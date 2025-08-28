РУС
Белый дом приравнял атаку РФ на Киев к ударам Украины по российским НПЗ

Последствия удара РФ по Киеву 28 августа

В Белом доме предположили, что Россия и Украина не хотят прекращения войны, поскольку обе стороны продолжают удары друг против друга.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США Дональд Трамп "не доволен, но не удивлен" атаками РФ на Киев.

"Это две страны, которые находятся в состоянии войны уже очень давно. Россия атаковала Киев, а также Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Фактически, они вывели из строя 20% мощностей российских НПЗ во время атак в течение августа... Возможно, обе стороны этой войны не готовы сами ее прекратить", - сказала она.

Повторяя предыдущие заявления американского президента, Левитт добавила, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, но "лидеры обеих стран также должны этого хотеть".

Американский президент сделает дополнительные заявления по этому поводу в ближайшее время, резюмировали в Белом доме.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Киев (26022) обстрел (29195) Трамп Дональд (6488) война в Украине (5856) Ливитт Кэролайн (37)
+21
просто тварь. не трамп, він дєдушка кіздуватий, а оте, що за його спиною відробляє фсбешні накази
28.08.2025 21:06 Ответить
+16
Огидні, огидні до рвоти… Увесь кабінет трампа це якісь рептилоїдні істоти.
28.08.2025 21:08 Ответить
+16
Підписання з США договір про рідкоземельні мінерали дають своє потужне *****.
28.08.2025 21:10 Ответить
а ця пані Левітт нічого не додає від себе? Коли США потрібно було приструнити Іран вони це зробили!
28.08.2025 21:05 Ответить
Ні вона ще й ще показала ЩО ТРАМП ПРИРІВНЮЄ військово важливі цілі до ТЕРОРИЗМУ
Є дві важливі речі.
1.Це ще й ще раз вказує виборцям Трампа на правду його відношення до Ху
2. А українцям допомагає розібратся ЯК й КИМ Зеленський вирішуєї хню долю сьогодні - Єрмаком та Сітефанишиною САМЕ СЬОГОДНІ після ночі ТЕРОРУ
3. Але 20% названі блондинкою - загубленого знаряддя для тероризму (НПЗ) для терориста - це оцінка сил оборони ЗСУ без допомоги зброї США!!!
28.08.2025 21:27 Ответить
ПРОТЕСТ НОВОЇ ПОСЛИЦІ буде - він буде чи ні? Сеньйор ЧЛЕНОМГРАЙ кого ти призначив захищати обличчя України?
Про дипломатку втікшу від кари суду вже коментують рашисти.
28.08.2025 21:42 Ответить
ось цитата з ЛЕНТА РУ (вибачайте мовою видання цапів) - гордимося українці!!!

«Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи (...) - реализовать полностью все договоренности с https://lenta.ru/tags/geo/vashington/ Вашингтона - договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочная гарантия безопасности Украине», - заявил Зеленский.

На эту должность ранее https://lenta.ru/news/2025/07/17/stala-izvestna-prichina-otkaza-umerovu-v-dolzhnosti-posla-v-ssha/ планировали назначить экс-министра обороны страны https://lenta.ru/tags/persons/umerov-rustem/ Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины https://lenta.ru/news/2025/07/16/na-ukraine-vozbudili-delo-o-korruptsii-protiv-ushedshey-v-otstavku-vitse-premiera/ возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
28.08.2025 21:51 Ответить
Пані Левітт схожа на жінку ле<кої поведінки, якій пощастило на самому початку кар'єри ескортниці підчепити багатого, хоч і значно-значно старшого впливового дядька. Тому відповідна кар'єра не задалася, але ж талант не пропав.
28.08.2025 22:01 Ответить
причинно-наслідковий звʼязок втрачено….
28.08.2025 21:05 Ответить
просто тварь. не трамп, він дєдушка кіздуватий, а оте, що за його спиною відробляє фсбешні накази
28.08.2025 21:06 Ответить
Щось з головами, у сьогоднішньому Білому Домі, не гаразд!
Це таке, після розстрілу школярів, у школі США!?!?!
28.08.2025 21:06 Ответить
Там страхпобачити опублікованими списки епштейна і списки х...ла про те як трамп насилував дітей.
28.08.2025 21:09 Ответить
Да за таке срока давності в США немає, а по морді Трампона, це можливо, у нього нізькі моральні принципи, розбещене дитинство, безкарність , задачка сошлась с отвєтом, а щє співпрацю російською мафією, не зрозуміло, а в США що фбр, гарно працює тільки в серіалах?
28.08.2025 21:16 Ответить
Ви хтіли сказати - списки відеозаписи Ху?ла
28.08.2025 21:16 Ответить
Так і це теж. Я думаю не тільки доні мав дівчат і в мацкве, тому там є свій список і відео пдерсів
28.08.2025 21:18 Ответить
У Білому домі або всі дебіли, або агенти Параши.
А який ваш варіант, пані та панове?
28.08.2025 21:06 Ответить
Hibridnii variant !
28.08.2025 21:08 Ответить
"Діє на користь Росії": президент Португалії заявив, що Трамп - радянський агент
28.08.2025 21:16 Ответить
Італійський історик-економіст https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Карло Чіполла довгі роки досліджував природу людської дурості,
і в результаті сформулював кілька універсальних законів.

