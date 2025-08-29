Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживают идею вторичных санкций против России.

Макрон и Мерц призывают ударить по военной машине РФ и помешать России получать средства от продажи нефти. Они настаивают на санкциях против компаний из третьих стран, которые помогают России финансировать войну в Украине.

"Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции - и мы готовы это сделать - а также США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Мерцем.

"В Америке сейчас обсуждают дальнейшие тарифы. Я бы очень приветствовал, если бы американское правительство могло принять решение об их применении к другим странам, чьи закупки нефти и газа финансируют значительную часть военной экономики России", - добавил Мерц к заявлению Макрона.

