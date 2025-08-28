РУС
67% американцев пессимистично оценивают возможность мирного соглашения между Украиной и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Две трети американцев пессимистично настроены относительно возможности быстрого достижения соглашения о завершении войны между Россией и Украиной.

Такие результаты демонстрирует социологический опрос консалтинговой фирмы Gallup, проведенный 1-15 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Так, среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мира между двумя странами, тогда как 67% - пессимистично (22% "очень пессимистично" и 45% - "несколько пессимистично")

Этот пессимизм разделяют основные политические группы США, хотя республиканцы (57%) менее пессимистичны, чем демократы (78%) и независимые (69%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России

Опрос: Американцы скептически относятся к миру между Украиной и РФ

Этот скептицизм в отношении мирного соглашения объясняется тем, что американцы продолжают считать полномасштабную войну в Украине "патовой ситуацией": 66% говорят, что ни одна из сторон не побеждает, тогда как 23% считают, что побеждает Россия, а 10% -- Украина.

Опрос Gallup показал, что граждане США также очень обеспокоены справедливостью условий, достигнутых благодаря мирным переговорам, а также перспективой соблюдения Россией такого урегулирования.

Так, 73% обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, 87% обеспокоены, что Россия нарушит условия любого соглашения о прекращении войны.

Зато только 21% американцев волнуются, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины и только 29% - что Украина нарушит условия такого соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% американцев поддерживают Украину в войне и убеждены, что Трамп симпатизирует РФ - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос: Американцы скептически относятся к миру между Украиной и РФ

опрос (2903) переговоры (5136) США (27792) война в Украине (5856)
+2
дайте час вові поховати кінці у воду ...
Стефанишина, Єрмак , Втькофф - ось головні рішала зараз долі України ? чи своєї?
28.08.2025 18:58 Ответить
+1
А діяльність Тромба , і майбутнє США , як вони оцінюють ?
28.08.2025 19:05 Ответить
+1
тобто спрощуючи - 67% американців розумніші за трампа.
Не все там так погано, як інколи здається.
28.08.2025 19:37 Ответить
дайте час вові поховати кінці у воду ...
Стефанишина, Єрмак , Втькофф - ось головні рішала зараз долі України ? чи своєї?
28.08.2025 18:58 Ответить
вітька, ди джи і трамбон це ваші "рішали". Поплічники ***** та рашистів
28.08.2025 19:25 Ответить
А діяльність Тромба , і майбутнє США , як вони оцінюють ?
28.08.2025 19:05 Ответить
Скептицизм американців є продуктом риторичної клоунади і практичної неспроможності їїхнього президента.
28.08.2025 19:15 Ответить
ой, давайте всей Украиной пожалеем Трампа, что он не получит премию Нобеля. Бедняжка...
28.08.2025 19:24 Ответить
А как американцев устраивает заработок на крови, что США больше не дают помощь, а продают оружие Украине за деньги Европы и еще и Трамп 10% наценку установил.
28.08.2025 19:26 Ответить
Трамп активно, хоч і завуальовано - під димову завісу риторики... - активно-настійливо заохочує "Путіна до принуждению Украины к миру" на умовах Кремля.

Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази тотального МАРІУПОЛіння ( від міста МАРІУПОЛЬ... ) м. Києва - до знищення столиці України.

Адміністрація США при Трампі перетворилася на адвокатську контору Кремля. Світовий шериф США при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами. Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарцисизму, фанфаронство, самозвеличення.

Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.

На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:

"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".

Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...

Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."

До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
28.08.2025 19:34 Ответить
тобто спрощуючи - 67% американців розумніші за трампа.
Не все там так погано, як інколи здається.
28.08.2025 19:37 Ответить
Дві третини американців песимістично налаштовані щодо можливості швидкого досягнення угоди про завершення війни між Росією та Україною. це і є показникжовіри до "брехуна трамбона" котрий на обіцянках закінчити війну за 24 години і лтримав від американців крісло під свою брехливу задницю
28.08.2025 19:41 Ответить
Американці відкрити очі своєму президенту.
Зеленський не є український народ!
28.08.2025 19:44 Ответить
Тому і Донні такий знервований - аплодісменти, переходящиє в оввацію далеко за обрієм.
28.08.2025 19:55 Ответить
Рудому нарцису розкажіть про це і бажано на найближчих виборах.
28.08.2025 20:57 Ответить
 
 