Мерц: Пока никто не говорит о введении сухопутных войск в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не обсуждается развертывание сухопутных войск в Украине.

Об этом политик сказал в интервью каналу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня, и только после этого можно будет реализовать "многие вещи".

"Никто не говорит о наземных войсках в Украине на данный момент", - сказал немецкий канцлер.

Также Мерца спросили, надеется ли он, что перемирие будет достигнуто в следующем году, на что он сказал: "Я не теряю надежды на то, что мы сможем этого достичь. Но я также не питаю никаких иллюзий".

Ранее немецкое издание Bild писало, что в Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.

