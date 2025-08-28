УКР
67% американців песимістично оцінюють можливість мирної угоди між Україною та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дві третини американців песимістично налаштовані щодо можливості швидкого досягнення угоди про завершення війни між Росією та Україною.

Такі результати демонструє соціологічне опитування консалтингової фірми Gallup, проведене 1-15 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання миру між двома країнами, тоді як 67% – песимістично (22% "дуже песимістично" і 45% – "дещо песимістично")

Цей песимізм поділяють основні політичні групи США, хоча республіканці (57%) менш песимістичні, ніж демократи (78%) і незалежні (69%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії

Опитування: Американці скептичні щодо миру між Україною і РФ

Цей скептицизм щодо мирної угоди пояснюється тим, що американці продовжують вважати повномасштабну війну в Україні "патовою ситуацією": 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% –– Україна.

Опитування Gallup показало, що громадяни США також дуже стурбовані справедливістю умов, досягнутих завдяки мирних переговорам, а також перспективою дотримання Росією такого врегулювання.

Так, 73% стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, 87% стурбовані, що Росія порушить умови будь-якої угоди про припинення війни.

Натомість, лише 21% американців хвилюються, що мирна угода буде занадто вигідною для України й тільки 29% –– що Україна порушить умови такої угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% виборців-республіканців у США виступають проти допомоги Україні, - опитування

Опитування: Американці скептичні щодо миру між Україною і РФ

опитування (2028) перемовини (3073) США (24158) війна в Україні (5898)
+1
А діяльність Тромба , і майбутнє США , як вони оцінюють ?
показати весь коментар
28.08.2025 19:05 Відповісти
+1
тобто спрощуючи - 67% американців розумніші за трампа.
Не все там так погано, як інколи здається.
показати весь коментар
28.08.2025 19:37 Відповісти
дайте час вові поховати кінці у воду ...
Стефанишина, Єрмак , Втькофф - ось головні рішала зараз долі України ? чи своєї?
показати весь коментар
28.08.2025 18:58 Відповісти
вітька, ди джи і трамбон це ваші "рішали". Поплічники ***** та рашистів
показати весь коментар
28.08.2025 19:25 Відповісти
А діяльність Тромба , і майбутнє США , як вони оцінюють ?
показати весь коментар
28.08.2025 19:05 Відповісти
Скептицизм американців є продуктом риторичної клоунади і практичної неспроможності їїхнього президента.
показати весь коментар
28.08.2025 19:15 Відповісти
ой, давайте всей Украиной пожалеем Трампа, что он не получит премию Нобеля. Бедняжка...
показати весь коментар
28.08.2025 19:24 Відповісти
А как американцев устраивает заработок на крови, что США больше не дают помощь, а продают оружие Украине за деньги Европы и еще и Трамп 10% наценку установил.
показати весь коментар
28.08.2025 19:26 Відповісти
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази тотального МАРІУПОЛіння ( від міста МАРІУПОЛЬ... ) м. Києва - до знищення столиці України.

Адміністрація США при Трампі перетворилася на адвокатську контору Кремля. Світовий шериф США при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами. Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарцисизму, фанфаронство, самозвеличення.

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
показати весь коментар
28.08.2025 19:34 Відповісти
тобто спрощуючи - 67% американців розумніші за трампа.
Не все там так погано, як інколи здається.
показати весь коментар
28.08.2025 19:37 Відповісти
Дві третини американців песимістично налаштовані щодо можливості швидкого досягнення угоди про завершення війни між Росією та Україною. це і є показникжовіри до "брехуна трамбона" котрий на обіцянках закінчити війну за 24 години і лтримав від американців крісло під свою брехливу задницю
показати весь коментар
28.08.2025 19:41 Відповісти
Американці відкрити очі своєму президенту.
Зеленський не є український народ!
показати весь коментар
28.08.2025 19:44 Відповісти
Тому і Донні такий знервований - аплодісменти, переходящиє в оввацію далеко за обрієм.
показати весь коментар
28.08.2025 19:55 Відповісти
 
 