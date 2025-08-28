67% американцев пессимистично оценивают возможность мирного соглашения между Украиной и РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Две трети американцев пессимистично настроены относительно возможности быстрого достижения соглашения о завершении войны между Россией и Украиной.
Такие результаты демонстрирует социологический опрос консалтинговой фирмы Gallup, проведенный 1-15 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Так, среди всех респондентов только 31% оптимистично оценивает возможность заключения мира между двумя странами, тогда как 67% - пессимистично (22% "очень пессимистично" и 45% - "несколько пессимистично")
Этот пессимизм разделяют основные политические группы США, хотя республиканцы (57%) менее пессимистичны, чем демократы (78%) и независимые (69%).
Этот скептицизм в отношении мирного соглашения объясняется тем, что американцы продолжают считать полномасштабную войну в Украине "патовой ситуацией": 66% говорят, что ни одна из сторон не побеждает, тогда как 23% считают, что побеждает Россия, а 10% -- Украина.
Опрос Gallup показал, что граждане США также очень обеспокоены справедливостью условий, достигнутых благодаря мирным переговорам, а также перспективой соблюдения Россией такого урегулирования.
Так, 73% обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны будет слишком выгодным для России, 87% обеспокоены, что Россия нарушит условия любого соглашения о прекращении войны.
Зато только 21% американцев волнуются, что мирное соглашение будет слишком выгодным для Украины и только 29% - что Украина нарушит условия такого соглашения.
Стефанишина, Єрмак , Втькофф - ось головні рішала зараз долі України ? чи своєї?
Тому Путін, заохочений Трампом, можливо, - МОЖЛИВО!? - і приступив до активної фази тотального МАРІУПОЛіння ( від міста МАРІУПОЛЬ... ) м. Києва - до знищення столиці України.
Адміністрація США при Трампі перетворилася на адвокатську контору Кремля. Світовий шериф США при головному шерифу Трампу на стороні агресора, сором'язливо прикриваючись лукавою риторикою, порожніми дедлайнами, ультиматумами. Нічого конкретного, крім акторської майстерності, нарцисизму, фанфаронство, самозвеличення.
Таке вже було в історії - Європа, в часи до Мюнхен38 і пізніше автоматично, по замовчуванню, стала на сторону агресора, чим заохочувала Гітлера до продовження завоювань.
На днях один самодіяльний політолог, якого можна вважати одночасно песимістом і старим мудаком, сказав буквально наступне:
"Україна. Путін. Трамп... Яка різниця між Путіним і Трампом? Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".
Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...
Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля."
До речі Чемберлена, Гітлера намагалися подати як кандидатів на премію Нобеля, а США Рузвельта симулювали глибокий нейтралітет навіть тоді, коли Luftwaffe методично стирало з лику планети Лондон, та інші міста Великобританії кровного союзника США..
Не все там так погано, як інколи здається.
Зеленський не є український народ!