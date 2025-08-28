УКР
Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза

Президент Португалії заявив що Трамп це російський агент

Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соуза назвав лідера США Дональда Трампа людиною, яка діє як "радянський чи російський" агент.

Про це він заявив під час виступу на молодіжному навчальному заході, цитує Portugal Pulse, передає Цензор.НЕТ.

Соуза прокоментував намагання Трампа виступити головним посередником між Росією та Україною для припинення війни.

Він виділив Трампа як приклад нового, більш емоційного стилю політичного лідерства, який прагне до прямого спілкування з громадянами, обходячи традиційних медіапосередників, у світі, де змінилася динаміка влади.

"З чимось унікальним і складним: найвищий лідер провідної світової супердержави, об'єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", - заявив президент Португалії.

Соуза зауважив, що це не союз, побудований на дружбі або економічній, ідеологічній чи доктринальній співпраці.

"Я стверджую, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зазначив він, посилаючись на дії президента США щодо російсько-української війни. 

"Іншими словами, вони перейшли від ролі союзників на одній стороні до ролі арбітрів у цьому конфлікті... Щодня лунають страшні погрози про санкції. Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і трампізм, і можливість раптової зміни балансу сил", - продовжив президент Португалії.

Соуза додав, що "арбітр" прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, виключаючи як Україну, так і Європу, які були змушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях про мир.

Автор: 

+60
Невже знайшовся , нарешті , хтось хто скаже в голос те , що і так всі розуміють ?
28.08.2025 21:41 Відповісти
+52
100%
28.08.2025 21:40 Відповісти
+47
Починає доходити до адекватних європейських політиків.
28.08.2025 21:41 Відповісти
100%
28.08.2025 21:40 Відповісти
Марсело каже, що Трамп діє як "радянський актив"

Marcelo says that Trump has been acting as a "Soviet asset" of Russia

мені на APPLE компі переклало автоматом це слово як й увесь текст як "актив". Але яка різниця!!!
28.08.2025 22:08 Відповісти
кусок автоперкладу

"З чимось унікальним і складним: головний лідер провідної світової наддержави є, об'єктивно, радянським або російським активом. Він працює як актив", - заявив він.

Президент підкреслив, що це не альянс, побудований на дружбі чи економічній, ідеологічній чи доктринальній співучасті.

"Я заявляю, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зауважив він, посилаючись на дії президента США щодо українського конфлікту.

"Іншими словами, вони перейшли від союзників з одного боку до суддів виклику", - продовжив він, зазначивши, що цей суддя прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, за винятком України та Європи, які опинилися в мусушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях.
28.08.2025 22:10 Відповісти
це круто !це дуже круто!" усі до цього срали просто срали, а точніше самі срали , а йому лизали
28.08.2025 22:12 Відповісти
В праві - відповідь

це не те саме, що «agent» («агент»). Агент - більш пряме слово для шпигуна або працівника розвідки. А assetможе бути і бізнесмен, і політик, і навіть країна, яку розглядають як «корисний ресурс» у грі впливів.
28.08.2025 22:19 Відповісти
від ШІ про узагальнений статус Португалії в контексті війни

Надійний партнер України у сфері безпеки - через двосторонні угоди, військову допомогу, навчання.

Активний прихильник євроатлантичної інтеграції України - підтримка НАТО та ЄС.

Послідовний учасник міжнародних ініціатив ЄС на підтримку України.

Політично важлива фігура в ЄС, яка формує ставлення до кризи в Україні.
28.08.2025 22:22 Відповісти
це говорить лиш про одне - закінчуються дипломатичні ігри в гольф з Доні , наприклад , прекрасного друга України Стубба ...Й це не просто правда від дитини за казкою. Я думаю це поворот крутий поворот . Він сказав "ЯК АКТИВ "- це крутий дипломатичний вислів
28.08.2025 22:28 Відповісти
В ориґіналі воно звучало так:

"Activo soviético ou russo." É desta forma que o Presidente da República - que tem vindo a ser crítico da nova liderança norte-americana - classifica Trump.

