Новини
4 976 55

Трамп розчарований вимогами України й Європи щодо територій та вважає їх нереалістичними, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.

Про це пише The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейські посадовці повідомили, що нині панує деяка плутанина. Частково вона пов'язана із зустріччю Путіна з Віткоффом 6 серпня.

Тоді російський диктатор сказав, що вимагає де-юре визнання контролю над Кримом і Донбасом. І водночас Росія нібито готова відмовитися від юридичних претензій на Запоріжжя та Херсонщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза

Однак питання про долю російських солдатів на двох останніх згаданих регіонах не порушувалося. Очільник Кремля зручно обійшов цю тему, а Віткофф так і не перепитував. Тобто вимоги Росії мало змінилися з початку війни, наголошує видання.

Президент США після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня почав говорити про територіальні поступки України та мирні перемовини з РФ без припинення вогню. 

Як розповіли журналістам неназвані високопоставлений чиновник та ексчиновник Білого дому, останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці самі вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни, - Венс

"Форма можливої мирної угоди, якщо вона буде укладена, залишається незрозумілою: США не взяли на себе твердих зобов'язань щодо надання гарантій безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідданими з українцями та потенційного надання допомоги в галузі протиповітряної оборони", - йдеться у статті.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося…Майже не має значення, як саме", - додав високопоставлений чиновник

Автор: 

