Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос

Поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей в августе снизилась до 37%, тогда как уровень недовольства достиг рекордных 55%.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на опрос Университета Квиннипак, передает Цензор.НЕТ.

С начала второго срока рейтинг одобрения Трампа упал с 46% до 37%, а неодобрение выросло с 43% до 55%. Августовский опрос зафиксировал самый низкий уровень поддержки и самый высокий уровень недовольства за весь период второго срока.

Среди сторонников Республиканской партии работу президента одобряют 84%, среди демократов - 98% выразили неодобрение. Независимые избиратели разделились: 31% поддерживают Трампа, 58% - не одобряют.

Опрос проводили с 21 по 25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей, погрешность выборки - 3,4 пункта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 67% американцев пессимистично оценивают возможность мирного соглашения между Украиной и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА