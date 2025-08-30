США больше не тратятся на войну в Украине, мы продаем технику НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на помощь для Украины. Вооружение для Украины теперь покупает НАТО.

Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Daily Caller, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Они платят за оборудование. Мы не тратим никаких денег на войну. Это определенная разница", - сказал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что США не будут отправлять своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности, но поддержат страны Европы, которые решат это сделать.

"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем иметь войск на местах или чего-то другого. Но если мы можем помочь Европе, а они это сделают, они будут там",- сказал американский президент.

Напомним, что Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

