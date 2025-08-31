Німеччина більше не розглядає відправлення своїх військ в Україну: має намір надати гарантії безпеки фінансово, - Bild

У Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.

Так, зазначається, що після саміту з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в Німеччині висловили готовність відправити свої війська для забезпечення миру в Україні. Проте зараз, через майже два тижні після зустрічі, зростає розчарування, зокрема через відсутність упевненості у майбутній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, видання наголошує, що Путін прагне продовжувати війну, а не сідати за стіл переговорів. Це робить надання гарантій безпеки з боку західних солдатів віддаленою перспективою.

Водночас, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди, Німеччина має намір надати гарантії безпеки насамперед фінансово. Берлін покриватиме щонайменше частину грошового забезпечення українських солдатів.

