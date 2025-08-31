Германия больше не рассматривает отправку своих войск в Украину: намерена предоставить гарантии безопасности финансово, - Bild
В Германии сомневаются в необходимости размещения своих войск на территории Украины, и рассматривают обеспечение гарантий безопасности финансово.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.
В частности, отмечается, что после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в Германии выразили готовность отправить свои войска для обеспечения мира в Украине. Однако сейчас, спустя почти две недели после встречи, растет разочарование, в частности из-за отсутствия уверенности в предстоящей встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, издание отмечает, что Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой.
В то же время, даже если Россия и Украина достигнут мирного соглашения, Германия намерена предоставить гарантии безопасности прежде всего финансово. Берлин будет покрывать как минимум часть денежного обеспечения украинских солдат.
Ми тут самі ті гроші поділимо. Наймемо кого потрібно. Заступлять на виконання гарантій безпеки Юзік, Лисий з пікаловим і Коля каклета.
Мабуть оплатить друк повісток в особистих справ + конверти, "якщо що "....