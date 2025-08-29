УКР
Новини
Війна в Україні може тривати ще багато місяців, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами канцлера ФРН, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", - зазначив Мерц.

Канцлер також наголосив, що збереження роботи "коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу.

Раніше глава німецького уряду припускав, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна скоріш за все не відбудеться.

війна в Україні (5926) Мерц Фрідріх (225)
Топ коментарі
+6
Колишній очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив в інтерв'ю https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 DW, що війна в Україні має тривати ще п'ять років, щоб послабити Росію і захистити Європу...
Проговорився здуру - за це , мабуть , його і прибрали ...
29.08.2025 19:58 Відповісти
+5
Тому Захід не дасть достатньо зброї, щоб війна не закінчилися і рашка не напала на іншу країну Заходу пізніше.
29.08.2025 19:52 Відповісти
+4
Інформація від чату GPT
Усі доступні джерела вказують лише на проходження перемовин "позадипломатично" - тобто, без участі офіційних установ, як-от посольство України. Зустріч відбувалася за участі:

Андрія Єрмака (керівник ОП)

Сергія Кислиці (постійний представник України при ООН)

Стіва Віткоффа (спецпредставника президента США)

Ну то як на це дивитися пратнерам?
29.08.2025 19:47 Відповісти
Що твій чат GPT меле? Сергій Кислиця вже давно не постійний представник України при ООН.
Занось своєму чату GPT яйця на поворотах.
29.08.2025 20:36 Відповісти
Це так ! Бо слова Трампа нічого не значать якщо давити весь час тільки на Україну !
29.08.2025 19:47 Відповісти
рудий донні працює виключно в інтересах свого друга *****
так було, є та буде
ніц із не зробиш
29.08.2025 19:59 Відповісти
Тривалість війни прямопропорційна кількості рзброєння і допомоги , яку Захід (і в т.ч. Німеччина) надають Україні .
Тобто - чим більше допомоги , тим швидше закінчиться війна !
29.08.2025 19:48 Відповісти
Тому Захід не дасть достатньо зброї, щоб війна не закінчилися і рашка не напала на іншу країну Заходу пізніше.
29.08.2025 19:52 Відповісти
Колишній очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив в інтерв'ю https://www.dw.com/de/kahl-schutz-der-ukraine-gemeinsame-aufgabe-des-westens/video-71864739 DW, що війна в Україні має тривати ще п'ять років, щоб послабити Росію і захистити Європу...
Проговорився здуру - за це , мабуть , його і прибрали ...
29.08.2025 19:58 Відповісти
Великі сумніви,що раша витримає
ще 5 років війни.
29.08.2025 21:08 Відповісти
Больше чем тысячи слов - характеризирующая отношения тампона к войне

29.08.2025 19:52 Відповісти
Трам вже повністю перейшов на бік *****. Україні ще мінімум три з половиною роки воювати.
29.08.2025 20:38 Відповісти
і слава богу що русня застряла в Україні
29.08.2025 19:53 Відповісти
Мерц не знає ,що в рашці опалювальний сезон трохи більше як через місяць)До того ЗСУ вирублять всі НПЗ,а далі все піде не по місяцях ,а по тижнях.Звичайно,якщо наш Лідор не додумається рятувати рашку разом з Трампоном **************.
29.08.2025 19:54 Відповісти
Канцлера офіційно підвищено до звання капітана Очевидності.
29.08.2025 19:54 Відповісти
Ви підготувалися. Можете відкорковувати шампусік.
Бо це ж не у вас..а ви тим часом в Европі "посилюєте тиск"але тільки в трубах газу та палива від московитів.
29.08.2025 19:56 Відповісти
Війна проти України триватиме доки керують ***** та його корєфан рудий донні
29.08.2025 19:58 Відповісти
не обращайте сейчас много внимания на подобные статьи. Про встречу трампа и путлера тоже говорили очень не скоро врядли будет и тп, а потом как гром среди ясного неба и встреча на Аляске состоялась. Очень многое щас происходит за кулисами и в СМИ мало попадает
29.08.2025 20:03 Відповісти
100%
Тим більше кацапи весь час повторюють - ми готові домовлятися , але всі домовленості не публічними мають бути ...
29.08.2025 20:09 Відповісти
Помагайте бити рашистів, не рахуйте роки і не переводьте їх у місяці.
29.08.2025 20:10 Відповісти
Більш-менш адекватна людина.
29.08.2025 20:26 Відповісти
Мерц, де Тауруси які ти обіцяв???
29.08.2025 20:37 Відповісти
Свої європейські мрії озвучив.
29.08.2025 20:50 Відповісти
 
 