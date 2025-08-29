РУС
362 12

Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон

макрон,мерц

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживают идею вторичных санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макрон и Мерц призывают ударить по военной машине РФ и помешать России получать средства от продажи нефти. Они настаивают на санкциях против компаний из третьих стран, которые помогают России финансировать войну в Украине.

"Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции - и мы готовы это сделать - а также США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Мерцем.

"В Америке сейчас обсуждают дальнейшие тарифы. Я бы очень приветствовал, если бы американское правительство могло принять решение об их применении к другим странам, чьи закупки нефти и газа финансируют значительную часть военной экономики России", - добавил Мерц к заявлению Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают возможность введения вторичных санкций против стран, которые помогают РФ, - Bloomberg

Автор: 

санкции (11786) Франция (3583) Макрон Эмманюэль (1427) Фридрих Мерц (220)
Топ комментарии
+3
https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pidtverdiv-ultimatum-putinu-abo-mir-1747058081.html Макрон підтвердив ультиматум Путіну: або мир з Україною, або нові санкції

Понеділок 12 травня 2025
29.08.2025 21:07 Ответить
+3
йшов 2037 рік

ЄС обговорює найсмертельніший 3215 пакет санкцій проти паРаші
29.08.2025 21:22 Ответить
+2
Яка спільна тема може бути у ґвалтівника і зґвалтованої? Про що вони можуть говорити?
29.08.2025 21:03 Ответить
Трамп сказав я пас а в Європи нема козирних карт на руках
29.08.2025 21:00 Ответить
Головне, щоб увесь гарячий ПАР, та не вийшов у свисток!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
29.08.2025 22:52 Ответить
Да как же вы З@**@....и пытаться посадить за стол переговоров )(уйло
29.08.2025 21:11 Ответить
Колективно ЕС нічого не зможе ввести, бо Угорщина зі Словаччиною заблокують все, що проти їх друга #уйла.
То заблокуйте будь-яке фінансування для тих двох держав-куєсосів! А якщо вони блокуватимуть фінансування допомоги Україні - припиніть фінансувати бюджет ЕС.

Взагалі, якого біса так триматися за ЕС? Повиходьте звідти всі і створіть новий союз, візьміть туди Латвію, Литву, Естонію, скандинавів і Західну Европу, зробіть адекватне законодавство і нехай рішення прийматимуться простою більшістю. Хто не захоче виходити з ЕС - нехай залишаються з підкацапниками і годують їх.

Це буде чудовий крок для дійсного єднання всіх адекватних европейських держав, бо дії друзів #уйла - це саме те, що вносить розкол. Не можете подолати вето двох мразот - залиште їх і створіть інший союз.
29.08.2025 21:20 Ответить
Макрон, что ти дєлаєш?
29.08.2025 21:20 Ответить
Максимум до 40-го дійдуть, так як вони "спішать"...
29.08.2025 22:22 Ответить
Емануель! Санкції на касапів потрібні не для того, щоб їх повернути в переговори!
Санкції потрібні для того, щоб розвалити рашку вщент, щоб її знищити, як державу-терориста, як державу-агресора, як базу ращизму, як свого часу знищили нациську Німеччину!
29.08.2025 21:34 Ответить
Так может Франция и бельгия перестанут покупать у кацапов газ?
29.08.2025 21:36 Ответить
Емануеле, за своїми "гучними гаслами" не забувай, про Обрана. Чи на то в тебе і розрахунок?
29.08.2025 22:31 Ответить
 
 