67% американців песимістично оцінюють можливість мирної угоди між Україною та РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дві третини американців песимістично налаштовані щодо можливості швидкого досягнення угоди про завершення війни між Росією та Україною.

Такі результати демонструє соціологічне опитування консалтингової фірми Gallup, проведене 1-15 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед усіх респондентів тільки 31% оптимістично оцінює можливість укладання миру між двома країнами, тоді як 67% – песимістично (22% "дуже песимістично" і 45% – "дещо песимістично")

Цей песимізм поділяють основні політичні групи США, хоча республіканці (57%) менш песимістичні, ніж демократи (78%) і незалежні (69%).

Цей скептицизм щодо мирної угоди пояснюється тим, що американці продовжують вважати повномасштабну війну в Україні "патовою ситуацією": 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% –– Україна.

Опитування Gallup показало, що громадяни США також дуже стурбовані справедливістю умов, досягнутих завдяки мирних переговорам, а також перспективою дотримання Росією такого врегулювання.

Так, 73% стурбовані тим, що угода про припинення війни буде занадто вигідною для Росії, 87% стурбовані, що Росія порушить умови будь-якої угоди про припинення війни.

Натомість, лише 21% американців хвилюються, що мирна угода буде занадто вигідною для України й тільки 29% –– що Україна порушить умови такої угоди.