1. Людина завжди недооцінює чисельність ідіотів, які її оточують.
2. Ймовірність того, що людина дурна, не залежить від інших її якостей.
3. Дурень - це людина (суб'єкт), чиї дії ведуть до втрат іншої людини або групи людей,
і при цьому не приносять користі самому суб'єкту (дурневі) або навіть обертаються шкодою для нього.
4. Розумні завжди недооцінюють руйнівний потенціал дурнів.
5. Дурень - найнебезпечніший тип особистості. Висновок із закону: дурень небезпечніший за бандита.
28.08.2025 21:38 Ответить
Варіан тільки один- агенти мацкви! 🤬
28.08.2025 21:49 Ответить
забудьте про монолітність країн. це все у минулому: хочете вітькова - це до здачі. хочете рубіо - це перемовини. хотите келога- це до протиборства.
28.08.2025 21:56 Ответить
Добре, що в коментах на цензорі під новинами про війну, Трампа, США, ітд всі розумні і зовсім не агенти кого небуть.
28.08.2025 22:00 Ответить
Х. йло точно має компромат на трампа, як і на гнусавого)))
28.08.2025 21:06 Ответить
От і все що треба знати про рудого ТрампПаруТижнів.... нікчемна декорація-балабол яка ховається за авторитет великої країни США
28.08.2025 21:07 Ответить
Нас хочуть вбити. Ми не хочемо здохнути. Це не одне й те ж саме.
28.08.2025 21:07 Ответить
Прирівняв *** до пальця - ми пожари розводим а кацапи людей вбивають
28.08.2025 21:08 Ответить
А може то вони курять не там де треба… тобто саме там. А в загальному:- нинішній оральний кабінет в своєму репертуарі.
28.08.2025 21:45 Ответить
Трамп не хоче миру, а хоче припинення війни на будь-яких умовах.
Він уже домовився з пуйлом торгувати, йому не вигідно тепер чи пізніше вводити нові санкції.
Пуйло це знає і робить що хоче.
Оце і всі карти
28.08.2025 21:08 Ответить
Огидні, огидні до рвоти… Увесь кабінет трампа це якісь рептилоїдні істоти.
28.08.2025 21:08 Ответить
"то бензин в то дети"
28.08.2025 21:10 Ответить
Бензин для ноговажлевіше бо то бабло. Діти для Доні розбещенеа та потворна розвага.
28.08.2025 21:13 Ответить
Підписання з США договір про рідкоземельні мінерали дають своє потужне *****.
28.08.2025 21:10 Ответить
Трампу дітей не жаль. Він їх насилував пачками. Можливо він торчить від звістки про їх вбивство. Він цинік
28.08.2025 21:12 Ответить
Так я про це саме писав як тільки почались наші удари по нпз ,що рашка за нанесе удари у відповідь .А ви що думали ,що буде по-іншому.
28.08.2025 21:13 Ответить
Ніхто так не думав.
Але нормальній людині не прийшло б у голову казати, що вони тотожні.
28.08.2025 21:14 Ответить
Чому не тотожні ,кацапи ж били по нафтовидобутку і ГТС.
28.08.2025 21:17 Ответить
5 поверхівка в Києві, 20 вбитих і кацапський Нпз - то одне і теж? Ви дебіл?
28.08.2025 21:22 Ответить
Не вважайте кацапів повними дебілами ,неподалік від того будинку знаходиться залізнична станція "Дарниця " і Рембаза ,,ну а точність кацапських ракет ,самі розумієте яка ,до речі пам'ятаєте удари по Лук'янівці ,по чому ви вважаєте вони били по Лук'нівському ринку чи по в'язниці ,ні вони били по заводу Артема,у тому то й справа.
28.08.2025 21:35 Ответить
Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ.
28.08.2025 21:24 Ответить
Вони наносять удари тому що вони моральні ур?дьі, а не "у відповідь за нпз".
28.08.2025 21:18 Ответить
Так я це і без тебе знаю ,але крім цього вони ще б'ють по нафтовидобутку , ГТС і енергетиці .
28.08.2025 21:21 Ответить
Кацапоїд, а нічого що Сосія з самого початку війни зруйнувала тисячі будинків і вбила десятки якщо не сотні цивільних, коли Україна жодного пострілу не робила в сторону Сосії не те що по НПЗ? Чи тобі очі роздерти і натянути на сраку щоб ти побачило що твій московський Фюрер маніяк який вбив мільйони людей без причини чисто тому що йому подобається вбивати людей
28.08.2025 21:26 Ответить
А ти що вчора народився ,так путлєр з самого початку свого президентва з 2000 року каже .що він хоче відновити рашку в межах ссср . Тим більше зєля зробив йому королівський подарунок дозволивши виїзд 18-22 річним ,що скоро будемо пенсіонерів мобілізувати.
28.08.2025 21:58 Ответить
Кацап Льоша! Удари по НПЗ - це і є "удари у відповідь"! Не намагайся видумати іншу "кацапську" реальність!
28.08.2025 21:47 Ответить
Так кацапи роіб'ють весь наш нафтовидобуток ,ГТС і енергетику ,чим будеш по рашці бити - міфічними фламінго ?
28.08.2025 22:01 Ответить
Так ти і живеш в паралельній реальності гівномарафону і зєліних відосіків.
28.08.2025 22:03 Ответить
Ну... а нам і нема чим бити по Роісє, як вона б'є по нам.
І головує у нас віслюк, а не лев.

