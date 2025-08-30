США більше не витрачаються на війну в Україні, ми продаємо техніку НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають гроші на допомогу для України. Озброєння для України тепер купує НАТО.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Це певна різниця", - сказав глава Білого дому.

Трамп також додав, що США не відправлятимуть своїх військових до України в межах гарантій безпеки, але підтримають країни Європи, які вирішать це зробити.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там",- сказав американський президент.

Нагадаємо, що Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

