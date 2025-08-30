УКР
Мерц: Путін лише робив вигляд, що готовий до переговорів із Зеленським

Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що диктатор РФ Володимир Путін лише робив вигляд, що готовий до прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Тулоні після міжурядових консультацій двох країн, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Мерц сказав, що його "не здивувало" зволікання Кремля щодо прямих перемовин, адже це є "частина стратегії Путіна".

Він додав, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", і закликав до спільних консультацій Європи та США щодо подальших кроків.

"Я наполегливо виступаю за те, щоб ми - європейці разом з американським урядом - ретельно обговорили наступні кроки", – сказав Мерц.

+8
А чого "робив вигляд"? Досі робить, і надалі робитиме все, щоб досягнути своєї мети - відновлення ссср в межах кордонів 1945-91 року. Тобто, першим кроком завоювати всю Україну. І фетиш переговорів використовуватиме саме для цього.

Мерц не розуміє, що касапська імперія може жити і виживати лише війною. І розтовкмачити Мерцу цю істину нікому: бо чинна влада України сама цього не доганяє. Влада навіть не здогадується, що в планах лаптєстану з-за будь-якого імператора-диктатора є неписане правило-мрія "взять Киев, взять, Вильнюс, взять Варшаву, взять Берлин" і т.д...
30.08.2025 01:05 Відповісти
+4
Емоцій пипець..
Наші гинуть щодня а вони такі, " а .. мабуть прутін нас водив за нос... Давайте запитаємо , може він хоче миру... Чи ще не ясно
30.08.2025 01:01 Відповісти
+4
Щоб не було "зволікання" треба більше всього - і санкцій і допомоги. І щоб за кожен воєнний злочин мордору були офіційні коменти - вимагаємо таку то ціну в плані санкцій і конфіскованих грошей
30.08.2025 01:03 Відповісти
Ну такого "активу" типу політика, як Трумп, гебенія мабуть ще ніколи кращого не імєла .Кровожерлива імперія ще з царської жандармерії переросша в ЧК - це точно найнайнайуспішіша кровожерлива спецслужба . А Путін снова всєх пєрєіграл.
30.08.2025 01:28 Відповісти
А раньше чем вы ***** думали? Внезапное прозрение нах?
30.08.2025 01:43 Відповісти
Да что вы все там красиво все формулируете..нет чела с яйцами, ктотвыйдет и скажет..путин ***** и *******, он убивает людей и от этого у него стоит, мы люди цивилизоаанные и потому с этими вафлями русскими срать на одном поле не станем, вот тебе украина ракеты и **** по ******* и мы ещеи тебе таких ракет дадим..вот как нужно..а они всем миром с 2014 года ***** знамя целуют..такая вот цивилизация ссыкливая..у демократии нет яиц, только щель между ног и еще рот рабочий
30.08.2025 04:57 Відповісти
тепер два ***** - само ***** і доня.
доня любить *****.
Президент Португалії за доню вже сказав.
за першого ***** вже всі і все сказали - щось змінилося?
30.08.2025 05:29 Відповісти
А Мерц робив вигляд що дасть тауруси
30.08.2025 05:48 Відповісти
Брехня, кров. грабіж - суть існування москалів. Москалі завжди брешуть!
30.08.2025 08:13 Відповісти
так и вы делаете вид что вам интересно завершить войну, при этом поставляя оружие по чайной ложке с очень ограниченной номенклатурой, так что не понятно кто больший цинник вы или путлер
30.08.2025 09:02 Відповісти
 
 