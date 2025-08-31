РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8030 посетителей онлайн
Новости Иностранные военные в Украине Гарантии безопасности для Украины
590 9

Мерц: Пока никто не говорит о введении сухопутных войск в Украину

Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не обсуждается развертывание сухопутных войск в Украине.

Об этом политик сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня, и только после этого можно будет реализовать "многие вещи".

"Никто не говорит о наземных войсках в Украине на данный момент", - сказал немецкий канцлер.

Также Мерца спросили, надеется ли он, что перемирие будет достигнуто в следующем году, на что он сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий".

Ранее немецкое издание Bild писало, что в Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.

Читайте также: Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий сил НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph

Автор: 

Германия (7242) Фридрих Мерц (228) гарантии безопасности (230)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А уже пора.... Давно!
показать весь комментарий
31.08.2025 18:12 Ответить
чому ніхто, північна Корея говорить...
показать весь комментарий
31.08.2025 18:14 Ответить
Так введіть авіацію. Цілісні навчені підрозділи на своїх літаках працюватимуть краще за скоронавчених українських.
показать весь комментарий
31.08.2025 18:14 Ответить
Як куколди вже заїбали...
показать весь комментарий
31.08.2025 18:17 Ответить
Можна було б, захистити повітряний простір України, від московитів!
Та і бойовий досвід Вермахту, не завадив…. Бо після «військових реформ» фрау Штазі…. Прутень у захваті!
показать весь комментарий
31.08.2025 18:18 Ответить
Не дай Бог - хтось почне в"якати про допомогу солдатами - так - Мерц?
показать весь комментарий
31.08.2025 18:20 Ответить
Яких там військ, більша частина Європи, напевно, і сама здастся, як тільки побачить першого кацапа, тільки що одні ми зараз стоїмо щитом, не дивлячись на те, що ультиматум путлера був до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року.
Всі сухопутні війська Німеччини це 60 тис. чоловік. А скільки з них готові до реальної війни, а не тільки до інстаграмної біганини із слідами брудних пальців на обличчі. Вони б хоча б перестали платити по 900 євро на місяць нашим офіцерам-втікачам, що наплювали на присягу і втекли до них.
показать весь комментарий
31.08.2025 18:22 Ответить
Це і не було треба, може тільки Зеленському, но те таке.
показать весь комментарий
31.08.2025 18:57 Ответить
 
 