територіальна цілісність (213) Трамп Дональд (7011) війна в Україні (5898)
Топ коментарі
+17
ТРП ПНХ!!!
показати весь коментар
28.08.2025 22:45 Відповісти
+14
Трампон як той іспанський бик на забій.
показати весь коментар
28.08.2025 22:51 Відповісти
+13
Трампон, }{уйло говорит, что там, где ставала его нога, там уже параша. Отдай ему Аляску.
показати весь коментар
28.08.2025 22:50 Відповісти
трампон і в Африці тампон....
показати весь коментар
28.08.2025 22:45 Відповісти
Президент Португалії правду сказав!
показати весь коментар
28.08.2025 23:43 Відповісти
ТРП ПНХ!!!
показати весь коментар
28.08.2025 22:45 Відповісти
А ти шо заодно з кацапами - Європа на розслабоні - Україна один на один не вистоїть - а ти шо відвів собі роль спостерігача?
показати весь коментар
28.08.2025 22:48 Відповісти
А що, були якісь інші думки сподівання? 😅
показати весь коментар
28.08.2025 22:52 Відповісти
Це ж през США а не Гондурасу - за ним найбільша в світі військова потуга
показати весь коментар
28.08.2025 22:55 Відповісти
Та це зрозуміло, що потуга. Я питаю, чи були якісь сподівання на поточного очільника цієї потуги? 😉
показати весь коментар
28.08.2025 23:02 Відповісти
А як жити без надії? - за ним респ- партія - через рік вибори - от і надіявся шо буде себе вести більш адекватно
показати весь коментар
28.08.2025 23:07 Відповісти
Так він класичних респів переварив і вже майже всіх висрав. Причому дуже давно - першою ознакою був програш МакКейна на праймеріз у далекому 2016. І із респами далі буде тільки гірше - на черзі ді-джей венс 🤬 Кацапи добре попрацювали, щоб вижерти Штати із середини, причому через найбільш ворожий табір. Ця операція увійде у історію як безпрецедентно найграндіозніша до цього часу.
показати весь коментар
28.08.2025 23:17 Відповісти
Я думаю ціла тирада , не одне слівце- фразочка від Президента Португалії то важлива подія. Й не треба втрачати надії. Та як у цьому відео сенатори перед Білим Домомом, Пріцкер так класно сказав про дугу справедливості над землею ( не можу точно згадати ) але це дуга яка наближається нарешті рано чи пізно своїми краями...
показати весь коментар
28.08.2025 23:43 Відповісти
що каже про це улюблений нашими пришелепками старий 3.14дорок любарський?
показати весь коментар
28.08.2025 22:49 Відповісти
Не знаю правда чи ні, але москалі почали зараз нити , що Мадяр зараз знову почав наносити нові удари своїми силами беспілотних систем по нафтоперекачувальний станції в Унечі брянській області.
Брянський губернатор повідомив що рашисти вже збили ніби три беспілотника над Унечей.
Почекаємо, чи це правда.
показати весь коментар
28.08.2025 22:50 Відповісти
Було б непогано
показати весь коментар
28.08.2025 22:54 Відповісти
Схоже на хайп.Навіщо тратити безпілотники,якщо в Україні є кілька пунктів,де можна просто перекрити засувку на трубі...?
показати весь коментар
28.08.2025 23:49 Відповісти
Трампон, }{уйло говорит, что там, где ставала его нога, там уже параша. Отдай ему Аляску.
показати весь коментар
28.08.2025 22:50 Відповісти
за пасрєднічєство Нобелівської премії миру не дадуть.
показати весь коментар
28.08.2025 22:50 Відповісти
Ну так йди на куй, агент *******!
показати весь коментар
28.08.2025 22:51 Відповісти
Трампон як той іспанський бик на забій.
показати весь коментар
28.08.2025 22:51 Відповісти
Трамп поступила мені одним маленьким своім будиночком.
показати весь коментар
28.08.2025 22:52 Відповісти
Поступись будинком.
показати весь коментар
28.08.2025 22:53 Відповісти
Трампон, ти закінчений пропутінський г**дон!
показати весь коментар
28.08.2025 22:54 Відповісти
"Він просто хоче, щоб це закінчилося… Джерело: https://censor.net/ua/n3571091 він просто довбойоб
показати весь коментар
28.08.2025 22:55 Відповісти
Трамп=пуйло
показати весь коментар
28.08.2025 22:55 Відповісти
Що віддамо - Аляску чи Техас?
показати весь коментар
28.08.2025 22:55 Відповісти
Ну конечно он разочарованный, ведь он, "Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза" Джерело: https://censor.net/ua/n3571086
показати весь коментар
28.08.2025 22:56 Відповісти
Такого роду "актив рашки " -нарцис - "демент" -така суміш не задається! Й не тому що ТОЧНО АКТИВ, а тому що точно це його нутро :.країна- це я . Тому й ЗЄ для нього це Україна. А ху - це росія. А він девелопер - й з ким його мізкам звично працювати з такими ж ..
показати весь коментар
28.08.2025 22:57 Відповісти
Він пройшов , маю надію ту полосу , коли був сильним переможцем й чихати хотів що сам у лайні Епштейна, у активі хйла.
його поранене Геройське вухо не почуло дзвінка з глибини мізків нарцисоїдного "демента "
Й тепер , коли президент країни ЄС сказав що "він голий"що йому залишається??? розкручувати виробництво оплаченої Європої зброї , перпрвляти її а потім давати указ - без дозволу виробника не використовкувуати. Може таке статися ?
показати весь коментар
28.08.2025 23:04 Відповісти
Трамп *****
показати весь коментар
28.08.2025 22:58 Відповісти
Докази є ?


Шутю ))) вже весь світ так вважає. Президент Португалії навіть сказав, що трупьъ діє як агент си си си ри
показати весь коментар
28.08.2025 23:00 Відповісти
Ото ще чудо
показати весь коментар
28.08.2025 22:58 Відповісти
То нехай запропонує московитам Флоріду з Каліфорнією,в обмін на мир в Україні !!))
показати весь коментар
28.08.2025 22:59 Відповісти
"Тоді російський диктатор сказав, що вимагає де-юре визнання контролю над Кримом і Донбасом. І водночас Росія нібито готова відмовитися від юридичних претензій на Запоріжжя та Херсонщину."
*********
Зжерли печиво, догодили Обамі, профукали країну. Щоб ви "були здорові"....
показати весь коментар
28.08.2025 23:03 Відповісти
Свіженький москвобот.
показати весь коментар
28.08.2025 23:57 Відповісти
Агент трампон проваливает задание.
показати весь коментар
28.08.2025 23:04 Відповісти
Просто "нєт бєнзіна",а це розвал рашки,ну а як це допустити((
показати весь коментар
28.08.2025 23:05 Відповісти
Ну та в нього Нобелевка накривається, а ви про якісь там території говорите
показати весь коментар
28.08.2025 23:06 Відповісти
Ми вже зрозуміли для трампа реалістичні тільки вимоги московіїї бо вони підкріплені розмовами про печенігів і рюріка
показати весь коментар
28.08.2025 23:07 Відповісти
Нє, вони підкріплені файлами епштейна
показати весь коментар
28.08.2025 23:20 Відповісти
Хотілося б почути роз'яснення від трампа та його шісток з білого дому.
Україна б'є по НПЗ, щоб позбавити московитів палива для армії і заробітку для продовження війни.
З якою метою кацапи б'ють по жилим будинках вбиваючи дітей?
показати весь коментар
28.08.2025 23:08 Відповісти
з метою щоб ми не били по НПЗ. Це тактика терору.
показати весь коментар
28.08.2025 23:12 Відповісти
Він просто хоче, що би "закінчилася" Україна.

Бо, якщо росія припинить стріляти та виведе свої війська з України - припиниться війна.
Якщо ж припинять стріляти українці та відведуть свої війська - припинить своє існування Україна.
Ось це - фундаментальна різниця.
Єдина причина війни - це росія.
Всі, хто вимагає "замирення" з агресором з боку України, "домовитися десь посередині" і т.д., прирівнює жертву до агресора, при тому, відмовляються від тиску, власне, на агресора-росію, де-факто, просто прагнуть знищення України і є ворогами українців та України.
показати весь коментар
28.08.2025 23:09 Відповісти
Кто такой? Гандоня? Пошел на ***!
показати весь коментар
28.08.2025 23:10 Відповісти
Здохни вже. Недоумок рудий.
показати весь коментар
28.08.2025 23:18 Відповісти
Шкода що Нобеля не дають посмертно. Він давно заслужив.
показати весь коментар
28.08.2025 23:19 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 23:19 Відповісти
Не ведіться на трампона, це не дурень, а агент параші.
показати весь коментар
28.08.2025 23:21 Відповісти
як у фільмові "вогнем та мечем" кошовий вмовляв запорожців "панове-товариство, не вимагайте рішення прямо зараз, бо хан розстроївся !"

і вони такі - "ай, біда, засмутився !", "от бачиш, і не посміхається же ж !"
показати весь коментар
28.08.2025 23:23 Відповісти
Старий, так ти в Рай точно не пропадеш...
показати весь коментар
28.08.2025 23:26 Відповісти
Агент Краснов кукухой поіхав і думає , що украінці і європейці
зовсім сліпі і глухі , та не бачать , як Трамп підспівує кремлівському
злочинцю і кривавому вбивці !!
Мудило старе і ненажерливе
показати весь коментар
28.08.2025 23:26 Відповісти
Це результат діяльності наших ,,достойних" перемовників.
показати весь коментар
28.08.2025 23:30 Відповісти
куйло давно купив американську шлюху, і шлюха ця "трамбон"
показати весь коментар
28.08.2025 23:38 Відповісти
Поки що слід трохи почекати з посиланням Трампа на хєр на офіційному рівні.
Поки всі американські ракети не будуть доставлені Україні.
Бо з'явилась інфа, що..
США схвалили угоду про продаж Україні понад трьох тисяч керованих ракет ERAM, - DSCA

Орієнтовна вартість постачання складає 825 мільйонів доларів; закупівлю профінансують Данія, Нідерланди, Норвегія та за рахунок іноземної допомоги США, зазначається в повідомленні.
показати весь коментар
28.08.2025 23:39 Відповісти
вони-то їх, може, і продадуть (але не факт), а ось бити ними по москалям не дозволять... полежать трохи на складах до першого прильоту...
показати весь коментар
28.08.2025 23:49 Відповісти
Х.р вас поймеш товарищ майор...
показати весь коментар
28.08.2025 23:52 Відповісти
 
 