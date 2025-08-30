Мерц: Путін лише робив вигляд, що готовий до переговорів із Зеленським
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що диктатор РФ Володимир Путін лише робив вигляд, що готовий до прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Тулоні після міжурядових консультацій двох країн, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Мерц сказав, що його "не здивувало" зволікання Кремля щодо прямих перемовин, адже це є "частина стратегії Путіна".
Він додав, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", і закликав до спільних консультацій Європи та США щодо подальших кроків.
"Я наполегливо виступаю за те, щоб ми - європейці разом з американським урядом - ретельно обговорили наступні кроки", – сказав Мерц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наші гинуть щодня а вони такі, " а .. мабуть прутін нас водив за нос... Давайте запитаємо , може він хоче миру... Чи ще не ясно
Мерц не розуміє, що касапська імперія може жити і виживати лише війною. І розтовкмачити Мерцу цю істину нікому: бо чинна влада України сама цього не доганяє. Влада навіть не здогадується, що в планах лаптєстану з-за будь-якого імператора-диктатора є неписане правило-мрія "взять Киев, взять, Вильнюс, взять Варшаву, взять Берлин" і т.д...
доня любить *****.
Президент Португалії за доню вже сказав.
за першого ***** вже всі і все сказали - щось змінилося?