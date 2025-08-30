США більше не витрачаються на війну в Україні, ми продаємо техніку НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають гроші на допомогу для України. Озброєння для України тепер купує НАТО.
Про це американський лідер сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Це певна різниця", - сказав глава Білого дому.
Трамп також додав, що США не відправлятимуть своїх військових до України в межах гарантій безпеки, але підтримають країни Європи, які вирішать це зробити.
"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там",- сказав американський президент.
Нагадаємо, що Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.
Який уже на носі...
щоб не дратувати свого коханця у кремлі
"Це певна різниця" (с) Війна стає вигідною США? Феноменальна, блискуча, глибоко моральна бізнес-оборудка. Нобелевську премію війни у студію!
"Гандон" навіть не розуміє який він неодноразово використаний.
А бізнес це його легенда