Партнери з G7 готові посилювати санкції проти РФ, - Зеленський
Країни "Групи семи" мають готовність посилювати санкції проти Росії.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що у середу, 27 серпня, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції.
"Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють", - сказав Зеленський.
Він додав, що всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, буде передано партнерам, передусім із "Групи семи".
"З їхнього боку є готовність посилювати санкції", - сказав очільник держави.
Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інших публічних приводів я , наприклад, не бачу - БО АНОНСОВАНИЙ ЯК ПЕРЕМОВНИК ніхто у владі США вітьковфф , вірний дружбан Дона . А Єрмак менеджер ... секретаріату зі своїмсвласним серетарем ради своєї безпеки , під кодовою назвою НАЦБЕЗПЕКА
Може запроваджувати жорсткіші?
Воно - винне так само й як кацапи та запроданці.