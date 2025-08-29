УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини Рейтинг Трампа
2 889 24

Підтримка Трампа падає до рекордного мінімуму другого терміну, - опитування

Трамп про територіальні поступки

Підтримка президента США Дональда Трампа серед виборців у серпні знизилася до 37%, тоді як рівень невдоволення досяг рекордних 55%.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування Університету Квінніпак, передає Цензор.НЕТ.

Від початку другого терміну рейтинг схвалення Трампа впав із 46% до 37%, а несхвалення зросло із 43% до 55%. Серпневе опитування зафіксувало найнижчий рівень підтримки та найвищий рівень невдоволення за весь період другого терміну.

Серед прихильників Республіканської партії роботу президента схвалюють 84%, серед демократів - 98% висловили несхвалення. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% - не схвалюють.

Опитування проводили з 21 до 25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців, похибка вибірки - 3,4 пункти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 67% американців песимістично оцінюють можливість мирної угоди між Україною та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2030) Трамп Дональд (7016)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
вони ще не чули Португальського президента
показати весь коментар
29.08.2025 12:05 Відповісти
+8
Ну не зовсім насрати. У наступному році в США проміжні вибори до Палати представників і якщо респи їх просруть, то для Трампа настануть непрості часи.
показати весь коментар
29.08.2025 12:05 Відповісти
+5
То вони ще нас не питали, що ми про ту руду чубату мавпу думаємо🤬🤬🤬
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і шо ? знімуть Трампа ? Трампу на це нас***ати.Трамп говорив-цілуйте в зад
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
Ну не зовсім насрати. У наступному році в США проміжні вибори до Палати представників і якщо респи їх просруть, то для Трампа настануть непрості часи.
показати весь коментар
29.08.2025 12:05 Відповісти
То вони ще нас не питали, що ми про ту руду чубату мавпу думаємо🤬🤬🤬
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 12:20 Відповісти
Респи підтримують - значить пох мороз
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
Университеты это секты коммунистов-обамистов. Странно что не 5%.
показати весь коментар
29.08.2025 11:59 Відповісти
Ну то й добре. Поки чекає на рідкісні копалини з України, то він у себе нафту знайде.
показати весь коментар
29.08.2025 12:00 Відповісти
вони ще не чули Португальського президента
показати весь коментар
29.08.2025 12:05 Відповісти
Да рижому диктатору насрати на опитування. Воно скаже що то все фейки від Байдена а його підтримують 144%
показати весь коментар
29.08.2025 12:09 Відповісти
рудий педофіл на міцному гачку у людожера-путіна. Аби люди знали всю правду про трампа - в нього був би 0%.
показати весь коментар
29.08.2025 12:09 Відповісти
Було б дивним, якби американцям зайшло до душі керівництво ними відвертим агентом кремля рудим донні
бачили очі, що обирали
показати весь коментар
29.08.2025 12:10 Відповісти
І до амориканців починає доходити, що рудий блазень Трампидло позорить їхню країну і всі з них сміються як з дурників.
показати весь коментар
29.08.2025 12:11 Відповісти
Я насправді вважав американців розумнішими ,обрати шахрая і балабола на якому висіло 34 кримінальні справи і 4 рази ставав банкротом та інтелектом не дуже може похвалитись, це ще треба уміти ,вся його риторика була побудована що США роздають гроші іншим країнам Україні він приписав 350 мільярдів доларів хоч насправді було 98 мільярди і друге це припинити потік мігрантів ,а 15 мільйонів видворити ,хоч і його оточення також були колись мігрантами. Дивує інше чому демократи не роблять висновків не проведуть з'їзд не оберуть достойногом керівника.
показати весь коментар
29.08.2025 12:23 Відповісти
Мабуть, немає такої особи. Виглядає на те, що обидві традиційні партії перетворилися на копії КПСС, де "не своїм" ходу не дають, а "свої" здеґрадовані геть.
показати весь коментар
29.08.2025 12:28 Відповісти
Чому? Мабуть, не дуже далеко відкотилися.
показати весь коментар
29.08.2025 12:31 Відповісти
А наш блазень- дебіл, який вміє тільки морди корчити в кварталі. Україна подала приклад, вибравши ідіота. А американці позаздрили і вибрали собі тупого рудого блазня, який перетворив наймогутнішу потугу на цирк шапіто, з яких тепер всі сміються.
показати весь коментар
29.08.2025 12:38 Відповісти
Імбіцил, на настрої якого («я не задоволений»), здригається увесь світ має бути викинутий з овального кабінету під фанфари.
показати весь коментар
29.08.2025 12:23 Відповісти
Yakovina Ivan
У Трампа начали мощно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок капельницы.

Врачи говорят, что в его возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и о болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного айболита, который отвел Трампу шесть-восемь месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется: в последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает. Он все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде.

Но если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Вэнс, который, прямо скажем, просто мешок с говном…

Грустно!

UPD. Сам Трамп недавно вдруг обмолвился, что очень хочет попасть в рай. Поверь, Дональд, мы все этого хотим!
показати весь коментар
29.08.2025 12:27 Відповісти
Та йому чхати, яка там підтримка - скаже, що це брехливі ЗМІ намагаються "шатати" його геніальність та велич.
показати весь коментар
29.08.2025 12:31 Відповісти
Головне для Трампа встигнути підпорядкувати поліцію та нацгвардію, щоб було кому дубасити тих хто сумнівається в його величності.
показати весь коментар
29.08.2025 12:37 Відповісти
На третий срок Трамп уже не сможет балотироваться, так что срать ему на это, к тому же у Демократов банально нету сильных кандидатов, что бы его победить. Кто будет конерентом Трампа - жена Обамы, АОС или может тот гомик с невыговариваемой сербской фамилией?
показати весь коментар
29.08.2025 12:33 Відповісти
Американський квартал



Я думав, тупішої влади ніж зараз в Україні нема. Помилявся.

"Ми не можемо допустити малорозвитих

людей до уряду, тому що вони опустять країну до свого рівня"

Шарль де Голль

https://www.facebook.com/share/p/1Dx5pzryyp/
показати весь коментар
29.08.2025 12:41 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 12:42 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 12:52 Відповісти
 
 