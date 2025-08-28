РУС
2 670 50

Трамп фактически действует как российский агент, - президент Португалии Соуза

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соуза назвал лидера США Дональда Трампа человеком, который действует как "советский или российский" агент.

Об этом он заявил во время выступления на молодежном учебном мероприятии, цитирует Portugal Pulse, передает Цензор.НЕТ.

Соуза прокомментировал попытки Трампа выступить главным посредником между Россией и Украиной для прекращения войны.

Он выделил Трампа как пример нового, более эмоционального стиля политического лидерства, который стремится к прямому общению с гражданами, обходя традиционных медиапосредников, в мире, где изменилась динамика власти.

"С чем-то уникальным и сложным: высший лидер ведущей мировой супердержавы, объективно, является советским или российским агентом. Он действует как агент", - заявил президент Португалии.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Белый дом приравнял атаку РФ на Киев с ударами Украины по российским НПЗ

Соуза отметил, что это не союз, построенный на дружбе или экономическом, идеологическом или доктринальном сотрудничестве.

"Я утверждаю, что, объективно, новое американское руководство стратегически принесло пользу Российской Федерации", - отметил он, ссылаясь на действия президента США относительно российско-украинской войны.

"Другими словами, они перешли от роли союзников на одной стороне к роли арбитров в этом конфликте... Ежедневно звучат страшные угрозы о санкциях. Были ли какие-то американские санкции против РФ при новом президенте? Никаких. И до сих пор угрожают огромными санкциями. Даже не представляют, что будет. Но известно, что ничего, потому что Европа недооценила Трампа и трампизм, и возможность внезапного изменения баланса сил", - продолжил президент Португалии.

Соуза добавил, что "арбитр" стремится вести переговоры исключительно с одной из сторон, исключая как Украину, так и Европу, которые были вынуждены навязать свое присутствие в последних дискуссиях о мире.

Читайте также: "Любимая газета" Трампа New York Post призвала его усилить давление на Путина для мира с Украиной. ФОТО

Автор: 

+9
100%
показать весь комментарий
28.08.2025 21:40 Ответить
+9
Починає доходити до адекватних європейських політиків.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:41 Ответить
+8
Невже знайшовся , нарешті , хтось хто скаже в голос те , що і так всі розуміють ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:41 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.08.2025 21:40 Ответить
Цензор asset по відношенню до людини перекладається, як агент/агентура. Він каже, що Трамп є радянська/російська агентура.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:45 Ответить
Марсело каже, що Трамп діє як "радянський актив"

Marcelo says that Trump has been acting as a "Soviet asset" of Russia

мені на APPLE компі переклало автоматом це слово як й увесь текст як "актив". Але яка різниця!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 22:08 Ответить
кусок автоперкладу

"З чимось унікальним і складним: головний лідер провідної світової наддержави є, об'єктивно, радянським або російським активом. Він працює як актив", - заявив він.

Президент підкреслив, що це не альянс, побудований на дружбі чи економічній, ідеологічній чи доктринальній співучасті.

"Я заявляю, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зауважив він, посилаючись на дії президента США щодо українського конфлікту.

