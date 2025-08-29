НАБУ розслідує зв’язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

У процесі розслідування детективи мають встановити, чи не завищувала компанія ціни на свою продукцію за контрактами, укладеними з Міноборони, пише Kyiv Independent із посиланням на п'ять джерел.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

"Досить активно ходять чутки, що безпілотники (Fire Point, – ред.) пов'язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності", – розповів виданню співрозмовник з уряду, знайомий з матеріалами розслідування.

За словами джерела, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому, незадовго до скандальної спроби адміністрації Зеленського обмежити незалежність НАБУ.

У Fire Point підтвердили існування розслідування НАБУ, але применшили його значення, заперечуючи можливі звинувачення щодо компанії.

"Немає сенсу шукати таємниці там, де немає таємниць", – сказала головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех.

Читайте також: Сплив строк давності: Суд звільнив ексголову "Укркосмосу" від покарання за розкрадання коштів на будівництво ракети

Водночас, за даними видання, Fire Point виявилася одним із найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем бюджетних коштів Міноборони на безпілотники.

Зокрема, у 2024 році фірма продала уряду своїх далекобійних дронів FP-1 на суму 13,2 мільярда гривень (приблизно $320 млн). Згідно зі своїм річним бюджетом, Міноборони минулого року витратило на дрони загалом 43 мільярди гривень ($1,04 мільярда).

Водночас у самій компанії Fire Point повідомили, що у 2024 році фірма продала близько 2000 далекобійних дронів, фірма продає дрони приблизно по $55 тис. за одиницю, що дозволяє оцінити продажі у $110 млн.

Між 2023 і 2024 роками дохід компанії, згідно з публічно доступною корпоративною документацією, зріс з $4 млн до понад $100 млн.

Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025 році за державними контрактами. Ірина Терех визнала, що компанія отримує кошти за "датською моделлю" фінансування через Міністерство оборони. Fire Point також отримала фінансування в рамках угоди на 5 мільярдів євро з урядом Німеччини, оголошеної в травні, додала представниця компанії.

Водночас донедавна компанія була практично невідомою поза оборонними колами України, але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала масштабну піар-компанію, в тому числі у західних ЗМІ, а президент Володимир Зеленський назвав ракету "Фламінго" "найуспішнішим" зразком української зброї та анонсував її масове виробництво.