Тому залишається тільки обтікати або не звертати уваги.
28.08.2025 21:13 Ответить
2+2=3 ..Все що треба знати про тупий Госдєп .
28.08.2025 21:13 Ответить
Трамп незадоволений вимогами Зеленського та Європи щодо завершення війни в Україні і вважає їх - нереалістичними. Вони мають визнати, що Україна втратить частину територій, - журнал Atlantic Видання пише, що Трамп просто хоче, щоб війна в Україні закінчилася. «Майже не має значення як».
28.08.2025 21:13 Ответить
Це Трамп винуватий ,що зєля розмінував Чонгар і просрав Південь ?
28.08.2025 21:23 Ответить
Так саме Трумп розмінував Чонгар і просрав Південь!
Трумп закатав в асфальт ракетні програми!
Трумп разводив війська!
Трумп розміновував акваторію Азова!
Трумп прибирав бригаду з Гостомеля!
Трумп поставив головою СБУ Баканова, який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ!
А до цього Трумп знущався з всього українського, називав Україну повією, разом з терористами закликав шатати владу у Києві, реготав з голодомору, армії, мови, побиття на Майдані, бігав від повісток. Але це не завадило "мудрому наріду" вибрати його Президентом та Верховним Головкомом.
28.08.2025 21:31 Ответить
Ну а дивані ура-патріоти вважають що винуватий не зєля ,а Трамп.
28.08.2025 21:37 Ответить
Ну і як кажуть кацапи -" віщенка на тортік" _"ВЛАДІМІР ВЛАДІМІРОВІЧ ЗАБЄРІТЄ МЄНЯ ЗА ДОЛГІ !"
28.08.2025 21:40 Ответить
Язик повертається,порівнюючи удари по НПЗ і по житловим забудовам.Того Трампа можна порівняти з ЗЕленським - обидва щось обіцяють тільки нічого не відбувається.Від їхнього балабольства тільки ПШИК.
28.08.2025 21:14 Ответить
"Антитерористична операцiя не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години» (с).
28.08.2025 21:19 Ответить
Та забити на їх порівняння.Сьогодні мінус 25% переробки затра 30...аж до 100%.
28.08.2025 21:15 Ответить
Кудись зникли наші місцеві шанувальники іржавого. Він же ж мав бути нашим рєзкім рятувальним колом, нєтошоотобайден. Де ви, курви пришелепкуваті, позникали? Ті, хто зʼїбав закордон, можуть не перейматися
28.08.2025 21:16 Ответить
Єдиний лідер європейської держави назвав Тромба тим, ким він є насправді.
Пригадаємо нашого шапкокрада овоча - так само косив під дурачка, молов усяку бздуру, але попри це чітко виконував вказавки своїх кураторів з рашистської пітьми.