"Іншими словами, вони перейшли від союзників з одного боку до суддів виклику", - продовжив він, зазначивши, що цей суддя прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, за винятком України та Європи, які опинилися в мусушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях.
показать весь комментарий
28.08.2025 22:10 Ответить
Починає доходити до адекватних європейських політиків.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:41 Ответить
їх можна зрозуміти...їм там тільки в океан потім стрибати
показать весь комментарий
28.08.2025 21:44 Ответить
Невже знайшовся , нарешті , хтось хто скаже в голос те , що і так всі розуміють ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:41 Ответить
А як діють зєля ,дєрьмак ,татаров і т.д ? Не як кацапські агенти ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:42 Ответить
ніколи рудий не був так близько до провалу
показать весь комментарий
28.08.2025 21:42 Ответить
Провал вже близько
показать весь комментарий
28.08.2025 21:45 Ответить
Ого, сильно. Цікаво, яка буде відповідь США . . . Тарифи на товари з Португалії ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:42 Ответить
буде підтверженям о рудий агент раші
показать весь комментарий
28.08.2025 21:44 Ответить
Вино Port +100000000% тариф
показать весь комментарий
28.08.2025 21:47 Ответить
Завтра на Португалію накладуть НАЙКРАЩІ І НАЙВЕЛИЧНІШІ ТАРИФИ!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:48 Ответить
І АУГ відправлять, для "боротьби" з поргульским "диктатором"...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:52 Ответить
Пазл складається потроху?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:42 Ответить
Ну нарешті хтось сказав- а король то гол.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:42 Ответить
Трамп догуя шо наобіцяв а зараз завис
показать весь комментарий
28.08.2025 21:43 Ответить
У португальського політика є таки яйця, на відміну від всіх інших! 👍
показать весь комментарий
28.08.2025 21:43 Ответить
всі інші то теж чудово розуміють, та in-private те ж саме говорять.
але мусять грати за іншими правилами, як лікарі - аби не нашкодити, бо то руде, пихате лайно може шкодить вже бездіяльністю, а коли ще відкрито почне проти всіх грати ..
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Все чітко. Ніякого "непередбачуваного" Трумпа не існує...
До речі президент Марсело соціаліст, тобто лівак.
А ліваки приховано, чи на яву ******* москалів.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:49 Ответить
Тобто - лівак (який любить москалів) критикує Трампа за те , що той любить москалів ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:56 Ответить
А як діяв сирник ,перекинувши боєздатні війська на курщину ,внаслідок чого ми втратили частину Донеччини ?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:44 Ответить
Так це нарешті європейський прорив відносно трампа.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:45 Ответить
Про ОЧЕВИДНЕ, для усього Світу, простими словами, донесла правдива Людина! У Білому домі, розсекречено чергового, московського вертухая-банкрота!
Ось тобі, і прутін день!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:45 Ответить
Нарешті хтось наважився це висловити
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Жму руку, обнимаю)
А третього, який їм обом колись, коли був при владі тиснув руку, чого з фото вирізали?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Нарешті хоч хтось з високопосадовців це озвучив, а то я почувався трохи не тойво, коли називав його "агєнт краснов"
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Трамп розкритий кремлівський "сексот", всі це розуміють, тільки доні думає що він "секретний".
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Скільки мотузочці не витися, а кінець буде
показать весь комментарий
28.08.2025 21:47 Ответить
Так і є. Згадайте яка була істерика в Тампона в 23-24-х роках коли Байден давав Україні зброю, а Сосія роками билася головою об Авдіївку, Бахмут і Соледар. Тоді Тампон спромігся заблокувати Україні допомогу і рашисти прорвали фронт. Ще візьміть до уваги що в Європі також агенти Тампона Орбан і Фіцо постійно блокують Україні допомогу, а також санкції проти Сосії. Тампон даже допоміг ***** почати війну проти Ізраїлю і на цьому фоні виграв вибори з лозунгами що якщо його виберуть то він закінчить всі війни. Тільки Тампон мовчить що всі війни почав його кращий друг *****.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:49 Ответить
Нарешті хоч хтось назвав речі своїми іменами. Але Португалію мені шкода...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:50 Ответить
чому ? мені рудого шкода
показать весь комментарий
28.08.2025 21:53 Ответить
любі дії проти Португалії будуть розцінюються як те шо Трамп агент раши
показать весь комментарий
28.08.2025 21:55 Ответить
Себе і свою країну пошкодуй. В них все добре і буде добре завдяки принесеній в жертву Україні і українцях.

Португалію йому шкода...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:58 Ответить
Президент Португалії має здоровий глузд-респект...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:54 Ответить
а які там підараси пригрілися в адміністрації трампа, чого вартує тільки серьога горячєв …
показать весь комментарий
28.08.2025 21:55 Ответить
Так він і є агєнт ''красноФФ''
показать весь комментарий
28.08.2025 21:58 Ответить
Перший що заявив вголос про що бояться сказати інші.Буде і другий...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:59 Ответить
Макарон , виходь !
показать весь комментарий
28.08.2025 22:02 Ответить
Та цей в очі буде заглядати,вже ці рухи були-закінчились звінками *****.
показать весь комментарий
28.08.2025 22:05 Ответить
Чому "як"?
показать весь комментарий
28.08.2025 22:01 Ответить
Воно про це, давно хрюкало! Імбіцили ті, хто цьому не вірив!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 22:02 Ответить
а шо ти тут робиш роскосий бурят ?
показать весь комментарий
28.08.2025 22:03 Ответить
Бычик
показать весь комментарий
28.08.2025 22:04 Ответить
Чувак! Ти красунчик! Я люблю Португалію! Хочу, щоб це був челендж "Назви Трампа російським агентом"
показать весь комментарий
28.08.2025 22:02 Ответить
Трампутiн - .уйло, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-а-а !!! Це сама очевиднiсть.
показать весь комментарий
28.08.2025 22:04 Ответить
Ох ***. такі заяви не наближають, а навпаки, віддаляють містера Рудого Чуба від Нобеля. ) і таких заяв має бути більше, щоб того Чуба аж підкидало від них..
показать весь комментарий
28.08.2025 22:05 Ответить
Єшчо нікада Штірліц нє бил так блізак к правалу
показать весь комментарий
28.08.2025 22:08 Ответить
Це єдиний президент, який не злякався сказати правду про Трампа. Молодець Марсело Ребелу ді Соуза!
показать весь комментарий
28.08.2025 22:09 Ответить
 
 