Партнери з G7 готові посилювати санкції проти РФ, - Зеленський

Країни "Групи семи" мають готовність посилювати санкції проти Росії.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у середу, 27 серпня, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції.

"Які наступні кроки в санкціях потрібні – які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій іще, на жаль, працюють", - сказав Зеленський.

Він додав, що всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, буде передано партнерам, передусім із "Групи семи".

"З їхнього боку є готовність посилювати санкції", - сказав очільник держави.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі наразі інтенсивно працюють над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Читайте також: Європа має посилити економічний тиск на Росію задля припинення війни в Україні, - Бессент

G-7 G7 (1092) Зеленський Володимир (25275) росія (67364) санкції (12597)
+3
а ти коли з росії прибереш свої фірми паяцькі ,паяц? вони ж ще й фінансуються до речі з бюджету підерської хфєдєрації.... чи зебілам не положео цього знати?
показати весь коментар
27.08.2025 20:53 Відповісти
+2
нафіга ця брехня на ніч?
показати весь коментар
27.08.2025 20:56 Відповісти
+2
Так "мають посилювати" чи "готові посилювати"? Це ж різні речі...
показати весь коментар
27.08.2025 20:58 Відповісти
а ти коли з росії прибереш свої фірми паяцькі ,паяц? вони ж ще й фінансуються до речі з бюджету підерської хфєдєрації.... чи зебілам не положео цього знати?
показати весь коментар
27.08.2025 20:53 Відповісти
От якби чесно сказав - Єрмак заставив мене послати себе з Умєровим домовлятися про нашу безпеку ... А япоки тут поімітую бурхливу діяльність.

Інших публічних приводів я , наприклад, не бачу - БО АНОНСОВАНИЙ ЯК ПЕРЕМОВНИК ніхто у владі США вітьковфф , вірний дружбан Дона . А Єрмак менеджер ... секретаріату зі своїмсвласним серетарем ради своєї безпеки , під кодовою назвою НАЦБЕЗПЕКА
показати весь коментар
27.08.2025 21:11 Відповісти
прошу пані,так на самому ділі президент України єрмак а не зеленський. з цього і почнемо.
показати весь коментар
27.08.2025 21:14 Відповісти
нафіга ця брехня на ніч?
показати весь коментар
27.08.2025 20:56 Відповісти
Так воно чере з це гроші виводе..
показати весь коментар
27.08.2025 20:58 Відповісти
Він не бреше. Він як Дід Панас казки на ніч розповідає.
показати весь коментар
27.08.2025 21:00 Відповісти
він не бреше? а що зєля здох?
показати весь коментар
27.08.2025 21:11 Відповісти
Посилювати санкціі, потужний вислів.🤣
Може запроваджувати жорсткіші?
показати весь коментар
27.08.2025 20:57 Відповісти
Цей дуркель повинен звалити. А СБУ, та інші організації повинні знайти всі гроші та майно, й віджати в цієї зеленої тварини.

Воно - винне так само й як кацапи та запроданці.
показати весь коментар
27.08.2025 21:01 Відповісти
Так "мають посилювати" чи "готові посилювати"? Це ж різні речі...
показати весь коментар
27.08.2025 20:58 Відповісти
Це "хітовий" вислів. Так як у Трампа "чудовий".
показати весь коментар
27.08.2025 21:04 Відповісти
говн* комагдуючий бл* дь , 🤡 , де звільнена теріторія України ,яку ти здав з 22р ?!!!
показати весь коментар
27.08.2025 21:03 Відповісти
Здав з? Чи за?
показати весь коментар
27.08.2025 21:06 Відповісти
Це ти напевно Крим маєш на увазі. Так його попередні "патріоти" здали без жодного пострілу.
показати весь коментар
27.08.2025 21:07 Відповісти
ботяра тішить! палицця нєпадетскі
показати весь коментар
27.08.2025 21:13 Відповісти
 
 