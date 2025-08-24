Венс заявил, что россияне будут привлечены к обсуждению гарантий безопасности Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

Об этом американский политик сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, Россия будет "частью разговора о завершении войны", поэтому "будет иметь долю" и в обсуждении гарантий безопасности.

"Мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, у них в этом будет доля. Они (россияне, - ред.) будут говорить об этом. Это не означает, что они будут иметь войска на украинской территории, но как вы можете разумно обеспечить гарантии безопасности, не разговаривая с россиянами о том, что будет необходимо для завершения войны?", - сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, США настаивают на том, что Украине требуется предоставление гарантий безопасности, которые обезопасят ее от повторного российского вторжения.

Он также добавил, что Европа, очевидно, будет играть большую роль в предоставлении этих гарантий.

