відповідають Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA). Існує також нижча ставка для енергетичних продуктів і калійних добрив.
23.08.2025 00:33 Ответить
Хоч одна розумна людина знайшлась.
А Європа нехай платить Україні сповна за захист свого благополуччя і не нявкає, як орбани.
23.08.2025 00:08 Ответить
Раз більше ніяких гарантій не буде, то не заважайте нам робити ядерну зброю
23.08.2025 00:16 Ответить
Вам заважає зробити відсутність/наявність гарантій чи відсутність мізків ?
23.08.2025 11:00 Ответить
основа безпеки - це дохла паРаша
23.08.2025 00:26 Ответить
Короче защищайте сами себя. Зачем вообще воду в ступе молоть столько времени?
23.08.2025 00:29 Ответить
ви там теє - Канада всім потрібна як самостійна країна,
а не як 51 штат за доніною придурковатою забаганкою.
23.08.2025 00:32 Ответить
Підтримую вказані вище думки прем'єра Канади Карні. Думки необхідно поквапитись матеріалізувати.
23.08.2025 01:58 Ответить
Воно то є так, але із зарплатнею від 200+ тис гривень оснащенням якісною формою , базовою підготовкою, дронами , зброєю як по стандартам НАТО, але з совковими командувачами типу сирка і ко + гравцями на роялях ми будем десь на рівні рашки а то і гірше..
23.08.2025 02:25 Ответить
Дивовижний висновок прем'єр-міністра. Хто в цьому сумнівався?!
23.08.2025 10:41 Ответить
 
 