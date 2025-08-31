Німеччина більше не розглядає відправлення своїх військ в Україну: має намір надати гарантії безпеки фінансово, - Bild
У Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.
Так, зазначається, що після саміту з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в Німеччині висловили готовність відправити свої війська для забезпечення миру в Україні. Проте зараз, через майже два тижні після зустрічі, зростає розчарування, зокрема через відсутність упевненості у майбутній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
Крім того, видання наголошує, що Путін прагне продовжувати війну, а не сідати за стіл переговорів. Це робить надання гарантій безпеки з боку західних солдатів віддаленою перспективою.
Водночас, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди, Німеччина має намір надати гарантії безпеки насамперед фінансово. Берлін покриватиме щонайменше частину грошового забезпечення українських солдатів.
Ми тут самі ті гроші поділимо. Наймемо кого потрібно. Заступлять на виконання гарантій безпеки Юзік, Лисий з пікаловим і Коля каклета.
Мабуть оплатить друк повісток в особистих справ + конверти, "якщо що "....
Вот правильно. Это будут такие особенные гарантии: до тех пор, пока не начнут стрелять. Примерно, как будапештские. И контингент такой будет. В Ужгороде, с заправленными баками, чтобы сразу съе#аться
будут давать бабки в кредит за вырученные проценты от бабок русни
гении бизнеса