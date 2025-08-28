Белый дом приравнял атаку РФ на Киев к ударам Украины по российским НПЗ
В Белом доме предположили, что Россия и Украина не хотят прекращения войны, поскольку обе стороны продолжают удары друг против друга.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, президент США Дональд Трамп "не доволен, но не удивлен" атаками РФ на Киев.
"Это две страны, которые находятся в состоянии войны уже очень давно. Россия атаковала Киев, а также Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, они вывели из строя 20% мощностей российских НПЗ во время атак в течение августа... Возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее прекратить", - сказала она.
Повторяя предыдущие заявления американского президента, Левитт добавила, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, но "лидеры обеих стран также должны этого хотеть".
Американский президент сделает дополнительные заявления по этому поводу в ближайшее время, резюмировали в Белом доме.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Є дві важливі речі.
1.Це ще й ще раз вказує виборцям Трампа на правду його відношення до Ху
2. А українцям допомагає розібратся ЯК й КИМ Зеленський вирішуєї хню долю сьогодні - Єрмаком та Сітефанишиною САМЕ СЬОГОДНІ після ночі ТЕРОРУ
3. Але 20% названі блондинкою - загубленого знаряддя для тероризму (НПЗ) для терориста - це оцінка сил оборони ЗСУ без допомоги зброї США!!!
Про дипломатку втікшу від кари суду вже коментують рашисти.
«Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи (...) - реализовать полностью все договоренности с https://lenta.ru/tags/geo/vashington/ Вашингтона - договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочная гарантия безопасности Украине», - заявил Зеленский.
На эту должность ранее https://lenta.ru/news/2025/07/17/stala-izvestna-prichina-otkaza-umerovu-v-dolzhnosti-posla-v-ssha/ планировали назначить экс-министра обороны страны https://lenta.ru/tags/persons/umerov-rustem/ Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.
До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины https://lenta.ru/news/2025/07/16/na-ukraine-vozbudili-delo-o-korruptsii-protiv-ushedshey-v-otstavku-vitse-premiera/ возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
Це таке, після розстрілу школярів, у школі США!?!?!
спискивідеозаписи Ху?ла
А який ваш варіант, пані та панове?
і в результаті сформулював кілька універсальних законів.
1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до втрат іншої людини або групи людей,
і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості. Висновок із закону: дурень небезпечніший за бандита.
Він уже домовився з пуйлом торгувати, йому не вигідно тепер чи пізніше вводити нові санкції.
Пуйло це знає і робить що хоче.
Оце і всі карти
Але нормальній людині не прийшло б у голову казати, що вони тотожні.
І головує у нас віслюк, а не лев.
Тому залишається тільки обтікати або не звертати уваги.
Трумп закатав в асфальт ракетні програми!
Трумп разводив війська!
Трумп розміновував акваторію Азова!
Трумп прибирав бригаду з Гостомеля!
Трумп поставив головою СБУ Баканова, який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ!
А до цього Трумп знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
Пригадаємо нашого шапкокрада овоча - так само косив під дурачка, молов усяку бздуру, але попри це чітко виконував вказавки своїх кураторів з рашистської пітьми.
Цитата дня:
@ Президент Португалії Ребелу де Соуза:
«Лідер провідної світової наддержави об'єктивно є радянським чи російським агентом. Він діє як агент».
https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small
Рудий "король" виявився не тільки "голим" а ще й маріонеткою пуйла.
Посла США треба викликати на килим!
Просто тварюки
БіломуЧорному домі. Врекли кляті москалі Діда. Кругом москалі і Трамп, ні одноі душі хрещеноі. Сумно.
Для Трампа Україна - це частина СРСР, яку треба повернути у СРСР після негараздів розпаду СРСР.
Й Трамп бажає для USA шляху до "царства як у Путіна" - щоб все вирішував "цар всія всесвіту". Й щоб таким царем признали Трампа…
Просто Штати поводили себе хітріше рашки , начебто вони "ні при ділах", хоча вони діють проти України разом з рф.
А зараз взагалі якийсь цирк - президент США → агент "Краснов". П#здєц повний.