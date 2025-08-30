УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України Допомога Україні від НАТО
2 401 43

США більше не витрачаються на війну в Україні, ми продаємо техніку НАТО, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають гроші на допомогу для України. Озброєння для України тепер купує НАТО.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Це певна різниця", - сказав глава Білого дому.

Трамп також додав, що США не відправлятимуть своїх військових до України в межах гарантій безпеки, але підтримають країни Європи, які вирішать це зробити.

"Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там",- сказав американський президент.

Нагадаємо, що Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Читайте також: США надсилатимуть військову техніку країнам НАТО, а вони працюватимуть з Україною, - Трамп

Автор: 

НАТО (6733) допомога (8692) Трамп Дональд (7022) гарантії безпеки (229)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
трампон ще мерзенніша потвора, ніж *****.
показати весь коментар
30.08.2025 20:18 Відповісти
+17
рудий тампон нічого не сказав про недавні обстріли в України, і хто винен в загибелі

щоб не дратувати свого коханця у кремлі
показати весь коментар
30.08.2025 20:20 Відповісти
+8
Заощадив сотні мільярдів доларів яки було б потрібно для відстеження та протистоянія третьєму у світі ядерному арсенілу який Україна сдала під ГАРАНТІЇ США, херов гарант зарпз наживаєтся на життях та крові українців. Сша це ПАДАЛЬНИК.
показати весь коментар
30.08.2025 20:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трампон ще мерзенніша потвора, ніж *****.
показати весь коментар
30.08.2025 20:18 Відповісти
Ну какое есть, других нам не дают. Спасибо что хотя бы так, а то мог бы ********** - а американское оружие оно почти не имеет альтернатив. Опять же мы не знаем на каких условиях - все таки в теории если оружие продано коллективному НАТО с правом передачи Украине - возможно США единолично уже не смогут принимать решение о том как нам его использовать.
показати весь коментар
30.08.2025 20:27 Відповісти
Одного поля ягоди фсбшні гнили
показати весь коментар
30.08.2025 20:39 Відповісти
Нехай скаже це після чергового "перл харбору".
Який уже на носі...
показати весь коментар
30.08.2025 20:19 Відповісти
рудий тампон нічого не сказав про недавні обстріли в України, і хто винен в загибелі

