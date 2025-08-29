РУС
Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос

Трамп о территориальных уступках

Поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей в августе снизилась до 37%, тогда как уровень недовольства достиг рекордных 55%.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на опрос Университета Квиннипак, передает Цензор.НЕТ.

С начала второго срока рейтинг одобрения Трампа упал с 46% до 37%, а неодобрение выросло с 43% до 55%. Августовский опрос зафиксировал самый низкий уровень поддержки и самый высокий уровень недовольства за весь период второго срока.

Среди сторонников Республиканской партии работу президента одобряют 84%, среди демократов - 98% выразили неодобрение. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% - не одобряют.

Опрос проводили с 21 по 25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей, погрешность выборки - 3,4 пункта.

+15
вони ще не чули Португальського президента
29.08.2025 12:05
+10
Ну не зовсім насрати. У наступному році в США проміжні вибори до Палати представників і якщо респи їх просруть, то для Трампа настануть непрості часи.
29.08.2025 12:05
+8
То вони ще нас не питали, що ми про ту руду чубату мавпу думаємо🤬🤬🤬
29.08.2025 11:58
і шо ? знімуть Трампа ? Трампу на це нас***ати.Трамп говорив-цілуйте в зад
29.08.2025 11:58
Ну не зовсім насрати. У наступному році в США проміжні вибори до Палати представників і якщо респи їх просруть, то для Трампа настануть непрості часи.
29.08.2025 12:05
То вони ще нас не питали, що ми про ту руду чубату мавпу думаємо🤬🤬🤬
29.08.2025 11:58
29.08.2025 12:20
Респи підтримують - значить пох мороз
29.08.2025 11:58
Университеты это секты коммунистов-обамистов. Странно что не 5%.
29.08.2025 11:59
Ну то й добре. Поки чекає на рідкісні копалини з України, то він у себе нафту знайде.
29.08.2025 12:00
Да рижому диктатору насрати на опитування. Воно скаже що то все фейки від Байдена а його підтримують 144%
29.08.2025 12:09
рудий педофіл на міцному гачку у людожера-путіна. Аби люди знали всю правду про трампа - в нього був би 0%.
29.08.2025 12:09
Люди не хочуть чути правду. Про цього діяча було відомо все, ще до виборів 2016 року.
29.08.2025 13:22
Було б дивним, якби американцям зайшло до душі керівництво ними відвертим агентом кремля рудим донні
бачили очі, що обирали
29.08.2025 12:10
І до амориканців починає доходити, що рудий блазень Трампидло позорить їхню країну і всі з них сміються як з дурників.
29.08.2025 12:11
Я насправді вважав американців розумнішими ,обрати шахрая і балабола на якому висіло 34 кримінальні справи і 4 рази ставав банкротом та інтелектом не дуже може похвалитись, це ще треба уміти ,вся його риторика була побудована що США роздають гроші іншим країнам Україні він приписав 350 мільярдів доларів хоч насправді було 98 мільярди і друге це припинити потік мігрантів ,а 15 мільйонів видворити ,хоч і його оточення також були колись мігрантами. Дивує інше чому демократи не роблять висновків не проведуть з'їзд не оберуть достойногом керівника.
29.08.2025 12:23
Мабуть, немає такої особи. Виглядає на те, що обидві традиційні партії перетворилися на копії КПСС, де "не своїм" ходу не дають, а "свої" здеґрадовані геть.
29.08.2025 12:28
Чому? Мабуть, не дуже далеко відкотилися.
29.08.2025 12:31
А наш блазень- дебіл, який вміє тільки морди корчити в кварталі. Україна подала приклад, вибравши ідіота. А американці позаздрили і вибрали собі тупого рудого блазня, який перетворив наймогутнішу потугу на цирк шапіто, з яких тепер всі сміються.
29.08.2025 12:38
Треба було вірити Задорнову.
29.08.2025 13:27
Імбіцил, на настрої якого («я не задоволений»), здригається увесь світ має бути викинутий з овального кабінету під фанфари.
29.08.2025 12:23
Yakovina Ivan
У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок капельницы.

Врачи говорят, что в его возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и о болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного айболита, который отвел Трампу шесть-восемь месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется: в последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает. Он все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде.

Но если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Вэнс, который, прямо скажем, просто мешок с говном…

Грустно!

