Германия больше не рассматривает отправку своих войск в Украину: намерена предоставить гарантии безопасности финансово, - Bild

Германия не хочет отправлять свои войска в Украину

В Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.

В частности, отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако сейчас, спустя почти две недели после встречи, растет разочарование, в частности из-за отсутствия уверенности в предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, издание отмечает, что Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой.

В то же время, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена предоставить гарантии безопасности прежде всего финансово. Берлин будет покрывать как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат.

Топ комментарии
+5
Оце я розумію.
Ми тут самі ті гроші поділимо. Наймемо кого потрібно. Заступлять на виконання гарантій безпеки Юзік, Лисий з пікаловим і Коля каклета.
31.08.2025 16:10 Ответить
+4
Я так і знав ©
Мабуть оплатить друк повісток в особистих справ + конверти, "якщо що "....
31.08.2025 16:13 Ответить
+3
Ми вам дамо гроші!... Потім... Як що виживите...
31.08.2025 16:10 Ответить
В Дубаї одразу хай переводять.
31.08.2025 16:11 Ответить
Ну може ще наловлять "м'ясних " українців-чоловіків для депортації в Україну.
31.08.2025 16:18 Ответить
та правильно. в першу чергу війська мають надати підписанти Будапешта. а вже тоді інші країни можуть долучитись. от тільки де робота нашої зеленої дипломатії? чому на четвертому році великої війни не було жодного заклику від нашої зеленої влади до світової спільноти, а особливо до підписантів Будапешта, формувати військову Антипутінську коаліцію і заводити ці війська в Україну згідно статті 51 Статуту ООН про право країни-члена ООН, яка зазнала зовнішньої ворожої агресії, на колективну оборону? хоч раз найвеличніший міг би публічно звернутися до світової спільноти із таким закликом? не тільки міг би, але і повинен він був це зробити як гарант Конституції, суверенітету і територіальної цілісності. Це його самий прямий обов'язок - забезпечувати обороноздатність країни. послав би його світ після такого його заклику - то вже інше питання. тоді до найеличнішого питань було би менше... чому, бл., Макрон говорить про коаліцію іноземних військ в Україну, а найвеличніший про це не говорить? Макрону більше це треба чи найвеличнішому??
31.08.2025 16:18 Ответить
це ж не порожні заяви. є уже кілька прийнятих резолюцій Генеральної асамблеї ООН, де кацапня визнана агресором. от від цього і повинна відштовхуватись зелена дипломатія на чолі з найвеличнішим. а не носитися, як обосрані з тим самітом миру, з яким потім таки реально і обісралися...
31.08.2025 16:21 Ответить
31.08.2025 16:19 Ответить
Фантикі залиште собі. Все все одно мутите з московитьских заморожених грошей і частину в кредит як зясувалося кредитним авансом видаєте,коли дехто почав рахувати що щось не збігається по явно завищених відсотках якщо платити з заморожених активів. І так дуже хітровимудохані але з бравурними речівками кожень день.
31.08.2025 16:24 Ответить
Смутниє сомнєнія?
31.08.2025 16:24 Ответить
Коаліція засяних і обгецаних
31.08.2025 16:27 Ответить
Який організатор і вдохновітель така й коаліця . В цілому відТрампа вони не одпетляють, як він вирішить так і буде.
31.08.2025 16:37 Ответить
... а так дихав, так дихав!
31.08.2025 16:27 Ответить
Вже щось схоже на правду. А потім виявиться що гельду нема, і большой привет .
31.08.2025 16:35 Ответить
Ніхто за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому нам ніхто реально гарантій не дасть. І ніхто не зможе гарантувати, що РФ знов війною не піде, крім відсутності на карті самої РФ.
31.08.2025 16:38 Ответить
Ще древні греки знали, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
31.08.2025 16:40 Ответить
Оце потужно. В кращих традиціях коаліції рішучих
31.08.2025 16:42 Ответить
 
 