По-нашому це можна висловити окресленням "совєтський або російський кадр".
28.08.2025 22:39 Відповісти
респект !!!!!!!!!
28.08.2025 22:26 Відповісти
Починає доходити до адекватних європейських політиків.
показати весь коментар
28.08.2025 21:41 Відповісти
Чого. Якщо судити з історії, португальці не є полохливі. Стрибати не будуть. А за висловлену думку, яка є істиною, їм - респект.
28.08.2025 22:19 Відповісти
А якщо приєднати прямий виклик губернатора Ілліноіса Пріцкера учора. Перед журналістами він відрапортував , як відмовив Трмапу писати "прошеніє" про наступний ввід військ на захист порядку в ЧІКАГО!!! Українець за походженням й Чикаго величезний центр українськоїі і міграції
"Містер Президент, Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п
Теж круто !!! Й він від демів має добрий шанс стати кандидатом... Тому й згадав Україну не він, а поряд сенатора бувша військова - а він лиш аплодував за спиною з усіма сенаторами .
28.08.2025 22:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s

це в копілочку від політика США до тих ото не всирається перед Доном .у Європі
28.08.2025 22:50 Відповісти
Невже знайшовся , нарешті , хтось хто скаже в голос те , що і так всі розуміють ?
28.08.2025 21:41 Відповісти
За кого голосував?
28.08.2025 22:21 Відповісти
То було риторичне питання. А за кого будете? (Теж риторичне).
28.08.2025 22:29 Відповісти
Це ж очевидно...за Бойка.
28.08.2025 22:30 Відповісти
ніколи рудий не був так близько до провалу
28.08.2025 21:42 Відповісти
Провал вже близько
28.08.2025 21:45 Відповісти
Ого, сильно. Цікаво, яка буде відповідь США . . . Тарифи на товари з Португалії ?
28.08.2025 21:42 Відповісти
буде підтверженям о рудий агент раші
28.08.2025 21:44 Відповісти
Вино Port +100000000% тариф
28.08.2025 21:47 Відповісти
І АУГ відправлять, для "боротьби" з поргульским "диктатором"...
28.08.2025 21:52 Відповісти
Ну нарешті хтось сказав- а король то гол.
28.08.2025 21:42 Відповісти
Трамп догуя шо наобіцяв а зараз завис
28.08.2025 21:43 Відповісти
У португальського політика є таки яйця, на відміну від всіх інших! 👍
28.08.2025 21:43 Відповісти
всі інші то теж чудово розуміють, та in-private те ж саме говорять.
але мусять грати за іншими правилами, як лікарі - аби не нашкодити, бо то руде, пихате лайно може шкодить вже бездіяльністю, а коли ще відкрито почне проти всіх грати ..
28.08.2025 21:46 Відповісти
Тобто - лівак (який любить москалів) критикує Трампа за те , що той любить москалів ?
28.08.2025 21:56 Відповісти
