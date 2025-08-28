Білий дім прирівняв атаку РФ на Київ з ударами України по російських НПЗ

У Білому домі припустили, що Росія та Україна не хочуть припинення війни, оскільки обидві сторони продовжують удари одне проти одного.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, президент США Дональд Трамп "не задоволений, але не здивований" атаками РФ на Київ.

"Це дві країни, які перебувають у стані війни вже дуже давно. Росія атакувала Київ, а також Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, вони вивели з ладу 20% потужностей російських НПЗ під час атак протягом серпня... Можливо, обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити", - сказала вона.

Повторюючи попередні заяви американського президента, Левітт додала, що Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася, але "лідери обох країн також повинні цього хотіти".

Американський президент зробить додаткові заяви з цього приводу найближчим часом, резюмували в Білому домі.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

