РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
230 27

Партнеры из G7 готовы ужесточать санкции против РФ, - Зеленский

зеленський

Страны "Группы семи" имеют готовность усиливать санкции против России.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в среду, 27 августа, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях.

"Какие следующие шаги в санкциях нужны - какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно давление, какие схемы обхода санкций еще, к сожалению, работают", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вся эта информация, которая есть у нашей внешней разведки, будет передана партнерам, прежде всего из "Группы семи".

"С их стороны есть готовность усиливать санкции", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сейчас интенсивно работают над 19-м пакетом санкций против России.

Читайте также: Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент

G7 (884) Зеленский Владимир (21735) россия (96975) санкции (11779)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а ти коли з росії прибереш свої фірми паяцькі ,паяц? вони ж ще й фінансуються до речі з бюджету підерської хфєдєрації.... чи зебілам не положео цього знати?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:53 Ответить
+3
говн* комагдуючий бл* дь , 🤡 , де звільнена теріторія України ,яку ти здав з 22р ?!!!
показать весь комментарий
27.08.2025 21:03 Ответить
+2
нафіга ця брехня на ніч?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ти коли з росії прибереш свої фірми паяцькі ,паяц? вони ж ще й фінансуються до речі з бюджету підерської хфєдєрації.... чи зебілам не положео цього знати?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:53 Ответить
От якби чесно сказав - Єрмак заставив мене послати себе з Умєровим домовлятися про нашу безпеку ... А япоки тут поімітую бурхливу діяльність.

Інших публічних приводів я , наприклад, не бачу - БО АНОНСОВАНИЙ ЯК ПЕРЕМОВНИК ніхто у владі США вітьковфф , вірний дружбан Дона . А Єрмак менеджер ... секретаріату зі своїмсвласним серетарем ради своєї безпеки , під кодовою назвою НАЦБЕЗПЕКА
показать весь комментарий
27.08.2025 21:11 Ответить
прошу пані,так на самому ділі президент України єрмак а не зеленський. з цього і почнемо.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:14 Ответить
я думаю КОМПРОМАТ керує двома країнами за перстом хйла
показать весь комментарий
27.08.2025 21:19 Ответить
все можливо. тут я з Вами згоден.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:22 Ответить
я мала на увазі - про особисту безпеку зеЄ- а в Умєрва вже все ок, там донечка громадяночка народилася . Догодять вітькоффу - все від Доні отримають .
показать весь комментарий
27.08.2025 21:44 Ответить
нафіга ця брехня на ніч?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:56 Ответить
Так воно чере з це гроші виводе..
показать весь комментарий
27.08.2025 20:58 Ответить
Він не бреше. Він як Дід Панас казки на ніч розповідає.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:00 Ответить
він не бреше? а що зєля здох?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:11 Ответить
А шо Ви знаєте про діда? Крім казок.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:35 Ответить
Посилювати санкціі, потужний вислів.🤣
Може запроваджувати жорсткіші?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:57 Ответить
Цей дуркель повинен звалити. А СБУ, та інші організації повинні знайти всі гроші та майно, й віджати в цієї зеленої тварини.

Воно - винне так само й як кацапи та запроданці.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:01 Ответить
Так "мають посилювати" чи "готові посилювати"? Це ж різні речі...
показать весь комментарий
27.08.2025 20:58 Ответить
Це "хітовий" вислів. Так як у Трампа "чудовий".
показать весь комментарий
27.08.2025 21:04 Ответить
говн* комагдуючий бл* дь , 🤡 , де звільнена теріторія України ,яку ти здав з 22р ?!!!
показать весь комментарий
27.08.2025 21:03 Ответить
Здав з? Чи за?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:06 Ответить
Це ти напевно Крим маєш на увазі. Так його попередні "патріоти" здали без жодного пострілу.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:07 Ответить
ботяра тішить! палицця нєпадетскі
показать весь комментарий
27.08.2025 21:13 Ответить
я не знаю ,скільки платять таким ботярам як дорошенко ,шо вони так легко продають свою душу ,чи може вних віра інша ? ...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:27 Ответить
а де Маруся в группє паддєржкі? А ааа на вову рот розкрила?? конспіраіця чітка
показать весь комментарий
27.08.2025 21:21 Ответить
Тобі не спиться? Наташа - три рублі й ваша.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:36 Ответить
ці стрілкі вже не працюють ,тому шо при Порошенко ,Україна мала гарне життя ,а тобі на туда ...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:22 Ответить
Тому ти і звалила з України тому що, "при Порошенко ,Україна мала гарне життя"...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:34 Ответить
я виїхала після того як ваш мудило зеленський розмінував Чонгар ,і за вікнами вже бухало на всю , пішов нах.. бидло зелене !!!
показать весь комментарий
27.08.2025 21:45 Ответить
коли тварани переходять на особисте, а не на обговорення сказаного - то лиш підтверджують хто вини є . Ну це так простого аж смішно.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:47 Ответить
 
 