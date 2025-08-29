БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НАБУ розслідує зв’язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent

НАБУ розслідує зв’язок виробника ракет

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

У процесі розслідування детективи мають встановити, чи не завищувала компанія ціни на свою продукцію за контрактами, укладеними з Міноборони, пише Kyiv Independent із посиланням на п'ять джерел.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

"Досить активно ходять чутки, що безпілотники (Fire Point, – ред.) пов'язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності", – розповів виданню співрозмовник з уряду, знайомий з матеріалами розслідування.

За словами джерела, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому, незадовго до скандальної спроби адміністрації Зеленського обмежити незалежність НАБУ.

У Fire Point підтвердили існування розслідування НАБУ, але применшили його значення, заперечуючи можливі звинувачення щодо компанії.

"Немає сенсу шукати таємниці там, де немає таємниць", – сказала головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех.

Водночас, за даними видання, Fire Point виявилася одним із найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем бюджетних коштів Міноборони на безпілотники.

Зокрема, у 2024 році фірма продала уряду своїх далекобійних дронів FP-1 на суму 13,2 мільярда гривень (приблизно $320 млн). Згідно зі своїм річним бюджетом, Міноборони минулого року витратило на дрони загалом 43 мільярди гривень ($1,04 мільярда).

Водночас у самій компанії Fire Point повідомили, що у 2024 році фірма продала близько 2000 далекобійних дронів, фірма продає дрони приблизно по $55 тис. за одиницю, що дозволяє оцінити продажі у $110 млн.

Між 2023 і 2024 роками дохід компанії, згідно з публічно доступною корпоративною документацією, зріс з $4 млн до понад $100 млн.

Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025 році за державними контрактами. Ірина Терех визнала, що компанія отримує кошти за "датською моделлю" фінансування через Міністерство оборони. Fire Point також отримала фінансування в рамках угоди на 5 мільярдів євро з урядом Німеччини, оголошеної в травні, додала представниця компанії.

Водночас донедавна компанія була практично невідомою поза оборонними колами України, але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала масштабну піар-компанію, в тому числі у західних ЗМІ, а президент Володимир Зеленський назвав ракету "Фламінго" "найуспішнішим" зразком української зброї та анонсував її масове виробництво.

НАБУ (1571) Зеленський Володимир (2578) ракети (358) Міндіч Тимур (1)
+10
Ми виготовили та запустили вже 10000 ракет, наступного року плануємо виготовити та запустити 1 мільйон ракет, потрібно лише фінансування. - звичайна зелена схема.
А знаєте, що мілярд дерев таки є - у Серебрянському лісі))
29.08.2025 15:55 Відповісти
+10
Нептун - це і є Грім другого покоління, Грім-2. Спитай Зеленського, чому закрив фінансування одразу з приходом до влади, і де ті розпіаерені ним "довгі" нептуни. Щороку в нас нова потужнай ***** від Зе під розпил західної допомоги.
29.08.2025 16:14 Відповісти
+9
РОЗАВИЙ ФЛАГМІНГО ЗЄЛЬОНАЙ шобли?
29.08.2025 15:49 Відповісти
У НАБУ все з головрю впорядку?????
Рашизм.тече в їх венах аж.дах зносить?
Ви, що там оху...ли зовсім?
29.08.2025 15:49 Відповісти
в НАБУ одні ращиські шпійони !!!
ти малюка-дві-обойми читаєш ?

.
29.08.2025 16:55 Відповісти
"Кому война , а кому мать родна!" Етнічна жидівська банда Бєні Бородатого в особах Вови **********, д'Єрьмака, Міндича, братів Шефірів, Боголюбова наживається на війні і горі українського народу. Для них, чим довше йде війна, тим краще. Жаль, що на них в Україні ніяк не знайдеться ******** Богдан Хмельницький, який розігнав би це шобло.
29.08.2025 17:36 Відповісти
РОЗАВИЙ ФЛАГМІНГО ЗЄЛЬОНАЙ шобли?
29.08.2025 15:49 Відповісти
Це розовий орган для показу патріотам
29.08.2025 16:25 Відповісти
він навіть літає !!!
реалі ???

ШІ може хоч ЗЄльону звізду смерті запустити....

.
29.08.2025 16:57 Відповісти
Ми виготовили та запустили вже 10000 ракет, наступного року плануємо виготовити та запустити 1 мільйон ракет, потрібно лише фінансування. - звичайна зелена схема.
А знаєте, що мілярд дерев таки є - у Серебрянському лісі))
29.08.2025 15:55 Відповісти
В Украине на..** собственных граждан, это нормальная модель поведения для любой власти. Порох обещал ракету Гром, с 2014 року. Нема такой ракеты. Зе и ко, обещали паляницю, маливныцю, фламингу, ******, шо Вам люби громадяне еще пообещать. Але гроши потрачены, а ракет нема.
29.08.2025 15:57 Відповісти
Нептун - це і є Грім другого покоління, Грім-2. Спитай Зеленського, чому закрив фінансування одразу з приходом до влади, і де ті розпіаерені ним "довгі" нептуни. Щороку в нас нова потужнай ***** від Зе під розпил західної допомоги.
29.08.2025 16:14 Відповісти
Ти не правий . Нептун- ніяк не може бути "Громом" , бо це протикорабельна ракета, а "Грім"-сухопутна.
29.08.2025 17:50 Відповісти
Фінансування виробництва за данською моделлю... А що, донори не цікавляться наскільки ефективно використовуються їхні кошти? Здається мені, що вони спроможні оцінити це швидше і краще ніж набу. Бо звідки знати тупому мусору економіку підприємства?
29.08.2025 16:26 Відповісти
Фламінго не буде)) отже презік рішив рекламу зробити, а там НАБУ ним займалося))) тут все ясно як білий день))) ракет не буде
29.08.2025 16:41 Відповісти
та невже якась людина НЕ з оточення президента може зробити щось варте уваги? та нізащо..., там й тільки там можуть розробляти та виробляти чудові ракети, прекрасні дрони й все інше, яке так потребує наш фронт..., всі інші просто нездатні й нехай навіть не намагаються щось робити... й саме головне, гроші повинні йти тільки туди, куди треба, а не на оте все ваше...
29.08.2025 16:45 Відповісти
За що українцям така кара?
29.08.2025 16:45 Відповісти
Очень хателось шашлыков.
29.08.2025 17:22 Відповісти
за лінь та боягузство
29.08.2025 17:48 Відповісти
Ха-ха-ха !!!!
вот єта поворот !!!

ЗЄля, ти повний.... !!!
тобі західні журналісти, обмануті цією фламінгою, твої гланди погані вирвуть !!!
29.08.2025 16:46 Відповісти
29.08.2025 16:51 Відповісти
Витрачати кошти на крилаті ракети з дозвуковою швидкістю, які легко можна збити - марно витрачати кошти. Питання - де наша балістика? Ну і звісно - де баканов? Зеклоунада продовжується......
29.08.2025 16:54 Відповісти
90% крилатих ракет дозвукові

біда у тому, що фламінго це ФЕЙК !!!!
діпфейк ери ШІ

.
29.08.2025 17:00 Відповісти
Та 100 % фейк!!! Хто повірить що Потужмен зробить ракету на 3000 миль ой тобто метрів КМ при цьому БЧ буде 1 тонна карл! 1 тонна !! І все це 1 ракета кожні 25- 27 годин з конвеєру !!!!
Це треба бути альтернативно обдарованим на весь "разум" щоб в таке вірити!! Тим більше вся його діяцльність це УБД та розпил грошей на ВПК
29.08.2025 17:57 Відповісти
Всіх в тюрму , на всі фламінго по всьому світу арешт . Бармалєї ." Чорт поймеш хто кому рідня "
29.08.2025 17:08 Відповісти
Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

29.08.2025 17:17 Відповісти
членорояль і дєрмак тут не прі дєлах...
29.08.2025 17:31 Відповісти
Не бачити ВСУ Фламінго як розових вух. Факт.
Краще допомагати Рошену, вони спонсорують Добрі Дрони, які роблять санкції в усіх позах з російськими НПЗ та пороховими/аміачними цехами .

П.с. хто небудь веде список всього що Потужмен напизz#дів ?????
29.08.2025 17:52 Відповісти
"Fire Point також отримала фінансування в рамках угоди на 5 мільярдів євро"

Все, до бабки не ходи- ракет не буде.
29.08.2025 18:04 Відповісти
о-ля-ля !!!!!

це - повна жо..па !
розмістити фуфло на міжнародному рівні і вкрасти такі гроші !

хто ж нам дасть хоч копійку фінансування під українську зброю ?
це - імпічмент !!!!!

.
29.08.2025 18:11 Відповісти
..рожевий фламінго.. після таких новин охуітєльно чомусь позеленів .
29.08.2025 18:06 Відповісти
Іде війна: вкрала сволота- на "передок" коли вижило, пощастило
29.08.2025 18:16 Відповісти
НЕПТУН - крилата ракета , ГРІМ - балістична ... учіть матчасть ...
29.08.2025 18:33 Відповісти

