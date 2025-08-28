УКР
11 418 127

Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ

Київ після удару РФ 28 серпня

У Білому домі припустили, що Росія та Україна не хочуть припинення війни, оскільки обидві сторони продовжують удари одне проти одного. 

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, президент США Дональд Трамп "не задоволений, але не здивований" атаками РФ на Київ.

"Це дві країни, які перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ під час атак протягом серпня... Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити", - сказала вона.

Повторюючи попередні заяви американського президента, Левітт додала, що Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася, але "лідери обох країн також повинні цього хотіти".

Американський президент зробить додаткові заяви з цього приводу найближчим часом, резюмували в Білому домі. 

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Топ коментарі
+31
просто тварь. не трамп, він дєдушка кіздуватий, а оте, що за його спиною відробляє фсбешні накази
28.08.2025 21:06 Відповісти
+27
Огидні, огидні до рвоти… Увесь кабінет трампа це якісь рептилоїдні істоти.
28.08.2025 21:08 Відповісти
+23
а ця пані Левітт нічого не додає від себе? Коли США потрібно було приструнити Іран вони це зробили!
28.08.2025 21:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Плювати на цього Янєлоха → краще почитай Павла Штепу.
28.08.2025 22:44 Відповісти
Якби росія по США била б ракетами по їхніх мирних жителях, США у відповідь би пів росії розбомбили б ракетами, а Україні не можна ніяк росії відповідати і росію карати, треба просто терпіти як росіяни нас вбивають.
28.08.2025 21:50 Відповісти
можна у всі дирки але тільки своїм
28.08.2025 22:02 Відповісти
Та відповідвйте, відосиками з ракетами замість самих ракет.
28.08.2025 22:11 Відповісти
ідіократія вже тепер
28.08.2025 22:01 Відповісти
Цинічні мерзоти
28.08.2025 22:10 Відповісти
кончені ідіоти та дебіли
28.08.2025 22:22 Відповісти
В команді старого клоуна самі цинічні та аморальні істоти, позбавлені емпатії
28.08.2025 22:17 Відповісти
рудий пердун з ім'ям краснов хоче капітуляції України.
28.08.2025 22:18 Відповісти
Реальність така, що усі країни світу наша війна влаштовує. Так само як і зеленського з путіном.
28.08.2025 22:19 Відповісти
Якщо росія припинить стріляти та виведе свої війська з України - припиниться війна.
Якщо ж припинять стріляти українці та відведуть свої війська - припинить своє існування Україна.
Ось це - фундаментальна різниця.
Єдина причина війни - це росія.
Всі, хто вимагає "замирення" з агресором з боку України, "домовитися десь посередині" і т.д. - просто прагнуть знищення України і є ворогами українців та України.
28.08.2025 22:24 Відповісти
Це ви розумієте й всі притомні люди…, а хто сказав, що Трамп притомний…, він другий строк при владі, а йому все доводиться розжовувати, ніби він вчора народився…, часто він просто несе ахінею, а нормальні люди вимушені це слухати та ще якось і про щось з ним домовлятись…
28.08.2025 22:30 Відповісти
Так не один же Трамп. Здається, що такою там стала більшість, 50%+1.
28.08.2025 22:39 Відповісти
Цi поци опустили Бiлий Дiм не по дитячому. Але ж бо, iм, як i пинi, вже не вiдмитись.
28.08.2025 22:30 Відповісти
Краще б ця падаль мовчала.
28.08.2025 22:34 Відповісти
Яка огидна нікчема...
28.08.2025 22:35 Відповісти
Прирівняти НПЗ до житлової багатоповерхівки? They have made America great again!
28.08.2025 22:37 Відповісти
тож висновок напрошується очевидний, якщо для недоумків з америки удари по нпз дорівнюють ударам балістикою по будинках з дітьми то може прийшов час для кільканадцяти крилатих ракет по мацькві і лянєнграду щоб більше ні в кого не було дурнуватих запитань і ще більш дурнуватих порівнянь, а то якось воно паритет ну ніяк не складається
28.08.2025 22:43 Відповісти
"Білий" дім вже давно таким не є, а становить смердюче скописько продажних, лицемірних, жадібних та нахабних антиукраїнських потвор в дорогих костюмах та ошатних краватках!
28.08.2025 22:50 Відповісти
Это уже не Белый, а Чёрный Дом, не хватает только вражеского триколора на его флагштоке!
28.08.2025 22:59 Відповісти
керолайн левітт -- майже еталонна тупа курка.

І у трампівській камарільї всі такі.
28.08.2025 23:19 Відповісти
трамп і його оточення, на відміну від зелебобів, прекрасно бачать, як багатіє на війні влада України, а тому намагаються донести зелебобам, що вони не згодні годувати наших корупціонерів. Біда буде, якщо годувати нашу крадівливу зе-гнидоту, тобто давати гроші на озброєння, перестануть і європейці.
28.08.2025 23:21 Відповісти
і який сенс повторювати маячню промоскальських симпатиків в штатах? що би не сказав тромб - все брєд сивої кобили у зимову ніч. без виключення.
28.08.2025 23:22 Відповісти
Яких ще інших заяв можна очікувати від російського агента!?
28.08.2025 23:26 Відповісти
Кацапський диктатор хоче захопити всю Україну то це Київ хоче війни? Боже бай їм розуму там у Америці.
28.08.2025 23:35 Відповісти
