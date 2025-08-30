УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Трамп про переговори між Зеленським та Путіним: Двосторонньої зустрічі може і не бути, але тристороння буде

Президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тристороння відбудеться. Щодо двосторонньої, то я не знаю, але тристороння відбудеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав президент США.

Трамп вкотре порівняв Зеленського та Путіна з "дітьми на майданчику".

"Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять один одного, починають махати руками, махати та махати, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони з радістю припиняють.  Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", - сказав глава Білого дому.

Читайте також: Мерц: Путін лише робив вигляд, що готовий до переговорів із Зеленським

Топ коментарі
+9
Й@бнутий на всю голову!
30.08.2025 19:58 Відповісти
30.08.2025 19:58 Відповісти
+8
конченный выродок со своими аналогиями
30.08.2025 19:58 Відповісти
30.08.2025 19:58 Відповісти
+6
кожного разу коли це лайно щось каже про Україну та росію, воно визнає що нічого не буде робити з )(уйлом
30.08.2025 20:02 Відповісти
30.08.2025 20:02 Відповісти
Балаканина Трампа це як гадання на ромашці
30.08.2025 19:58 Відповісти
30.08.2025 19:58 Відповісти
здувається та й здувається

ото буде сміху, як від донні залишиться маленький зморщений шарик

МАГА, плять..... ніц не скажеш,"зробив Америку

.
30.08.2025 20:02 Відповісти
30.08.2025 20:02 Відповісти
Й@бнутий на всю голову!
30.08.2025 19:58 Відповісти
30.08.2025 19:58 Відповісти
конченный выродок со своими аналогиями
30.08.2025 19:58 Відповісти
30.08.2025 19:58 Відповісти
.... перекладачів він не рахує?
30.08.2025 20:01 Відповісти
30.08.2025 20:01 Відповісти
Тероризм рудий покидьок порівнює з пісочницею.
30.08.2025 20:02 Відповісти
30.08.2025 20:02 Відповісти
кожного разу коли це лайно щось каже про Україну та росію, воно визнає що нічого не буде робити з )(уйлом
30.08.2025 20:02 Відповісти
30.08.2025 20:02 Відповісти
У трампа явно їбобо головного мозку!
30.08.2025 20:13 Відповісти
30.08.2025 20:13 Відповісти
всі троє у Кабзона
30.08.2025 20:23 Відповісти
30.08.2025 20:23 Відповісти
Ідіот. Тьху.
30.08.2025 20:25 Відповісти
30.08.2025 20:25 Відповісти
Але більше трьох не збиратися.
30.08.2025 20:28 Відповісти
30.08.2025 20:28 Відповісти
...а може і не бути...може уколи пропущу...або санітари у палаті закриють...
30.08.2025 20:29 Відповісти
30.08.2025 20:29 Відповісти
Бооже, яке кончене... справжній федераст!
30.08.2025 20:29 Відповісти
30.08.2025 20:29 Відповісти
 
 