Цитата дня:

@ Президент Португалії Ребелу де Соуза:

«Лідер провідної світової наддержави об'єктивно є радянським чи російським агентом. Він діє як агент».

https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GzdIZo_WUAEmUUw?format=jpg&name=small
28.08.2025 21:16 Ответить
в нас про це кожен школяр знає
28.08.2025 21:19 Ответить
Чи дасте посилання на джерело? Дякую
28.08.2025 21:20 Ответить
https://t.me/voynareal/121111 Відео
28.08.2025 21:22 Ответить
Дякую, свіжак, не очікував. Що ж з ним тепер буде ((
28.08.2025 21:28 Ответить
Нічого страшного , його знімуть , а трумпа повісять , звісно якщо доживе ((
28.08.2025 21:34 Ответить
А зєля не агент ?
28.08.2025 21:24 Ответить
Ви мені щойно відповіли на інший комент в хамській манері та з "тицянням", наче собі пальцем дупу прочищаєте. Не дивно, що Ваші конспірологічні зойки на форумах, про зелю агента, залишаються без уваги. А тут - заява чинного Президента європейської країни. Я б тепер запропонував йому політичний притулок, але саме в нас, це не найкращий варіант.
28.08.2025 21:32 Ответить
А що , у Португалії йому загрожує небезпека що президенту країни потрібно шукати притулок ? Він просто висловив думку усієї Європи , не будуть же уголос про це казати Макрон чи Мерц , їм іще дурнуватого гольфіста до тями приводити щоб більшого клопоту не натворив .
28.08.2025 21:37 Ответить
Застрелять як Кеннеді, влаштують заколот, або кризу та повстання - й розлючений натовп сам його повісить.
28.08.2025 21:48 Ответить
Трамп об'єктивно є радянським або російським агентом. Він функціонує як агент - Президент Португалії
28.08.2025 21:16 Ответить
Чи дасте посилання на джерело з цього гештальту?
28.08.2025 21:21 Ответить
https://t.me/voynareal/121111 Відео
28.08.2025 21:23 Ответить
Посібник терориста, вбивці, кремлівського маніяка Дональд Трамп, і це вже нічим не прикриєшь.
Рудий "король" виявився не тільки "голим" а ще й маріонеткою пуйла.
28.08.2025 21:19 Ответить
Прирівняв теж саме що привітав
28.08.2025 21:19 Ответить
**** рижа. Просто ублюдок. Воно прирівняло масове вбивство цивільних до удари по військовим об'єктам Сосії. Тобто Україна у відповідь за те що Сосія знищила українські НПЗ і всі ТЕС може бити ракетами по житлових будинках моцкви? Може хватить вже грати з Тампоном в перемир'я і різні мирні плани. НЕвже не видно щоб ***** не робило, Тампон буде в усьому звинувачувати Україну. І те ж саме буде з гарантіями безпеки і мирними угодами. ***** їх порушить а Тампон і сша замість того щоб допомагати Україні навпаки звинучатить Україну в провокаціях. Тому мінімізувати відносини з Тампоном і почати гатити ракетами по всій Сосії щоб там аж верещали як свині.
28.08.2025 21:22 Ответить
Такі реалії. Госдепом управляє Гомер Сімпсон!
28.08.2025 21:35 Ответить
І щось мені підказує що Тампон підтримує ці удари по Україні. Це як казав Келог, бити осла по морді щоб слухався. Хто не пам'ятає, ослом Келог називав Україну. Пора вже визнати що сша нам не союзник а наш ворог. І єдине що стримує Тампона до відкритого протистояння проти України це те що американський народ і Європа виступлять проти Тампона і його банди яка захопила америку
28.08.2025 21:37 Ответить
П!дари не хочуть припинення вогню. Хочуть переговорів. Це плюгаве чмо особисто сказало Трампу. Чому здивування? Мабуть для тупих у дурдепі треба почати бити і по житлових кварталах, а не тільки нпз. Тоді настане розуміння.
28.08.2025 21:23 Ответить
таку ж цинічно-дебільну заяву як і небілдім
