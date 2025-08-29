Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживают идею вторичных санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Макрон и Мерц призывают ударить по военной машине РФ и помешать России получать средства от продажи нефти. Они настаивают на санкциях против компаний из третьих стран, которые помогают России финансировать войну в Украине.
"Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции - и мы готовы это сделать - а также США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Мерцем.
"В Америке сейчас обсуждают дальнейшие тарифы. Я бы очень приветствовал, если бы американское правительство могло принять решение об их применении к другим странам, чьи закупки нефти и газа финансируют значительную часть военной экономики России", - добавил Мерц к заявлению Макрона.
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
Понеділок 12 травня 2025
То заблокуйте будь-яке фінансування для тих двох держав-куєсосів! А якщо вони блокуватимуть фінансування допомоги Україні - припиніть фінансувати бюджет ЕС.
Взагалі, якого біса так триматися за ЕС? Повиходьте звідти всі і створіть новий союз, візьміть туди Латвію, Литву, Естонію, скандинавів і Західну Европу, зробіть адекватне законодавство і нехай рішення прийматимуться простою більшістю. Хто не захоче виходити з ЕС - нехай залишаються з підкацапниками і годують їх.
Це буде чудовий крок для дійсного єднання всіх адекватних европейських держав, бо дії друзів #уйла - це саме те, що вносить розкол. Не можете подолати вето двох мразот - залиште їх і створіть інший союз.
Санкції потрібні для того, щоб розвалити рашку вщент, щоб її знищити, як державу-терориста, як державу-агресора, як базу ращизму, як свого часу знищили нациську Німеччину!