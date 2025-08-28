Белый дом приравнял атаку РФ на Киев к ударам Украины по российским НПЗ

В Белом доме предположили, что Россия и Украина не хотят прекращения войны, поскольку обе стороны продолжают удары друг против друга.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США Дональд Трамп "не доволен, но не удивлен" атаками РФ на Киев.

"Это две страны, которые находятся в состоянии войны уже очень давно. Россия атаковала Киев, а также Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, они вывели из строя 20% мощностей российских НПЗ во время атак в течение августа... Возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее прекратить", - сказала она.

Повторяя предыдущие заявления американского президента, Левитт добавила, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, но "лидеры обеих стран также должны этого хотеть".

Американский президент сделает дополнительные заявления по этому поводу в ближайшее время, резюмировали в Белом доме.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

