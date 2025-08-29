ЄС пропонує 40-кілометрову буферну зону між Україною та Росією, - Politico
У Європі розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках потенційної мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів.
Зазначається, що буферна зона є однією з кількох пропозицій, які обговорюють військові та цивільні чиновники для післявоєнного врегулювання або перемир’я в Україні. Проте між країнами немає єдиної позиції щодо глибини такої зони, і неясно, чи погодиться на неї Київ, оскільки йдеться про потенційні територіальні поступки. Сполучені Штати, за повідомленнями дипломатів, наразі не беруть участі в цих дискусіях.
Але той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО, зазначають у виданні.
"Вони хапаються за соломинку Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зупинять їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються", – каже колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.
У виданні зазначають, що розмежування має велике історичне значення. Європейські дипломати не порівнюють його з ретельно охоронюваним кордоном між Північною і Південною Кореєю, які технічно все ще перебувають у стані війни. Вони більше порівнюють його з поділом Німеччини під час холодної війни.
Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.
"НАТО вже намагається підготувати сили реагування у складі 300 000 військовослужбовців для захисту східного флангу альянсу від майбутньої російської атаки. За словами двох дипломатів, будь-які миротворчі сили виконуватимуть подвійну роль: патрулюватимуть поблизу демілітаризованої зони та одночасно навчатимуть українські війська", - пише Politico.
Наразі дискусії тривають і щодо правил застосування сили, можливих сценаріїв ескалації та ролі третіх країн, якщо Кремль виступить проти присутності сил НАТО.
За словами двох європейських чиновників, французькі та британські війська, ймовірно, становитимуть основу іноземного військового контингенту, і ці країни переконують інших союзників надати військову підтримку.
Водночас у Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.
Європейські країни ведуть переговори з Вашингтоном про надання супутникової розвідки та авіаційної підтримки. США, які мають найбільші технічні можливості в цій сфері, можуть відігравати ключову роль у моніторингу дотримання Росією домовленостей.
Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України, повідомляє Politico.
"Усі чекають, поки керівники Міністерства оборони США прояснить, наскільки далеко вони готові зайти, і дозволяють європейцям показати свої карти", – сказав один з європейських чиновників.