28.08.2025 21:23 Ответить
Щоб ти сдохла, мерзенна потвора! Прирівняти Нпз до 20 вбитих (з них 4 дітей) в жилих домах, це я вже взагалі не знаю, ким треба бути
Посла США треба викликати на килим!
Просто тварюки
28.08.2025 21:25 Ответить
Да здравствует 11 сентября
28.08.2025 21:26 Ответить
Тобто нехай вони гатять і вбивають, а українець має ковтати і стати з проханням на коліна? А нічого, що пиня розуміє тільки силу? І що ці суки зробили з нашими НПЗ? Якийсь сюр....
28.08.2025 21:27 Ответить
Зеленський: Удар Росії по Україні - це удар по Трампу
28.08.2025 21:27 Ответить
28.08.2025 21:28 Ответить
В дебилизме трампакса, сомневается только глубинный нарот и русофобы...
28.08.2025 21:28 Ответить
Під час Другої Світової США (з британцями) активно бомбили нафтопереробні заводи Третьго Рейху. В результаті виробництво пального в Рейху впало на понад 90%, і це стало однією з ключових причин, чому танки стояли без руху, а літаки лишалися на землі.
28.08.2025 21:30 Ответить
Це не можна порівняти..різні площіі можливості виробництва пального
28.08.2025 21:41 Ответить
Щось подібне я чекав від цього довбня. Можна тільки уявити які таргани в нього в голові. Зелі потрібно по тихому злізти з теми Трамп-миротворець і працювати з ЄС
28.08.2025 21:30 Ответить
Оце менталітет Трампа як бізнесмена-президента ,що все вимірює в кількості DEAL. Тобто в його голові допустимо склалося ,що кількість вбитих руснею українців можна співставити з кількістю барелів спаленої Україною руснявої нафти.
28.08.2025 21:48 Ответить
Це ніяка не МАГА Америка, а догори дригом Америка, цинічна, тупа, безпринципна і брехлива.
28.08.2025 21:31 Ответить
"А по утру они проснулись..."
28.08.2025 21:31 Ответить
Тому що там рижа , аморальна гнида зараз при владі.
28.08.2025 21:32 Ответить
Уравнитель поселився в Білому Чорному домі. Врекли кляті москалі Діда. Кругом москалі і Трамп, ні одноі душі хрещеноі. Сумно.
28.08.2025 21:34 Ответить
Все просто: Трамп на боці моськовії, яка для нього все ще є "СРСР".
Для Трампа Україна - це частина СРСР, яку треба повернути у СРСР після негараздів розпаду СРСР.
Й Трамп бажає для USA шляху до "царства як у Путіна" - щоб все вирішував "цар всія всесвіту". Й щоб таким царем признали Трампа…
28.08.2025 21:37 Ответить
https://www.instagram.com/reel/DN6HlwHDBp4/ Відео без перевода президента Португалії
28.08.2025 21:37 Ответить
США були і є ворогом України, (чи не Штати давали Україні гарантії безпеки коли відібрали у України - ЯЗ ?)
Просто Штати поводили себе хітріше рашки , начебто вони "ні при ділах", хоча вони діють проти України разом з рф.
А зараз взагалі якийсь цирк - президент США → агент "Краснов". П#здєц повний.

28.08.2025 21:39 Ответить
у нас це кожен малюк знає
28.08.2025 21:40 Ответить
Давай тіки не кизди! ЯЗ відібрала рашка! А США дало мільярди доларів Україні за це, що спасло тоді економіку від колапсу!
28.08.2025 21:55 Ответить
Канєшна, канєшна(((:
28.08.2025 22:08 Ответить
Якби росія по США била б ракетами по їхніх мирних жителях, США у відповідь би пів росії розбомбили б ракетами, а Україні не можна ніяк росії відповідати і росію карати, треба просто терпіти як росіяни нас вбивають.
28.08.2025 21:50 Ответить
можна у всі дирки але тільки своїм
28.08.2025 22:02 Ответить
Та відповідвйте, відосиками з ракетами замість самих ракет.
28.08.2025 22:11 Ответить
ідіократія вже тепер
28.08.2025 22:01 Ответить
Цинічні мерзоти
28.08.2025 22:10 Ответить
 
 