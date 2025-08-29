Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос
Поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей в августе снизилась до 37%, тогда как уровень недовольства достиг рекордных 55%.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на опрос Университета Квиннипак, передает Цензор.НЕТ.
С начала второго срока рейтинг одобрения Трампа упал с 46% до 37%, а неодобрение выросло с 43% до 55%. Августовский опрос зафиксировал самый низкий уровень поддержки и самый высокий уровень недовольства за весь период второго срока.
Среди сторонников Республиканской партии работу президента одобряют 84%, среди демократов - 98% выразили неодобрение. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% - не одобряют.
Опрос проводили с 21 по 25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей, погрешность выборки - 3,4 пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бачили очі, що обирали
У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок капельницы.
Врачи говорят, что в его возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и о болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного айболита, который отвел Трампу шесть-восемь месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется: в последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает. Он все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде.
Но если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Вэнс, который, прямо скажем, просто мешок с говном…
Грустно!
UPD. Сам Трамп недавно вдруг обмолвился, что очень хочет попасть в рай. Поверь, Дональд, мы все этого хотим!
Я думав, тупішої влади ніж зараз в Україні нема. Помилявся.
"Ми не можемо допустити малорозвитих
людей до уряду, тому що вони опустять країну до свого рівня"
Шарль де Голль
https://www.facebook.com/share/p/1Dx5pzryyp/
Кто-то спросил: «Почему некоторым британцам не нравится Дональд (https://enovosty.com/wp-content/uploads/2022/06/screenshot_21-640x425.jpg)Трамп?».
Нейт Уайт, красноречивый и остроумный английский писатель, написал такой великолепный ответ:
«Трампу не хватает определённых качеств, которые традиционно ценятся британцами.
У него нет ни благородства, ни обаяния, ни хладнокровия, ни авторитета, ни сострадания, ни остроумия, ни сердечности, ни мудрости, ни тонкости, ни чуткости, ни самосознания, ни скромности, ни чести, ни изящества.
Хотя Трамп может быть нелепым, он никогда не говорил ничего ироничного, забавного или даже слегка смешного - ни разу, ни разу. Я говорю это не риторически, я говорю буквально: никогда.
Для британцев отсутствие юмора почти бесчеловечно.
Но в случае с Трампом это факт. Он, кажется, даже не понимает, что такое шутка - для него шутка - это грубый комментарий, безграмотное оскорбление, акт непринужденной жестокости.
Трамп подобен троллю: он никогда не смеётся и не забавляется; он лишь визжит от восторга или насмешки.
И самое страшное, что он не просто произносит грубые и глупые оскорбления: он на самом деле думает, когда их произносит. Его разум - всего лишь роботизированный алгоритм мелких предрассудков и инстинктивной злобы.
В нём нет ни иронии, ни сложности, ни тонкости, ни глубины. Всё поверхностно. Мы видим в нём человека без внутреннего мира, без души.
В Британии мы традиционно на стороне Давида, а не Голиафа. Все наши герои - отважные аутсайдеры: Робин Гуд, Дик Уиттингтон, Оливер Твист.
Трамп не отважный и не аутсайдер. Он - полная противоположность.
Он даже не избалованный богатый мальчик и не жадный толстосум. Он скорее похож на большого белого слизняка, привилегированного Джаббу Хатта.
И, что ещё хуже, он хулиган.
Когда он оказывается среди хулиганов, он внезапно превращается в хнычущего приспешника.
Он бьёт сверху вниз - то, чего джентльмен не должен, не может и никогда не должен делать - и каждый его удар приходится ниже пояса. Ему особенно нравится бить уязвимых или безмолвных - и он бьёт их, когда они лежат.
Поэтому тот факт, что значительное меньшинство - возможно, треть - американцев наблюдают за тем, что он делает, слушают, что он говорит, а затем думают: "Да, он, похоже, в моём вкусе", является источником замешательства и большого огорчения для британцев.
В конце концов, невозможно прочитать ни одного твита или услышать, как он произносит одно-два предложения, не уставившись в бездну.
Он превращает простоту в вид искусства; Он - Пикассо мелочности, Шекспир дерьма. Его недостатки фрактальны: даже у его недостатков есть недостатки, и так до бесконечности.
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупой.
Он заставляет Никсона казаться заслуживающим доверия, а Джорджа Буша - умным.
Если бы Франкенштейн решил создать монстра, состоящего исключительно из человеческих недостатков, он бы создал Трампа, и раскаивающийся доктор Франкенштейн в отчаянии закричал бы: "Боже мой, что я создал?".
Если бы идиот был бы телешоу, Трамп был бы его декорациями».