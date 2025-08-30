РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 673 18

Трамп о переговорах между Зеленским и Путиным: Двусторонней встречи может и не быть, но трехсторонняя будет

трамп

Президент США Дональд Трамп не уверен в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США все-таки состоятся.

Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Daily Caller, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трехсторонняя состоится. Относительно двусторонней, то я не знаю, но трехсторонняя состоится. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал президент США.

Трамп в очередной раз сравнил Зеленского и Путина с "детьми на площадке".

"Я использую аналогию. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками, махать и махать, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они с радостью прекращают. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", - сказал глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос

Автор: 

Зеленский Владимир (21767) путин владимир (32095) Трамп Дональд (6497)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Й@бнутий на всю голову!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:58 Ответить
+16
конченный выродок со своими аналогиями
показать весь комментарий
30.08.2025 19:58 Ответить
+12
кожного разу коли це лайно щось каже про Україну та росію, воно визнає що нічого не буде робити з )(уйлом
показать весь комментарий
30.08.2025 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балаканина Трампа це як гадання на ромашці
показать весь комментарий
30.08.2025 19:58 Ответить
здувається та й здувається

ото буде сміху, як від донні залишиться маленький зморщений шарик

МАГА, плять..... ніц не скажеш,"зробив Америку

.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:02 Ответить
Й@бнутий на всю голову!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:58 Ответить
конченный выродок со своими аналогиями
показать весь комментарий
30.08.2025 19:58 Ответить
.... перекладачів він не рахує?
показать весь комментарий
30.08.2025 20:01 Ответить
Тероризм рудий покидьок порівнює з пісочницею.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:02 Ответить
кожного разу коли це лайно щось каже про Україну та росію, воно визнає що нічого не буде робити з )(уйлом
показать весь комментарий
30.08.2025 20:02 Ответить
У трампа явно їбобо головного мозку!
показать весь комментарий
30.08.2025 20:13 Ответить
всі троє у Кабзона
показать весь комментарий
30.08.2025 20:23 Ответить
Ідіот. Тьху.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:25 Ответить
Але більше трьох не збиратися.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:28 Ответить
...а може і не бути...може уколи пропущу...або санітари у палаті закриють...
показать весь комментарий
30.08.2025 20:29 Ответить
Бооже, яке кончене... справжній федераст!
показать весь комментарий
30.08.2025 20:29 Ответить
Через два три тижні він без жодного сорому заявить, що зустрічі ***** і зелі не треба взагалі.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:33 Ответить
Його аналогії із сраки витягнуті. Дві дитини мовляв граються, курва.
показать весь комментарий
30.08.2025 20:46 Ответить
Давай тристоронню на - гора! - не роби з губи холяву
показать весь комментарий
30.08.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2025 21:04 Ответить
тройнічок! один другого, третім обсцикають!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:06 Ответить
 
 