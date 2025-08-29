Війна в Україні може тривати ще багато місяців, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами канцлера ФРН, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", - зазначив Мерц.

Канцлер також наголосив, що збереження роботи "коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу.

Раніше глава німецького уряду припускав, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна скоріш за все не відбудеться.