Там все дещо складніше. Москалі, (ми зараз маємо на увазі керівництво країни) з часів Сраліна та до цього часу - це, за своєю природою, праві, монархісти. Саме тому їх кохають іноземні праві, відчуваючи спорідненну природу. Але Кремль змушений приховувати це від власного народу, який вже колись збунтувався та скинув монархистів у 1917, а як зможе повторити? Тому кремлівські монархисти маскуються фальшивими гаслами - видавали себе раніше за "лівих", соціалістів, а зараз от Ху?ло - це типу "демократично обраний Президент, він вам не Сцар". Відповідно, іноземні ліваки поділяються на дві категорії. Перша - так само є насправді монархистами, але під фальшованими лівацькими гаслами: кндр, кнр, куба тощо. Друга категорія - то наївні справжні ліваки, які спростосерддя повірили москальськім гаслам та впритул не бачать, що собою насправді являють "соціалісти" від Сраліна до Ху?ла. Цей португалець, мабуть, з других.
показати весь коментар
28.08.2025 22:15 Відповісти
"війна все спише"(с)
28.08.2025 22:18 Відповісти
Так це нарешті європейський прорив відносно трампа.
28.08.2025 21:45 Відповісти
Про ОЧЕВИДНЕ, для усього Світу, простими словами, донесла правдива Людина! У Білому домі, розсекречено чергового, московського вертухая-банкрота!
Ось тобі, і прутін день!
28.08.2025 21:45 Відповісти
Нарешті хтось наважився це висловити
28.08.2025 21:46 Відповісти
Жму руку, обнимаю)
А третього, який їм обом колись, коли був при владі тиснув руку, чого з фото вирізали?
28.08.2025 21:46 Відповісти
Нарешті хоч хтось з високопосадовців це озвучив, а то я почувався трохи не тойво, коли називав його "агєнт краснов"
28.08.2025 21:46 Відповісти
Трамп розкритий кремлівський "сексот", всі це розуміють, тільки доні думає що він "секретний".
28.08.2025 21:46 Відповісти
Скільки мотузочці не витися, а кінець буде
28.08.2025 21:47 Відповісти
Так і є. Згадайте яка була істерика в Тампона в 23-24-х роках коли Байден давав Україні зброю, а Сосія роками билася головою об Авдіївку, Бахмут і Соледар. Тоді Тампон спромігся заблокувати Україні допомогу і рашисти прорвали фронт. Ще візьміть до уваги що в Європі також агенти Тампона Орбан і Фіцо постійно блокують Україні допомогу, а також санкції проти Сосії. Тампон даже допоміг ***** почати війну проти Ізраїлю і на цьому фоні виграв вибори з лозунгами що якщо його виберуть то він закінчить всі війни. Тільки Тампон мовчить що всі війни почав його кращий друг *****.
28.08.2025 21:49 Відповісти
Нарешті хоч хтось назвав речі своїми іменами. Але Португалію мені шкода...
28.08.2025 21:50 Відповісти
чому ? мені рудого шкода
28.08.2025 21:53 Відповісти
любі дії проти Португалії будуть розцінюються як те шо Трамп агент раши
28.08.2025 21:55 Відповісти
Себе і свою країну пошкодуй. В них все добре і буде добре завдяки принесеній в жертву Україні і українцях.

