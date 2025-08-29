УКР
Потрібні додаткові санкції, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримують ідею вторинних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макрон та Мерц закликають вдарити по військовій машині РФ та перешкодити Росії отримувати кошти від продажу нафти. Вони наполягають на санкціях проти компаній з третіх країн, які допомагають Росії фінансувати війну в Україні.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції - і ми готові це зробити - а також США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон під час спільної пресконференції з Мерцем.

"В Америці зараз обговорюють подальші тарифи. Я б дуже вітав, якби американський уряд міг прийняти рішення про їхнє застосування до інших країн, чиї закупівлі нафти та газу фінансують значну частину воєнної економіки Росії", - додав Мерц до заяви Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС розглядають можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають РФ, - Bloomberg

Трамп сказав я пас а в Європи нема козирних карт на руках
показати весь коментар
29.08.2025 21:00 Відповісти
Яка спільна тема може бути у ґвалтівника і зґвалтованої? Про що вони можуть говорити?
показати весь коментар
29.08.2025 21:03 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pidtverdiv-ultimatum-putinu-abo-mir-1747058081.html Макрон підтвердив ультиматум Путіну: або мир з Україною, або нові санкції

Понеділок 12 травня 2025
показати весь коментар
29.08.2025 21:07 Відповісти
Да как же вы З@**@....и пытаться посадить за стол переговоров )(уйло
показати весь коментар
29.08.2025 21:11 Відповісти
 
 