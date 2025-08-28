Трамп розчарований вимогами України й Європи щодо територій та вважає їх нереалістичними, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.
Про це пише The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, європейські посадовці повідомили, що нині панує деяка плутанина. Частково вона пов'язана із зустріччю Путіна з Віткоффом 6 серпня.
Тоді російський диктатор сказав, що вимагає де-юре визнання контролю над Кримом і Донбасом. І водночас Росія нібито готова відмовитися від юридичних претензій на Запоріжжя та Херсонщину.
Однак питання про долю російських солдатів на двох останніх згаданих регіонах не порушувалося. Очільник Кремля зручно обійшов цю тему, а Віткофф так і не перепитував. Тобто вимоги Росії мало змінилися з початку війни, наголошує видання.
Президент США після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня почав говорити про територіальні поступки України та мирні перемовини з РФ без припинення вогню.
Як розповіли журналістам неназвані високопоставлений чиновник та ексчиновник Білого дому, останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.
"Форма можливої мирної угоди, якщо вона буде укладена, залишається незрозумілою: США не взяли на себе твердих зобов'язань щодо надання гарантій безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідданими з українцями та потенційного надання допомоги в галузі протиповітряної оборони", - йдеться у статті.
"Він просто хоче, щоб це закінчилося…Майже не має значення, як саме", - додав високопоставлений чиновник
Брянський губернатор повідомив що рашисти вже збили ніби три беспілотника над Унечей.
Почекаємо, чи це правда.
його поранене Геройське вухо не почуло дзвінка з глибини мізків нарцисоїдного "демента "
Й тепер , коли президент країни ЄС сказав що "він голий"що йому залишається??? розкручувати виробництво оплаченої Європої зброї , перпрвляти її а потім давати указ - без дозволу виробника не використовкувуати. Може таке статися ?
Шутю ))) вже весь світ так вважає. Президент Португалії навіть сказав, що трупьъ діє як агент си си си ри
*********
Зжерли печиво, догодили Обамі, профукали країну. Щоб ви "були здорові"....
Україна б'є по НПЗ, щоб позбавити московитів палива для армії і заробітку для продовження війни.
З якою метою кацапи б'ють по жилим будинках вбиваючи дітей?
Бо, якщо росія припинить стріляти та виведе свої війська з України - припиниться війна.
Якщо ж припинять стріляти українці та відведуть свої війська - припинить своє існування Україна.
Ось це - фундаментальна різниця.
Єдина причина війни - це росія.
Всі, хто вимагає "замирення" з агресором з боку України, "домовитися десь посередині" і т.д., прирівнює жертву до агресора, при тому, відмовляються від тиску, власне, на агресора-росію, де-факто, просто прагнуть знищення України і є ворогами українців та України.
і вони такі - "ай, біда, засмутився !", "от бачиш, і не посміхається же ж !"
зовсім сліпі і глухі , та не бачать , як Трамп підспівує кремлівському
злочинцю і кривавому вбивці !!
Мудило старе і ненажерливе
Поки всі американські ракети не будуть доставлені Україні.
Бо з'явилась інфа, що..
США схвалили угоду про продаж Україні понад трьох тисяч керованих ракет ERAM, - DSCA
Орієнтовна вартість постачання складає 825 мільйонів доларів; закупівлю профінансують Данія, Нідерланди, Норвегія та за рахунок іноземної допомоги США, зазначається в повідомленні.