Португалію йому шкода...
28.08.2025 21:58 Відповісти
Портуґалія дасть собі раду.
28.08.2025 22:40 Відповісти
Президент Португалії має здоровий глузд-респект...
28.08.2025 21:54 Відповісти
а які там підараси пригрілися в адміністрації трампа, чого вартує тільки серьога горячєв …
28.08.2025 21:55 Відповісти
Так він і є агєнт ''красноФФ''
28.08.2025 21:58 Відповісти
Перший що заявив вголос про що бояться сказати інші.Буде і другий...
28.08.2025 21:59 Відповісти
Макарон , виходь !
28.08.2025 22:02 Відповісти
Та цей в очі буде заглядати,вже ці рухи були-закінчились звінками *****.
28.08.2025 22:05 Відповісти
Чому "як"?
28.08.2025 22:01 Відповісти
Воно про це, давно хрюкало! Імбіцили ті, хто цьому не вірив!!!
28.08.2025 22:02 Відповісти
а шо ти тут робиш роскосий бурят ?
28.08.2025 22:03 Відповісти
Бычик
28.08.2025 22:04 Відповісти
Чувак! Ти красунчик! Я люблю Португалію! Хочу, щоб це був челендж "Назви Трампа російським агентом"
28.08.2025 22:02 Відповісти
Трампутiн - .уйло, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-а-а !!! Це сама очевиднiсть.
28.08.2025 22:04 Відповісти
Ох ***. такі заяви не наближають, а навпаки, віддаляють містера Рудого Чуба від Нобеля. ) і таких заяв має бути більше, щоб того Чуба аж підкидало від них..
28.08.2025 22:05 Відповісти
После того как Трамп перед пыней поставил на цирлы своих вояк, он уже - не пробиваем. Для такого случая большего дна не существует. Это просто hi-end наоборот(LOWEST-END).
28.08.2025 22:12 Відповісти
так отож. хоча там за відмазку розганяли версію про те, що зустріч на Алясці була на військовій базі і там не було ідеальної поверхні, можливий гравій на тому плацу, того і змушені були розстеляти ту доріжку перед ху йлом. ну то такоє.. тут суть навіть не в тій доріжці. а суть в тому, що містер Рудий Чуб аплодував ху йлу, коли той зійшов з літака. бл.. наче якійсь голівудській зірці чи відомому співаку аплодував... та ще й потім у своїй машині повіз його. хоча ладно там машина... от нахіра було аплодувати воєнному преступніку? дебілізм повний і приниження Америки..
28.08.2025 22:23 Відповісти
Єшчо нікада Штірліц нє бил так блізак к правалу
28.08.2025 22:08 Відповісти
Це єдиний президент, який не злякався сказати правду про Трампа. Молодець Марсело Ребелу ді Соуза!
28.08.2025 22:09 Відповісти
це просто перша ознака того, що другий президентський термін де Соузи добігає кінця, як і його публічна політична діяльність, і він вже збирається на заслужений покій.
Нічого більше.
28.08.2025 22:13 Відповісти
шо не подобається ?
28.08.2025 22:14 Відповісти
не подобається ось цей графік:
28.08.2025 22:19 Відповісти
Цілком вірне твердження на підставі дій американського президента. Повага Португалії .
28.08.2025 22:14 Відповісти
португалобендерівці
28.08.2025 22:14 Відповісти
Трамп об'єктивно є радянським або російським агентом. Він функціонує як агент - Президент Португалії
28.08.2025 22:18 Відповісти
точний перевод
28.08.2025 22:19 Відповісти
28.08.2025 22:20 Відповісти
Це бачать всі, тільки не в кожного є яйця це сказати.
28.08.2025 22:22 Відповісти
Знайшовся хлопчик , що сказав -король голий . Португальці завжди були сміливі.
28.08.2025 22:27 Відповісти
Трусы не стали бы ходить за тридевять земель осваивать чуждие земли.
28.08.2025 22:54 Відповісти
цей помаранчевий недоумок схоже до сих пір не розуміє, що кацапія це лише інструмент у черговому раз на 100 років поході азійськокитайської косорилої орди проти цивілізованого світу, тож європі у будь якому випадку доведеться вкотре вправляти мізки американським недоумкам, а потім вкотре використовувати їх спроможності для запхання азіатів косорилих туди, де їм місце на чергові 100 років, якщо хто не вірить, почитайте історію
28.08.2025 22:29 Відповісти
Притча про качку (с):
Якщо хтось виглядає, як агент, говорить, як агент і діє, як агент, - то це агент.
28.08.2025 22:37 Відповісти
Це навіть і 76 відсотків видно, папочка на Трампа лежить десь на лубянці.
28.08.2025 22:38 Відповісти
Хоч один сказав так як є . Без отого блюзнірства та сюсюкання
28.08.2025 22:42 Відповісти
Без усіляких сумнівів - він агент КДБ, а по суті ФСБ!!
28.08.2025 22:56 Відповісти
Наконец то, хоть кто то произнес это на высшем уровне, теперь не плохо что еще это повторили несколько глав государств
28.08.2025 23:00 Відповісти
Яка шляхетна людина.
Марселу Ребелу де СозаПрезидент Португалії
28.08.2025 23:01 Відповісти
👍👋😍
28.08.2025 23:39 Відповісти
Нарешті президент західної країни сказав те, що в Україні кожна кухарка знає (про censor.net я вже мовчу).
28.08.2025 23:08 Відповісти
Португалія свого часу лоханулася з відмовою Колумбу в підтримці з експедицією, в якій була відкрита Америка в 1492 році, а тому з американцями в них погані історичні спогади.
28.08.2025 23:13 Відповісти
Соуза один з тих що сказав нарешті прямо правду
28.08.2025 23:14 Відповісти
Якщо хтось виглядає як качка,ходить як качка,крякає як качка - то це і є качка( американське прислів'я).
Агент Краснов у всій красі! Любуйтеся,янкі!
28.08.2025 23:28 Відповісти
 
 