Партнеры из G7 готовы ужесточать санкции против РФ, - Зеленский

Страны "Группы семи" имеют готовность усиливать санкции против России.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в среду, 27 августа, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях.

"Какие следующие шаги в санкциях нужны - какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вся эта информация, которая есть у нашей внешней разведки, будет передана партнерам, прежде всего из "Группы семи".

"С их стороны есть готовность усиливать санкции", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.

