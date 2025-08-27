В ЄС розглядають можливість введення вторинних санкцій проти країн, які допомагають РФ, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливість введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам Росії в обході існуючих каральних заходів блоку проти Москви, за словами осіб, обізнаних з цим питанням.

Про це пише Bllomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій.

Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Відповідні обговорення триватимуть на тлі підготовки наступного, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Він, за інформацією Bloomberg, міститиме нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей.

Окремо глави МЗС країн Євросоюзу обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів, що не стосуватиметься конкретного пакета санкцій, додав Bloomberg.

