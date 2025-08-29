Підтримка Трампа падає до рекордного мінімуму другого терміну, - опитування

Підтримка президента США Дональда Трампа серед виборців у серпні знизилася до 37%, тоді як рівень невдоволення досяг рекордних 55%.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування Університету Квінніпак, передає Цензор.НЕТ.

Від початку другого терміну рейтинг схвалення Трампа впав із 46% до 37%, а несхвалення зросло із 43% до 55%. Серпневе опитування зафіксувало найнижчий рівень підтримки та найвищий рівень невдоволення за весь період другого терміну.

Серед прихильників Республіканської партії роботу президента схвалюють 84%, серед демократів - 98% висловили несхвалення. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% - не схвалюють.

Опитування проводили з 21 до 25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців, похибка вибірки - 3,4 пункти.