UPD. Сам Трамп недавно вдруг обмолвился, что очень хочет попасть в рай. Поверь, Дональд, мы все этого хотим!
29.08.2025 12:27
Та йому чхати, яка там підтримка - скаже, що це брехливі ЗМІ намагаються "шатати" його геніальність та велич.
29.08.2025 12:31
Головне для Трампа встигнути підпорядкувати поліцію та нацгвардію, щоб було кому дубасити тих хто сумнівається в його величності.
29.08.2025 12:37
На третий срок Трамп уже не сможет балотироваться, так что срать ему на это, к тому же у Демократов банально нету сильных кандидатов, что бы его победить. Кто будет конерентом Трампа - жена Обамы, АОС или может тот гомик с невыговариваемой сербской фамилией?
29.08.2025 12:33
Американський квартал



Я думав, тупішої влади ніж зараз в Україні нема. Помилявся.

"Ми не можемо допустити малорозвитих

людей до уряду, тому що вони опустять країну до свого рівня"

Шарль де Голль

https://www.facebook.com/share/p/1Dx5pzryyp/
29.08.2025 12:41
29.08.2025 12:42
29.08.2025 12:52
Х@йло його проконсультує як нарід у стійло заганяти.Не прості часи чекають на американців.
29.08.2025 13:04
Це ще і так досить висока оцінка такому дибілу...
29.08.2025 13:09
руда мавпа миротворець догралася
29.08.2025 13:32
Трампа хотіла щоб війна просто закінчилась, нічим, просто раз-два війна стій. Похер на території, чиї воні, України чи рашки. Хто переміг - пофігу. І тут він на білому коні - пісділовець за нобелівською премією, і торгує рашкиним газом та іншим наліво і направо
29.08.2025 13:47
Чому другого терміну? Пуйло йому не пояснив, що розрив не рахується? Два терміни, потім перерва на Маска, а потім знову два.
29.08.2025 14:04
Тому що підарас
29.08.2025 14:06
Выдержки из лондонской газеты The Times.

Кто-то спросил: «Почему некоторым британцам не нравится Дональд (https://enovosty.com/wp-content/uploads/2022/06/screenshot_21-640x425.jpg)Трамп?».

Нейт Уайт, красноречивый и остроумный английский писатель, написал такой великолепный ответ:

«Трампу не хватает определённых качеств, которые традиционно ценятся британцами.

У него нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества.

Хотя Трамп может быть нелепым, он никогда не говорил ничего ироничного, забавного или даже слегка смешного - ни разу, ни разу. Я говорю это не риторически, я говорю буквально: никогда.

Для британцев отсутствие юмора почти бесчеловечно.

Но в случае с Трампом это факт. Он, кажется, даже не понимает, что такое шутка - для него шутка - это грубый комментарий, безграмотное оскорбление, акт непринужденной жестокости.

Трамп подобен троллю: он никогда не смеётся и не забавляется; он лишь визжит от восторга или насмешки.

И самое страшное, что он не просто произносит грубые и глупые оскорбления: он на самом деле думает, когда их произносит. Его разум - всего лишь роботизированный алгоритм мелких предрассудков и инстинктивной злобы.

В нём нет ни иронии, ни сложности, ни тонкости, ни глубины. Всё поверхностно. Мы видим в нём человека без внутреннего мира, без души.

В Британии мы традиционно на стороне Давида, а не Голиафа. Все наши герои - отважные аутсайдеры: Робин Гуд, Дик Уиттингтон, Оливер Твист.

Трамп не отважный и не аутсайдер. Он - полная противоположность.

Он даже не избалованный богатый мальчик и не жадный толстосум. Он скорее похож на большого белого слизняка, привилегированного Джаббу Хатта.

И, что ещё хуже, он хулиган.

Когда он оказывается среди хулиганов, он внезапно превращается в хнычущего приспешника.

Он бьёт сверху вниз - то, чего джентльмен не должен, не может и никогда не должен делать - и каждый его удар приходится ниже пояса. Ему особенно нравится бить уязвимых или безмолвных - и он бьёт их, когда они лежат.

Поэтому тот факт, что значительное меньшинство - возможно, треть - американцев наблюдают за тем, что он делает, слушают, что он говорит, а затем думают: "Да, он, похоже, в моём вкусе", является источником замешательства и большого огорчения для британцев.

В конце концов, невозможно прочитать ни одного твита или услышать, как он произносит одно-два предложения, не уставившись в бездну.

Он превращает простоту в вид искусства; Он - Пикассо мелочности, Шекспир дерьма. Его недостатки фрактальны: даже у его недостатков есть недостатки, и так до бесконечности.

В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупой.

Он заставляет Никсона казаться заслуживающим доверия, а Джорджа Буша - умным.

Если бы Франкенштейн решил создать монстра, состоящего исключительно из человеческих недостатков, он бы создал Трампа, и раскаивающийся доктор Франкенштейн в отчаянии закричал бы: "Боже мой, что я создал?".

Если бы идиот был бы телешоу, Трамп был бы его декорациями».
29.08.2025 14:13
 
 