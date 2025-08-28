67% американцев пессимистично оценивают возможность мирного соглашения между Украиной и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Две трети американцев пессимистично настроены относительно возможности быстрого достижения соглашения о завершении войны между Россией и Украиной.

Такие результаты демонстрирует социологический опрос консалтинговой фирмы Gallup, проведенный 1-15 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Так, среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мира между двумя странами, тогда как 67% - пессимистично (22% "очень пессимистично" и 45% - "несколько пессимистично")

Этот пессимизм разделяют основные политические группы США, хотя республиканцы (57%) менее пессимистичны, чем демократы (78%) и независимые (69%).

Этот скептицизм в отношении мирного соглашения объясняется тем, что американцы продолжают считать полномасштабную войну в Украине "патовой ситуацией": 66% говорят, что ни одна из сторон не побеждает, тогда как 23% считают, что побеждает Россия, а 10% -- Украина.

Опрос Gallup показал, что граждане США также очень обеспокоены справедливостью условий, достигнутых благодаря мирным переговорам, а также перспективой соблюдения Россией такого урегулирования.

Так, 73% обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, 87% обеспокоены, что Россия нарушит условия любого соглашения о прекращении войны.

Зато только 21% американцев волнуются, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины и только 29% - что Украина нарушит условия такого соглашения.