щоб не дратувати свого коханця у кремлі
показати весь коментар
30.08.2025 20:20 Відповісти
Коли у вас буде заруба з китайцями ми будемо вам через НАТО продавати бпла, скільки їх там є млрд)
показати весь коментар
30.08.2025 20:21 Відповісти
а ви шо не НАТО ?
показати весь коментар
30.08.2025 20:22 Відповісти
Вже ні.
показати весь коментар
30.08.2025 20:25 Відповісти
трампушка дібіл, через рік зброю США вже ніхто купувати не буде, ЄС буде купляти тільки свою зброю
показати весь коментар
30.08.2025 20:24 Відповісти
То це ви, курва. цю війну почали?Ну, щоб баблішка підтягнуть поки друзі-кацапи рвуть Україну.
показати весь коментар
30.08.2025 20:24 Відповісти
Хто про що а цей завжди про гроші..
показати весь коментар
30.08.2025 20:28 Відповісти
Річ справді в тім що всі вони розпочиналися крім хрестових походів не ради ідеї а в цілях наживи загарбають чуже
показати весь коментар
30.08.2025 20:43 Відповісти
Трамп продає , а крутий рішала Хегсет не дозволяє використовувати навіть те що є...та ДОНІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ
показати весь коментар
30.08.2025 20:30 Відповісти
Все по краснова сходиться
показати весь коментар
30.08.2025 22:12 Відповісти
А ядерку продаси НАТО, а вони нам? Бо росія може почати погрожувати нас нею знову, коли багато фламінго і інших ракет на них полетить. Тому нам потрібні гарантії, що вона на вдарить нею. Від Байдена хоч якісь були, а від тебе, я так розумію, ніяких немає.
показати весь коментар
30.08.2025 20:34 Відповісти
галімиє пасрєднікі.
показати весь коментар
30.08.2025 20:37 Відповісти
прекрасненько устроились,
показати весь коментар
30.08.2025 20:38 Відповісти
Зброя НАТО потрібна, якщо Європа не хоче бути регіоном сросії
показати весь коментар
30.08.2025 20:39 Відповісти
Заощадив сотні мільярдів доларів яки було б потрібно для відстеження та протистоянія третьєму у світі ядерному арсенілу який Україна сдала під ГАРАНТІЇ США, херов гарант зарпз наживаєтся на життях та крові українців. Сша це ПАДАЛЬНИК.
показати весь коментар
30.08.2025 20:46 Відповісти
Ну а якби прохвесор не судимий з тим чемоданчиком ходив? Де б ми були?
показати весь коментар
30.08.2025 22:10 Відповісти
Тодв б отой прахфесар так завгаром би і залишився, без той валізки.
показати весь коментар
30.08.2025 22:18 Відповісти
Кстати цифра эта американская. Уходя с Афгана америкосы там оставили на 300 лярдов и оружия разного и остального тоже валом. Так что, выходит что Нато как бы платит и за то и за нас тоже. Можно смело сказать, что клин вбит сильно и надолго между США и ЕС. кгб сработало в длинную и удачно. Но выиграл как всегда в последние годы конечно Китай.
показати весь коментар
30.08.2025 22:16 Відповісти
Чому він це ледь не кожного дня повторює? Ми ж це чули вже. І чому в нього це постійно запитують ?
показати весь коментар
30.08.2025 20:48 Відповісти
Бо це ж Трамп: сьогодні каже одне, завтра - геть протилежне. А післязавтра ще й здивується, що взагалі таке говорив.
показати весь коментар
30.08.2025 20:52 Відповісти
він це кожного дня повторює ?
показати весь коментар
30.08.2025 20:48 Відповісти
Кавалок рудого мʼяса вже дістав всіх своїми заявами. Вже всі чули цю «новину» і ти, дурню, за такий ґєшефт відповісиш перед Богом і людьми!
показати весь коментар
30.08.2025 20:49 Відповісти
Не забувай кожен день це розказувати
показати весь коментар
30.08.2025 20:56 Відповісти
Не понимаю чем гордится этот слепой таракан,конечно же большая разница между торгашом И Благородством
показати весь коментар
30.08.2025 21:00 Відповісти
Очевидно, що така придуркувата позиція адміністрації трампа все більше віддалятиме країни від США, що автоматично посилюватиме вісь зла. Але з ким про це говорити зараз у США...
показати весь коментар
30.08.2025 21:10 Відповісти
Ви це згадайте, коли США насипле нам потужних гарантій.
показати весь коментар
30.08.2025 21:14 Відповісти
Не знаю хто, не знаю коли,але прийде час і хтось назве нашу ********** епохою дебілів... Не інакше! А можливо ще й гірше...
показати весь коментар
30.08.2025 21:14 Відповісти
США більше не витрачаються, а лише трохи заробляють на війні в Україні?
"Це певна різниця" (с) Війна стає вигідною США? Феноменальна, блискуча, глибоко моральна бізнес-оборудка. Нобелевську премію війни у студію!
показати весь коментар
30.08.2025 21:17 Відповісти
Це ж він таким чином виправдовується перед ******, Європа в нього купляє і продає Україні а він тут ні до чого.
"Гандон" навіть не розуміє який він неодноразово використаний.
показати весь коментар
30.08.2025 21:23 Відповісти
Значить вони продали нам якийсь будапештський папірець за мільярди доларів?
показати весь коментар
30.08.2025 21:39 Відповісти
та це ж вже було..
показати весь коментар
30.08.2025 21:41 Відповісти
Поки все по методичці краснова
А бізнес це його легенда
показати весь коментар
30.08.2025 22:07 Відповісти
Ну свою тупість амери можуть тільки великою кров'ю сплатити.
показати весь коментар
30.08.2025 22:13 Відповісти
Щоб ти вдавався від жадності... ідіот.
показати весь коментар
30.08.2025 22:16 Відповісти
Браво Свириденко,чудова угода-копалини в обмін на безпеку.Яким Чином без зброї США гарантуватиме нашу безпеку?
показати весь коментар
30.08.2025 22:17 Відповісти
Рудий барига на крові довів, що меморандуми зі Штатами не варті папірця, на якому вони складені.
показати весь коментар
30.08.2025 22:40 Відповісти
Злились гаранти ***чі
показати весь коментар
30.08.2025 22:45 Відповісти
Знайшов якось Давид Соломонович портмоне на вулиці, перерахував гроші, - не вистачає.
показати весь коментар
30.08.2025 22:59 Відповісти
Зауважте одну річ, ніколи не можно мати нічого з Рудими альбіносами, що трамп що путлєр, хтось скаже що путлєр інакше виглядає, але це помилка, придивіться уважно! А ще піськов, гексет............
показати весь коментар
30.08.2025 23:18 Відповісти
 
 