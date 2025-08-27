Партнери з G7 готові посилювати санкції проти РФ, - Зеленський

Країни "Групи семи" мають готовність посилювати санкції проти Росії.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у середу, 27 серпня, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції.

"Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють", - сказав Зеленський.

Він додав, що всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, буде передано партнерам, передусім із "Групи семи".

"З їхнього боку є готовність посилювати санкції", - сказав очільник держави.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Читайте також: Європа має посилити економічний тиск на Росію задля припинення війни в Україні, - Бессент