Трамп розчарований вимогами України й Європи щодо територій та вважає їх нереалістичними, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розчарований українським президентом Володимиром Зеленським та європейцями, вважаючи їхні вимоги щодо завершення війни нереалістичними й переконаний, що Україна має поступитися територією заради миру з РФ.

Про це пише The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, європейські посадовці повідомили, що нині панує деяка плутанина. Частково вона пов'язана із зустріччю Путіна з Віткоффом 6 серпня.

Тоді російський диктатор сказав, що вимагає де-юре визнання контролю над Кримом і Донбасом. І водночас Росія нібито готова відмовитися від юридичних претензій на Запоріжжя та Херсонщину.

Однак питання про долю російських солдатів на двох останніх згаданих регіонах не порушувалося. Очільник Кремля зручно обійшов цю тему, а Віткофф так і не перепитував. Тобто вимоги Росії мало змінилися з початку війни, наголошує видання.

Президент США після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня почав говорити про територіальні поступки України та мирні перемовини з РФ без припинення вогню.

Як розповіли журналістам неназвані високопоставлений чиновник та ексчиновник Білого дому, останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.

"Форма можливої мирної угоди, якщо вона буде укладена, залишається незрозумілою: США не взяли на себе твердих зобов'язань щодо надання гарантій безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідданими з українцями та потенційного надання допомоги в галузі протиповітряної оборони", - йдеться у статті.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося…Майже не має значення, як саме", - додав високопоставлений чиновник