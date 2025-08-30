Трамп про переговори між Зеленським та Путіним: Двосторонньої зустрічі може і не бути, але тристороння буде

Президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тристороння відбудеться. Щодо двосторонньої, то я не знаю, але тристороння відбудеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав президент США.

Трамп вкотре порівняв Зеленського та Путіна з "дітьми на майданчику".

"Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять один одного, починають махати руками, махати та махати, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони з радістю припиняють. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", - сказав глава Білого дому.

