Підтримка Трампа падає до рекордного мінімуму другого терміну, - опитування
Підтримка президента США Дональда Трампа серед виборців у серпні знизилася до 37%, тоді як рівень невдоволення досяг рекордних 55%.
Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування Університету Квінніпак, передає Цензор.НЕТ.
Від початку другого терміну рейтинг схвалення Трампа впав із 46% до 37%, а несхвалення зросло із 43% до 55%. Серпневе опитування зафіксувало найнижчий рівень підтримки та найвищий рівень невдоволення за весь період другого терміну.
Серед прихильників Республіканської партії роботу президента схвалюють 84%, серед демократів - 98% висловили несхвалення. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% - не схвалюють.
Опитування проводили з 21 до 25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців, похибка вибірки - 3,4 пункти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бачили очі, що обирали
У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок капельницы.
Врачи говорят, что в его возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и о болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного айболита, который отвел Трампу шесть-восемь месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется: в последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает. Он все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде.
Но если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Вэнс, который, прямо скажем, просто мешок с говном…
Грустно!
UPD. Сам Трамп недавно вдруг обмолвился, что очень хочет попасть в рай. Поверь, Дональд, мы все этого хотим!
Я думав, тупішої влади ніж зараз в Україні нема. Помилявся.
"Ми не можемо допустити малорозвитих
людей до уряду, тому що вони опустять країну до свого рівня"
Шарль де Голль
https://www.facebook.com/share/p/1Dx5pzryyp/