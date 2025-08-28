Трамп фактически действует как российский агент, - президент Португалии Соуза

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соуза назвал лидера США Дональда Трампа человеком, который действует как "советский или российский" агент.

Об этом он заявил во время выступления на молодежном учебном мероприятии, цитирует Portugal Pulse, передает Цензор.НЕТ.

Соуза прокомментировал попытки Трампа выступить главным посредником между Россией и Украиной для прекращения войны.

Он выделил Трампа как пример нового, более эмоционального стиля политического лидерства, который стремится к прямому общению с гражданами, обходя традиционных медиапосредников, в мире, где изменилась динамика власти.

"С чем-то уникальным и сложным: высший лидер ведущей мировой супердержавы, объективно, является советским или российским агентом. Он действует как агент", - заявил президент Португалии.

Соуза отметил, что это не союз, построенный на дружбе или экономическом, идеологическом или доктринальном сотрудничестве.

"Я утверждаю, что, объективно, новое американское руководство стратегически принесло пользу Российской Федерации", - отметил он, ссылаясь на действия президента США относительно российско-украинской войны.

"Другими словами, они перешли от роли союзников на одной стороне к роли арбитров в этом конфликте... Ежедневно звучат страшные угрозы о санкциях. Были ли какие-то американские санкции против РФ при новом президенте? Никаких. И до сих пор угрожают огромными санкциями. Даже не представляют, что будет. Но известно, что ничего, потому что Европа недооценила Трампа и трампизм, и возможность внезапного изменения баланса сил", - продолжил президент Португалии.

Соуза добавил, что "арбитр" стремится вести переговоры исключительно с одной из сторон, исключая как Украину, так и Европу, которые были вынуждены навязать свое присутствие в последних дискуссиях о мире.

