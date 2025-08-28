Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза

Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соуза назвав лідера США Дональда Трампа людиною, яка діє як "радянський чи російський" агент.

Про це він заявив під час виступу на молодіжному навчальному заході, цитує Portugal Pulse, передає Цензор.НЕТ.

Соуза прокоментував намагання Трампа виступити головним посередником між Росією та Україною для припинення війни.

Він виділив Трампа як приклад нового, більш емоційного стилю політичного лідерства, який прагне до прямого спілкування з громадянами, обходячи традиційних медіапосередників, у світі, де змінилася динаміка влади.

"З чимось унікальним і складним: найвищий лідер провідної світової супердержави, об'єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", - заявив президент Португалії.

Соуза зауважив, що це не союз, побудований на дружбі або економічній, ідеологічній чи доктринальній співпраці.

"Я стверджую, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зазначив він, посилаючись на дії президента США щодо російсько-української війни.

"Іншими словами, вони перейшли від ролі союзників на одній стороні до ролі арбітрів у цьому конфлікті... Щодня лунають страшні погрози про санкції. Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і трампізм, і можливість раптової зміни балансу сил", - продовжив президент Португалії.

Соуза додав, що "арбітр" прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, виключаючи як Україну, так і Європу, які були змушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях про мир.

