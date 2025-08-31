УКР
Німеччина більше не розглядає відправлення своїх військ в Україну: має намір надати гарантії безпеки фінансово, - Bild

Німеччина не хоче відправляти свої війська в Україну

У Німеччині сумніваються в необхідності розміщення своїх військ на території України, і розглядають забезпечення гарантій безпеки фінансово.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.

Так, зазначається, що після саміту з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в Німеччині висловили готовність відправити свої війська для забезпечення миру в Україні. Проте зараз, через майже два тижні після зустрічі, зростає розчарування, зокрема через відсутність упевненості у майбутній зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США більше не витрачаються на війну в Україні, ми продаємо техніку НАТО, - Трамп

Крім того, видання наголошує, що Путін прагне продовжувати війну, а не сідати за стіл переговорів. Це робить надання гарантій безпеки з боку західних солдатів віддаленою перспективою.

Водночас, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди, Німеччина має намір надати гарантії безпеки насамперед фінансово. Берлін покриватиме щонайменше частину грошового забезпечення українських солдатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворчу місію в Україні може очолити командувач сил НАТО в Європі Гринкевич, - The Telegraph

Автор: 

Німеччина (7689) миротворці (897) гарантії безпеки (232)
Оце я розумію.
Ми тут самі ті гроші поділимо. Наймемо кого потрібно. Заступлять на виконання гарантій безпеки Юзік, Лисий з пікаловим і Коля каклета.
Ми вам дамо гроші!... Потім... Як що виживите...
В Дубаї одразу хай переводять.
Я так і знав ©
Мабуть оплатить друк повісток в особистих справ + конверти, "якщо що "....
Ну може ще наловлять "м'ясних " українців-чоловіків для депортації в Україну.
та правильно. в першу чергу війська мають надати підписанти Будапешта. а вже тоді інші країни можуть долучитись. от тільки де робота нашої зеленої дипломатії? чому на четвертому році великої війни не було жодного заклику від нашої зеленої влади до світової спільноти, а особливо до підписантів Будапешта, формувати військову Антипутінську коаліцію і заводити ці війська в Україну згідно статті 51 Статуту ООН про право країни-члена ООН, яка зазнала зовнішньої ворожої агресії, на колективну оборону? хоч раз найвеличніший міг би публічно звернутися до світової спільноти із таким закликом? не тільки міг би, але і повинен він був це зробити як гарант Конституції, суверенітету і територіальної цілісності. Це його самий прямий обов'язок - забезпечувати обороноздатність країни. послав би його світ після такого його заклику - то вже інше питання. тоді до найеличнішого питань було би менше... чому, бл., Макрон говорить про коаліцію іноземних військ в Україну, а найвеличніший про це не говорить? Макрону більше це треба чи найвеличнішому??
це ж не порожні заяви. є уже кілька прийнятих резолюцій Генеральної асамблеї ООН, де кацапня визнана агресором. от від цього і повинна відштовхуватись зелена дипломатія на чолі з найвеличнішим. а не носитися, як обосрані з тим самітом миру, з яким потім таки реально і обісралися...
Фантикі залиште собі. Все все одно мутите з московитьских заморожених грошей і частину в кредит як зясувалося кредитним авансом видаєте,коли дехто почав рахувати що щось не збігається по явно завищених відсотках якщо платити з заморожених активів. І так дуже хітровимудохані але з бравурними речівками кожень день.
Смутниє сомнєнія?
Коаліція засяних і обгецаних
Який організатор і вдохновітель така й коаліця . В цілому відТрампа вони не одпетляють, як він вирішить так і буде.
... а так дихав, так дихав!
Вже щось схоже на правду. А потім виявиться що гельду нема, і большой привет .
Ніхто за нас воювати не буде. Це фундаментальний принцип, чому нам ніхто реально гарантій не дасть. І ніхто не зможе гарантувати, що РФ знов війною не піде, крім відсутності на карті самої РФ.
Ще древні греки знали, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
Оце потужно. В кращих традиціях коаліції рішучих
Кроме того, издание отмечает, что Путин стремится продолжать войну, а не садиться за стол переговоров. Это делает предоставление гарантий безопасности со стороны западных солдат отдаленной перспективой.

Вот правильно. Это будут такие особенные гарантии: до тех пор, пока не начнут стрелять. Примерно, как будапештские. И контингент такой будет. В Ужгороде, с заправленными баками, чтобы сразу съе#аться
Сміливе рішення відкупитись .
кто бы сомневался
будут давать бабки в кредит за вырученные проценты от бабок русни
гении бизнеса
