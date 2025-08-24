РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9017 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 825 31

Венс заявил, что россияне будут привлечены к обсуждению гарантий безопасности Украины

венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что с Россией будет обсуждаться завершение войны, а также гарантии безопасности.

Об этом американский политик сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, Россия будет "частью разговора о завершении войны", поэтому "будет иметь долю" и в обсуждении гарантий безопасности.

"Мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, у них в этом будет доля. Они (россияне, - ред.) будут говорить об этом. Это не означает, что они будут иметь войска на украинской территории, но как вы можете разумно обеспечить гарантии безопасности, не разговаривая с россиянами о том, что будет необходимо для завершения войны?", - сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, США настаивают на том, что Украине требуется предоставление гарантий безопасности, которые обезопасят ее от повторного российского вторжения.

Он также добавил, что Европа, очевидно, будет играть большую роль в предоставлении этих гарантий.

Читайте также: Мы говорим о тех гарантиях безопасности, которые нас будут защищать, а не о "гарантиях безопасности" от РФ, - Зеленский

россия (96953) Джей Ди Вэнс (129) гарантии безопасности (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Хай краще Венс піде щє один диван трахне
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
+10
а чому ми повинні слухати підара-венса? коли зброю він ось заморозив.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
+9
показать весь комментарий
24.08.2025 21:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.08.2025 21:01 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
Цих придурків ще хтось слухає?
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
а чому ми повинні слухати підара-венса? коли зброю він ось заморозив.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
******
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
Хай краще Венс піде щє один диван трахне
показать весь комментарий
24.08.2025 21:02 Ответить
Україні потрібні гарантії. Щоб США черговий раз нас не кинули.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:03 Ответить
Сильно він головою вдарився
показать весь комментарий
24.08.2025 21:04 Ответить
Щось забагато цього підарка сьогодні... напевно прикриває свого боса що грає у гольф
показать весь комментарий
24.08.2025 21:04 Ответить
,У,,,,**** .ВИ .ПОЗОРНІ РАШИСТСЬКО -АМЕРИКАНСЬКІ ПСИ МАЛИ СВОЇ ЧАСТКИ В БУДАПЕШТІ.ІДІТЬ НАКУЙ РАЗОМ ІЗ ЧАСТКАМИ І ХОРОМ
показать весь комментарий
24.08.2025 21:05 Ответить
вони хворі ті магівці,
ви щє залучьте вовка до перемовин з гарантії безпеки ягняти..
показать весь комментарий
24.08.2025 21:05 Ответить
Гітлера ніхто **** не запрошував. Їбанутись.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:05 Ответить
Вони розводять балачки, які не реальні і далекі від реального світу. Так засиraти інфопростір може тільки трамп і команда.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:06 Ответить
це називається заяви й для респів рейганівських для респів МАГА -дивіться якому каналу ... саме типу нейтральному, де він пройшов прекрасний виграшний раунд з демократами на виборах
показать весь комментарий
24.08.2025 21:07 Ответить
він не тільки рятує Трампа , він просуває себе , бо саме його всунули разом з Рубіо на премовини з Європейцями й саме при ньому та ри Рубіо Трамп по гучному зв"язку вілчитуивався хйлу вибігши раптом з зустрічі з Європейцями.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:10 Ответить
Венс пішов в ср* ку , хорьок фсбешний ! бачимо шо ви робите , швиденько легалізувати 🤡 ,шоб він підписав гарантії безпеки від мишебратяв, та визнання окупованних теріторій за русньою !!! ...
показать весь комментарий
24.08.2025 21:08 Ответить
це усратий ВЕНС готується до розбірок в СЕНАТІ та ПАЛАТІ
показать весь комментарий
24.08.2025 21:12 Ответить
Маніяки можуть бути приймати участь в обговоренні безпеки жертви? Що за ❌ уйня?
показать весь комментарий
24.08.2025 21:10 Ответить
Закінчиться цей наскок таким же чином я і минулорічні Саміти Миру.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:10 Ответить
Цю наволоч венса. Да пішовти нах.й чмо
показать весь комментарий
24.08.2025 21:18 Ответить
"Гарантія", що гарантам ще треба зібратись, щоб щось вирішити - то Будапештський меморандум номер 2.
Єдина гарантія - це обов'язкова відправка визначеної кількості визначених в угоді видів озброєнь з конкретними характеристиками, а також постійна наявність миротворців з країн НАТО, не помічених у підтримці #уйла, у яких ще до їх потрапляння в Україну є незмінний наказ застосувати зброю проти кого завгодно, хто ступить на територію України зі зброєю. Нехай повітряну атаку не відбивають, але наземну вони мусять відбивати разом із ЗСУ.

А інакше "розвод лохів" нехай залишать самим собі.
Зеленський, падло, де хоч одне бойове застосування фламінгів? Скільки можна підігравати кацапам і нічого не робити? Чому тушки досі не палають? Чому міги досі не палають? Досить з нас твоїх анало-говнєтних відосиків, де зброя? Якщо не можеш нічого виробити - ДОСИТЬ ПАДЛО ОБІЦЯТИ!
показать весь комментарий
24.08.2025 21:20 Ответить
Не пішов ти нах@й
показать весь комментарий
24.08.2025 21:20 Ответить
То чого ж тоді ти так розхвилювався?
показать весь комментарий
24.08.2025 21:34 Ответить
Венс давно ходил к своему психиатру??
показать весь комментарий
24.08.2025 21:32 Ответить
Давно, той психіатр від Венса сам попав в психушку.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:38 Ответить
Тоді будемо послідовні- іран та північну корею, також треба, залучити до гарантів...
показать весь комментарий
24.08.2025 21:32 Ответить
Тоді давайте дімку мєдвєдєва в термінальній стадії білої гарячки😂
показать весь комментарий
24.08.2025 21:37 Ответить
Потихеньку вилазять результати поїздки лідора до Трампа.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:40 Ответить
Цікаво, чим дані гарантії безпеки будуть відрізнятись від Будапештського меморандума.
Венс, взагалі знає про його існування
показать весь комментарий
24.08.2025 21:50 Ответить
Пуйло з Кучмою в 2003 році особисто підписав міжнародний договір про демаркацію кордонів між Україною, та Лаптєстаном, і визнав їхню недоторканість. І що його підпис означає?
показать весь комментарий
24.08.2025 22:10 Ответить
 
 