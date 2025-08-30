Мерц: Путін лише робив вигляд, що готовий до переговорів із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що диктатор РФ Володимир Путін лише робив вигляд, що готовий до прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Тулоні після міжурядових консультацій двох країн, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Мерц сказав, що його "не здивувало" зволікання Кремля щодо прямих перемовин, адже це є "частина стратегії Путіна".

Він додав, що війна Росії проти України може тривати "багато місяців", і закликав до спільних консультацій Європи та США щодо подальших кроків.

"Я наполегливо виступаю за те, щоб ми - європейці разом з американським урядом - ретельно обговорили наступні кроки", – сказав Мерц.

