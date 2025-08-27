В ЕС рассматривают возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы предотвратить помощь третьим странам России в обходе существующих карательных мер блока против Москвы, по словам лиц, знакомых с этим вопросом.

Об этом пишет Bllomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент - принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный - предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Он, по информации Bloomberg, будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно главы МИД стран Евросоюза обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров, что не будет касаться конкретного пакета санкций, добавил Bloomberg.

