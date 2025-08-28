Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза
Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соуза назвав лідера США Дональда Трампа людиною, яка діє як "радянський чи російський" агент.
Про це він заявив під час виступу на молодіжному навчальному заході, цитує Portugal Pulse, передає Цензор.НЕТ.
Соуза прокоментував намагання Трампа виступити головним посередником між Росією та Україною для припинення війни.
Він виділив Трампа як приклад нового, більш емоційного стилю політичного лідерства, який прагне до прямого спілкування з громадянами, обходячи традиційних медіапосередників, у світі, де змінилася динаміка влади.
"З чимось унікальним і складним: найвищий лідер провідної світової супердержави, об'єктивно, є радянським або російським агентом. Він діє як агент", - заявив президент Португалії.
Соуза зауважив, що це не союз, побудований на дружбі або економічній, ідеологічній чи доктринальній співпраці.
"Я стверджую, що, об'єктивно, нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зазначив він, посилаючись на дії президента США щодо російсько-української війни.
"Іншими словами, вони перейшли від ролі союзників на одній стороні до ролі арбітрів у цьому конфлікті... Щодня лунають страшні погрози про санкції. Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і трампізм, і можливість раптової зміни балансу сил", - продовжив президент Португалії.
Соуза додав, що "арбітр" прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, виключаючи як Україну, так і Європу, які були змушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях про мир.
Marcelo says that Trump has been acting as a "Soviet asset" of Russia
мені на APPLE компі переклало автоматом це слово як й увесь текст як "актив". Але яка різниця!!!
"З чимось унікальним і складним: головний лідер провідної світової наддержави є, об'єктивно, радянським або російським активом. Він працює як актив", - заявив він.
Президент підкреслив, що це не альянс, побудований на дружбі чи економічній, ідеологічній чи доктринальній співучасті.
"Я заявляю, що об'єктивно нове американське керівництво стратегічно принесло користь Російській Федерації", - зауважив він, посилаючись на дії президента США щодо українського конфлікту.
"Іншими словами, вони перейшли від союзників з одного боку до суддів виклику", - продовжив він, зазначивши, що цей суддя прагне вести переговори виключно з однією зі сторін, за винятком України та Європи, які опинилися в мусушені нав'язати свою присутність в останніх дискусіях.
це не те саме, що «agent» («агент»). Агент - більш пряме слово для шпигуна або працівника розвідки. А assetможе бути і бізнесмен, і політик, і навіть країна, яку розглядають як «корисний ресурс» у грі впливів.
Надійний партнер України у сфері безпеки - через двосторонні угоди, військову допомогу, навчання.
Активний прихильник євроатлантичної інтеграції України - підтримка НАТО та ЄС.
Послідовний учасник міжнародних ініціатив ЄС на підтримку України.
Політично важлива фігура в ЄС, яка формує ставлення до кризи в Україні.
"Activo soviético ou russo." É desta forma que o Presidente da República - que tem vindo a ser crítico da nova liderança norte-americana - classifica Trump.
По-нашому це можна висловити окресленням "совєтський або російський кадр".
Якщо хтось виглядає, як агент, говорить, як агент і діє, як агент, - то це агент.
Марселу Ребелу де СозаПрезидент Португалії
Агент Краснов у всій красі! Любуйтеся,янкі!