Війна в Україні може тривати ще багато місяців, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами канцлера ФРН, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.
"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", - зазначив Мерц.
Канцлер також наголосив, що збереження роботи "коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу.
Раніше глава німецького уряду припускав, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна скоріш за все не відбудеться.
Усі доступні джерела вказують лише на проходження перемовин "позадипломатично" - тобто, без участі офіційних установ, як-от посольство України. Зустріч відбувалася за участі:
Андрія Єрмака (керівник ОП)
Сергія Кислиці (постійний представник України при ООН)
Стіва Віткоффа (спецпредставника президента США)
Ну то як на це дивитися пратнерам?
Занось своєму чату GPT яйця на поворотах.
так було, є та буде
ніц із не зробиш
Тобто - чим більше допомоги , тим швидше закінчиться війна !
Проговорився здуру - за це , мабуть , його і прибрали ...
ще 5 років війни.
Бо це ж не у вас..а ви тим часом в Европі "посилюєте тиск"але тільки в трубах газу та палива від московитів.
Тим більше кацапи весь час повторюють - ми готові домовлятися , але всі домовленості не публічними мають бути ...