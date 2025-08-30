РУС
США больше не тратятся на войну в Украине, мы продаем технику НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на помощь для Украины. Вооружение для Украины теперь покупает НАТО.

Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Daily Caller, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Они платят за оборудование. Мы не тратим никаких денег на войну. Это определенная разница", - сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что США не будут отправлять своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности, но поддержат страны Европы, которые решат это сделать.

"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем иметь войск на местах или чего-то другого. Но если мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там",- сказал американский президент.

Напомним, что Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

Читайте также: США будут отправлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной, - Трамп

НАТО (10270) помощь (8077) Трамп Дональд (6497) гарантии безопасности (227)
Топ комментарии
+14
трампон ще мерзенніша потвора, ніж *****.
30.08.2025 20:18 Ответить
+11
рудий тампон нічого не сказав про недавні обстріли в України, і хто винен в загибелі

щоб не дратувати свого коханця у кремлі
30.08.2025 20:20 Ответить
+4
Нехай скаже це після чергового "перл харбору".
Який уже на носі...
30.08.2025 20:19 Ответить
трампон ще мерзенніша потвора, ніж *****.
30.08.2025 20:18 Ответить
Ну какое есть, других нам не дают. Спасибо что хотя бы так, а то мог бы ********** - а американское оружие оно почти не имеет альтернатив. Опять же мы не знаем на каких условиях - все таки в теории если оружие продано коллективному НАТО с правом передачи Украине - возможно США единолично уже не смогут принимать решение о том как нам его использовать.
30.08.2025 20:27 Ответить
Одного поля ягоди фсбшні гнили
30.08.2025 20:39 Ответить
Нехай скаже це після чергового "перл харбору".
Який уже на носі...
30.08.2025 20:19 Ответить
рудий тампон нічого не сказав про недавні обстріли в України, і хто винен в загибелі

щоб не дратувати свого коханця у кремлі
30.08.2025 20:20 Ответить
Коли у вас буде заруба з китайцями ми будемо вам через НАТО продавати бпла, скільки їх там є млрд)
30.08.2025 20:21 Ответить
а ви шо не НАТО ?
30.08.2025 20:22 Ответить
Вже ні.
30.08.2025 20:25 Ответить
трампушка дібіл, через рік зброю США вже ніхто купувати не буде, ЄС буде купляти тільки свою зброю
30.08.2025 20:24 Ответить
То це ви, курва. цю війну почали?Ну, щоб баблішка підтягнуть поки друзі-кацапи рвуть Україну.
30.08.2025 20:24 Ответить
Хто про що а цей завжди про гроші..
30.08.2025 20:28 Ответить
Річ справді в тім що всі вони розпочиналися крім хрестових походів не ради ідеї а в цілях наживи загарбають чуже
30.08.2025 20:43 Ответить
Трамп продає , а крутий рішала Хегсет не дозволяє використовувати навіть те що є...та ДОНІ ЦЬОГО НЕ ЗНАЄ
30.08.2025 20:30 Ответить
А ядерку продаси НАТО, а вони нам? Бо росія може почати погрожувати нас нею знову, коли багато фламінго і інших ракет на них полетить. Тому нам потрібні гарантії, що вона на вдарить нею. Від Байдена хоч якісь були, а від тебе, я так розумію, ніяких немає.
30.08.2025 20:34 Ответить
галімиє пасрєднікі.
30.08.2025 20:37 Ответить
прекрасненько устроились,
30.08.2025 20:38 Ответить
Зброя НАТО потрібна, якщо Європа не хоче бути регіоном сросії
30.08.2025 20:39 Ответить
Заощадив сотні мільярдів доларів яки було б потрібно для відстеження та протистоянія третьєму у світі ядерному арсенілу який Україна сдала під ГАРАНТІЇ США, херов гарант зарпз наживаєтся на життях та крові українців. Сша це ПАДАЛЬНИК.
30.08.2025 20:46 Ответить
Чому він це ледь не кожного дня повторює? Ми ж це чули вже. І чому в нього це постійно запитують ?
30.08.2025 20:48 Ответить
Бо це ж Трамп: сьогодні каже одне, завтра - геть протилежне. А післязавтра ще й здивується, що взагалі таке говорив.
30.08.2025 20:52 Ответить
він це кожного дня повторює ?
30.08.2025 20:48 Ответить
Кавалок рудого мʼяса вже дістав всіх своїми заявами. Вже всі чули цю «новину» і ти, дурню, за такий ґєшефт відповісиш перед Богом і людьми!
30.08.2025 20:49 Ответить
Не забувай кожен день це розказувати
30.08.2025 20:56 Ответить
Не понимаю чем гордится этот слепой таракан,конечно же большая разница между торгашом И Благородством
30.08.2025 21:00 Ответить
Очевидно, що така придуркувата позиція адміністрації трампа все більше віддалятиме країни від США, що автоматично посилюватиме вісь зла. Але з ким про це говорити зараз у США...
30.08.2025 21:10 Ответить
Ви це згадайте, коли США насипле нам потужних гарантій.
30.08.2025 21:14 Ответить
Не знаю хто, не знаю коли,але прийде час і хтось назве нашу ********** епохою дебілів... Не інакше! А можливо ще й гірше...
30.08.2025 21:14 Ответить
 
 