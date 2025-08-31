Мерц: Пока никто не говорит о введении сухопутных войск в Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не обсуждается развертывание сухопутных войск в Украине.
Об этом политик сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.
Мерц отметил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня, и только после этого можно будет реализовать "многие вещи".
"Никто не говорит о наземных войсках в Украине на данный момент", - сказал немецкий канцлер.
Также Мерца спросили, надеется ли он, что перемирие будет достигнуто в следующем году, на что он сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий".
Ранее немецкое издание Bild писало, что в Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та і бойовий досвід Вермахту, не завадив…. Бо після «військових реформ» фрау Штазі…. Прутень у захваті!
Всі сухопутні війська Німеччини це 60 тис. чоловік. А скільки з них готові до реальної війни, а не тільки до інстаграмної біганини із слідами брудних пальців на обличчі. Вони б хоча б перестали платити по 900 євро на місяць нашим офіцерам-втікачам, що наплювали на присягу і втекли до них.