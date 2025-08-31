Германия больше не рассматривает отправку своих войск в Украину: намерена предоставить гарантии безопасности финансово, - Bild

В Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.

В частности, отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако сейчас, спустя почти две недели после встречи, растет разочарование, в частности из-за отсутствия уверенности в предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США больше не тратятся на войну в Украине, мы продаем технику НАТО, - Трамп

Кроме того, издание отмечает, что Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой.

В то же время, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена предоставить гарантии безопасности прежде всего финансово. Берлин будет покрывать как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий силами НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph