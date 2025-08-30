Трамп о переговорах между Зеленским и Путиным: Двусторонней встречи может и не быть, но трехсторонняя будет

Президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США все-таки состоятся.

Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Daily Caller, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трехсторонняя состоится. Относительно двусторонней, то я не знаю, но трехсторонняя состоится. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал президент США.

Трамп в очередной раз сравнил Зеленского и Путина с "детьми на площадке".

"Я использую аналогию. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, махать и махать, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они с радостью прекращают. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - сказал глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос