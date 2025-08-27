РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
384 8

В ЕС рассматривают возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ, - Bloomberg

Санкции против РФ

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы предотвратить помощь третьим странам России в обходе существующих карательных мер блока против Москвы, по словам лиц, знакомых с этим вопросом.

Об этом пишет Bllomberg, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент - принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный - предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Также читайте: Партнеры из G7 готовы усиливать санкции против РФ, - Зеленский

Соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Он, по информации Bloomberg, будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно главы МИД стран Евросоюза обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров, что не будет касаться конкретного пакета санкций, добавил Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна усилить экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине, - Бессент

россия (96975) санкции (11779) Евросоюз (17502)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:02 Ответить
Франція. І Німеччина.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:45 Ответить
Введення вторинних санкцій, щоб запобігти допомозі третім країнам Росії в обході існуючих каральних заходів блоку проти Москви розпочнуть з Угорщини?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:04 Ответить
Так почніть з КНР їх автопром вже захопив ринок, а ви на це дивитися у рожеві окуляри!
показать весь комментарий
27.08.2025 21:06 Ответить
нєєєєє!
ну, *****........
нормально ж обговорюємо, вже четвертий рік.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:14 Ответить
Іран, Китай - нуну, охочі рішучі
показать весь комментарий
27.08.2025 21:32 Ответить
Скільки можна тягнути кота за хвіст, невже не зрозуміло ***** не розуміє, потрібні жорсткі санкції, щоб куйня окуела, прокинувшись вранці, але не по п'ять копійок накидати. Куйня це....
показать весь комментарий
27.08.2025 21:42 Ответить
 
 